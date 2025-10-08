Gasp è mister trasferta: anche la Roma vola lontano dall’Olimpico

La Roma di Gasperini ha già trovato la sua identità. E, proprio come le sue vecchie squadre, sembra esaltarsi lontano da casa. L’inizio di stagione conferma un trend ormai consolidato per il tecnico piemontese: in trasferta Gasp è una garanzia.

Con i giallorossi, finora, ha vinto tutte e quattro le gare giocate lontano dall’Olimpico, compresa quella europea di Nizza e il derby – formalmente “in trasferta” anche se sullo stesso prato. Al contrario, tra le mura amiche sono arrivati due ko su quattro, contro Torino e Lille.

Un copione già visto ai tempi dell’Atalanta, dove per dieci anni Gasperini ha costruito il suo mito proprio fuori casa. In sette stagioni su dieci la sua squadra ha fatto più punti in trasferta che al Gewiss Stadium, chiudendo addirittura cinque volte sul podio della classifica esterna. Lo scorso anno la Dea è stata la migliore di tutte con 42 punti lontano da Bergamo su 74 totali: numeri da Champions, letteralmente.

Non è un caso. Il gioco offensivo e coraggioso del tecnico di Grugliasco si sposa alla perfezione con le partite in cui gli avversari si scoprono di più. “Fuori casa” le sue squadre riescono a sprigionare energia, aggressività e intensità, elementi che spesso in casa vengono ingabbiati da rivali chiusi e attendisti.

Anche all’Olimpico, Gasperini ha un bilancio più che positivo: negli ultimi dieci anni ha perso una sola volta, nel marzo 2022 contro la Roma di Mourinho, raccogliendo poi tre vittorie e quattro pareggi. Ora la curiosità sarà capire se il trend continuerà: al ritorno in campo la Roma ospiterà subito l’Inter, prima di fare visita al Milan a San Siro. Due test che diranno se la “Gasp-Roma” è destinata a diventare la nuova regina delle trasferte di Serie A.

Fonte: Il Tempo

