FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 – Soulè: parla Ince, il rapper che ha ispirato l’esultanza

Dopo il gol alla Fiorentina, Soulé non ha replicato il celebre gesto del “destro-sinistro” dedicato a Ince, il rapper romano autore della canzone a lui ispirata. Il cantante ha raccontato la promessa fatta al fantasista argentino: «Gli ho mandato un video chiedendogli di esultare così, e lui lo ha fatto. È un talento puro, un Muhammad Ali sull’erba. Voglio abbracciarlo a Trigoria». (Corriere della Sera)

Ore 10:25 – Milan-Como, incasso record: guadagna anche la Roma

Ora è ufficiale: Milan-Como si disputerà a Perth, in Australia, tra il 7 e l’8 febbraio 2026, a causa dell’indisponibilità di San Siro per i lavori legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’operazione vale circa 12 milioni di euro: la fetta più grande andrà ai rossoneri, seguiti dal Como, mentre una parte dell’incasso verrà distribuita tra tutti i club di Serie A, compresa la Roma. (La Repubblica)

Ore 09:30 – Thuram punta la Roma: vuole esserci il 18 ottobre

Marcus Thuram lavora per rientrare già contro la Roma, alla ripresa del campionato. L’attaccante dell’Inter, fermato da una lesione di basso grado alla coscia sinistra, non ha risposto alla convocazione della Francia e punta al recupero lampo. Lo staff medico lo valuterà nei prossimi giorni: solo dopo gli esami si capirà se potrà davvero esserci all’Olimpico. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – Matic accusa: “La Roma non ha mantenute le promesse, mi sentivo sempre in prova”



Ore 8:25 – Trigoria si svuota, ecco quando rientrano i nazionali

Saranno undici i giallorossi assenti per gli impegni in nazionale domani a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. I primi a tornare saranno Tsimikas e Ziolkowsi (ultima partita il 12 ottobre), seguiti da Koné e Dovbyk il giorno successivo. Gli ultimi a rientrare, dopo le gare in programma il 14, saranno Mancini, Cristante, Pisilli, Ndicka, Celik, El Aynaoui e Ferguson. Presente, invece, Bailey, pronto a tornare in gruppo a distanza di due mesi dall’infortunio. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…