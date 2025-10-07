FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 7 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:25 – Soulè: parla Ince, il rapper che ha ispirato l’esultanza
Dopo il gol alla Fiorentina, Soulé non ha replicato il celebre gesto del “destro-sinistro” dedicato a Ince, il rapper romano autore della canzone a lui ispirata. Il cantante ha raccontato la promessa fatta al fantasista argentino: «Gli ho mandato un video chiedendogli di esultare così, e lui lo ha fatto. È un talento puro, un Muhammad Ali sull’erba. Voglio abbracciarlo a Trigoria». (Corriere della Sera)
Ore 10:25 – Milan-Como, incasso record: guadagna anche la Roma
Ora è ufficiale: Milan-Como si disputerà a Perth, in Australia, tra il 7 e l’8 febbraio 2026, a causa dell’indisponibilità di San Siro per i lavori legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’operazione vale circa 12 milioni di euro: la fetta più grande andrà ai rossoneri, seguiti dal Como, mentre una parte dell’incasso verrà distribuita tra tutti i club di Serie A, compresa la Roma. (La Repubblica)
Ore 09:30 – Thuram punta la Roma: vuole esserci il 18 ottobre
Marcus Thuram lavora per rientrare già contro la Roma, alla ripresa del campionato. L’attaccante dell’Inter, fermato da una lesione di basso grado alla coscia sinistra, non ha risposto alla convocazione della Francia e punta al recupero lampo. Lo staff medico lo valuterà nei prossimi giorni: solo dopo gli esami si capirà se potrà davvero esserci all’Olimpico. (Gazzetta dello Sport)
LEGGI ANCHE – Matic accusa: “La Roma non ha mantenute le promesse, mi sentivo sempre in prova”
Ore 8:25 – Trigoria si svuota, ecco quando rientrano i nazionali
Saranno undici i giallorossi assenti per gli impegni in nazionale domani a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. I primi a tornare saranno Tsimikas e Ziolkowsi (ultima partita il 12 ottobre), seguiti da Koné e Dovbyk il giorno successivo. Gli ultimi a rientrare, dopo le gare in programma il 14, saranno Mancini, Cristante, Pisilli, Ndicka, Celik, El Aynaoui e Ferguson. Presente, invece, Bailey, pronto a tornare in gruppo a distanza di due mesi dall’infortunio. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Bene, questa sosta servirà parecchio alla Roma. Pellegrini e Dybala, potranno recuperare una forma fisica discreta, con lavoro ad hoc. Così come Bailey. E poi Gasp potrà lavorare su Ghilardi.
La Roma è una squadra forte.
Ho letto poco fa che il Barca andrà a giocare una partita di campionato in america e ora leggo questo… pare che il futuro sia un campionato itinerante. Tutto per i soldi, l’unica cosa che viene messa da parte è la regolarità dei campionati e la sportività. Qualcuno dovrebbe ricordare alle varie leghe calcio che il campionato è NAZIONALE, giocando dall’altra parte del mondo come diamine fanno dei normali tifosi a seguire la propria squadra del cuore? Non tutti hanno 3000 euro a settimana da buttare in biglietti e viaggio oltreoceano. Gli spettatori saranno sempre più turisti, entrati allo stadio per i selfie, e non i veri appassionati di una o dell’altra squadra. …se questo è l’unico modo per sostenere un modello calcio economicamente disastroso, quasi quasi io direi di tirare giù tutto e ricominciare da zero.
Ecco perchè sono già 3 anni che sono abbonato alla “mia” Virtus Roma di basket e vado al Palazzetto e non più allo stadio: lo spettacolo lì è reale e vero!!!
Dibiattito tutto da scoprire. Il calcio è uno dei pochi sporto popolari rimasti, il più importante fra questi. Il calcio è radicato nella società, nelle città e nei quartieri. Quello che accade nella società si riflette su quello che avviene allo stadio. Semplice. La gentrificazione degli stadi, iniziata per giusta causa contro il fenomeno Hooligans, adesso è diventata dominante. I primi a ribellarsi dovrebbero essere i calciatori stessi. Daltronde sono loro che finiscono spremuti e coi crociati rotti.
a perché,qui de dietro!!!
Mettiamoci nei panni delle societa’. Ti danno 5 milioni di euro per andare a giocare in Australia, piu’ diritti televisivi, sponsor, biglietti e magliette che venderai proprio a ridosso dell’evento.
Immagina se arriva qualcuno da te, e ti dice di fare il tuo lavoro, magari impiegato davanti al pc, a Londra, per due giorni, per 10 mila euro. Cosa faresti tu? Io avrei gia’ la valigia pronta.
E’ ovvio che anche a me, che sono il tifoso, da’ fastidio vedere tutto questo business dietro al calcio e mi piacerebbe tornare agli anni 90, ma purtroppo se ti metti il cappello dell’imprenditore, questi soldi fanno comodo.
Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.