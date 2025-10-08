Friedkin in missione: summit a Trigoria, sarà una Roma sempre più forte

Dan Friedkin è tornato a Roma. Dopo aver preso parte ieri alla 32ª assemblea generale dell’Eca, andata in scena ai Parioli, il presidente giallorosso oggi sarà a Trigoria per un summit ad alto livello con Gasperini, Massara e Ranieri. Un incontro a tutto campo, in cui si parlerà non solo del momento positivo della squadra, ma anche delle strategie future.

Tra i temi sul tavolo c’è ovviamente il mercato di gennaio: Gasperini attende ancora quei due rinforzi che aveva chiesto già in estate, e il club è pronto a muoversi per accontentarlo. Ma non solo: il vertice servirà anche per discutere del futuro di alcuni big, a partire da Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, due pedine centrali del progetto tecnico ma anche dei conti societari.

Sul fronte infrastrutture, Friedkin farà il punto anche sullo stadio di Pietralata, tema caldissimo in questo momento. La Roma punta a consegnare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, un passaggio cruciale per l’avvio dell’iter autorizzativo.

In programma anche un incontro con Michael Gandler, nuovo responsabile commerciale del club, per discutere in particolare della ricerca del nuovo sponsor di maglia: Friedkin si aspetta un accordo vantaggioso che possa portare sostanziosi ricavi nelle casse della Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista

