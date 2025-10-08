Friedkin in missione: summit a Trigoria, sarà una Roma sempre più forte

Dan Friedkin è tornato a Roma. Dopo aver preso parte ieri alla 32ª assemblea generale dell’Eca, andata in scena ai Parioli, il presidente giallorosso oggi sarà a Trigoria per un summit ad alto livello con Gasperini, Massara e Ranieri. Un incontro a tutto campo, in cui si parlerà non solo del momento positivo della squadra, ma anche delle strategie future.
Tra i temi sul tavolo c’è ovviamente il mercato di gennaio: Gasperini attende ancora quei due rinforzi che aveva chiesto già in estate, e il club è pronto a muoversi per accontentarlo. Ma non solo: il vertice servirà anche per discutere del futuro di alcuni big, a partire da Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, due pedine centrali del progetto tecnico ma anche dei conti societari.
Sul fronte infrastrutture, Friedkin farà il punto anche sullo stadio di Pietralata, tema caldissimo in questo momento. La Roma punta a consegnare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, un passaggio cruciale per l’avvio dell’iter autorizzativo.
In programma anche un incontro con Michael Gandler, nuovo responsabile commerciale del club, per discutere in particolare della ricerca del nuovo sponsor di maglia: Friedkin si aspetta un accordo vantaggioso che possa portare sostanziosi ricavi nelle casse della Roma.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista
C’è un giocatore che in tanti anni non ha ricevuto nessuna offerta di acquisto,ha una resa di gioco mediocre,eppure viene descritto come pedina centrale.Spero che venga acquistato un ottimo giocatore funzionale alla squadra e si volti paggina.
Daje
il mercato di gennaio è basilare se si vuole provare ad andare in campionato,altrimenti a giugno parte qualcuno di pesante.
volevo dire in champions ovviamente.
È più di 2 anni che devono presentare il progetto definitivo, ogni volta che si parla di stadio si dice entro 30/40 giorni arriva ed invece stiamo ancora aspettando da quel dì che doveva essere consegnato il progetto definitivo ,ma a chi lo avevano affidato a Paperino
A “Cazzettariiii….”
5 anni de 6/7 posti..!!
Sieti felici ehhh…??
Noi invece “critichiamo” questa proprietà, perché a Vs differenza vorremo vincere ed arrivare davanti alle Vs amate “strisciate…”!!!!
Ok, Gandler, datte da fa’: spero che tu possa prospettare ai Friedkin una pluralità di negoziati in corso con sponsor importanti.
Su Pelle e Dyba, noterei solo sommessamente, che non si può essere contemporaneamente, in questa situazione (e quantomeno in vista del mercato di gennaio, semmai…), “due pedine centrali del progetto tecnico ma anche dei conti societari”. L’UEFA pare abbia chiesto, a giugno, 20 milioni di consolidamento del monte- ingaggi: la verifica, condizionante l’operatività di gennaio, sarebbe fatta al 31.12.2025. Intanto, si sta chiarendo quali siano i giocatori indispensabili, cioè i 7-8 cui ha fatto riferimento Gasp…
Ancora a elucubrare sul nulla, potrebbero essere oggi ancora qui per gustarsi una bella matriciana e poi decollare per Londra che è il cuore del loro impero europeo e da cui dirigono anche le cose della Roma.
Ma senza battute, scrivere di cose di cui si è SICURAMENTE a conoscenza non sarebbe meglio per ridare credibilità a una importantissima professione che invece riducono a gossip.
ma basta con sta storia del FAREMO.
mi ricorda quelli che dicono “mi metto a dieta ma inizio lunedì”.
si è già ampiamente visto nelle ultime sessioni di mercato quello che realmente hanno intenzione di fare.
il resto, le chiacchiere, se le porta via il vento
Pedine centrali? Giocatore importante l’argentino, ma coi problemi che conosciamo, giocatore in via di recupero ma in scadenza, e coi soliti problemi che conosciamo, l’italiano. Nessuno dei due, per motivi diversi, può essere centrale nella Roma dei prossimi due o tre anni e quindi direi non centrali affatto.
Sì in effetti basterebbero poche mosse per fare un bel passo aventi:
1) progetto dello stadio definitivo
2) sponsor di un certo rilievo
3) centravanti di valore a gennaio
Dan batti tre colpi che ci divertiremo.
Il rinforzo/i di gennaio vanno pianificati ora in modo da avviare sondaggi e pretrattative sulla base delle disponibilità economiche che tengano conto di eventuali dismissioni. Se la Roma rimane in alto si deve fare il necessario per finire bene il campionato.
