Pazza idea Soulè: Mati in azzurro se l’Argentina non chiama

Matias Soulé è davanti a un bivio. Il talento giallorosso sogna ancora la maglia dell’Argentina, ma il tempo passa e la chiamata dell’Albiceleste non arriva. Finora solo una panchina, un anno fa, senza mai esordire. E così, dal suo entourage, arriva un messaggio che apre nuovi scenari.

«Sappiamo che l’Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo – ha detto il suo agente, Martin Guastadisegno, a laroma24 – ma con questa continuità di rendimento, Matias meriterebbe la convocazione. Il suo sogno è giocare un Mondiale. È italo-argentino, e se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse, avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato dall’Italia».

Un assist che lascia intendere come il talento di Soulé, oggi protagonista nella Roma di Gasperini, non voglia più aspettare all’infinito. Con il doppio passaporto (grazie alle origini italiane della madre), il fantasista sarebbe eleggibile per Gennaro Gattuso: già in passato l’ex ct Spalletti aveva provato a convincerlo.

Per ora la priorità di Matias resta l’Argentina, ma il suo futuro azzurro non è più un’ipotesi remota. A 22 anni, con numeri e prestazioni in costante crescita, il tempo delle scelte si avvicina. E se Scaloni continuerà a rimandare, l’Italia potrebbe davvero bussare alla sua porta.

Fonte: Il Tempo

