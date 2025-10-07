Matic accusa la Roma: “Promesse non mantenute, mi sentivo sempre in prova”

Nemanja Matic torna a parlare della sua esperienza alla Roma, e lo fa con toni chiari e senza giri di parole. Ospite di Sky Calcio – L’Originale, il centrocampista serbo del Sassuolo ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la Capitale dopo una sola stagione.
“Avete tempo? Per rispondere a questa domanda devo ripartire dall’inizio — ha esordito Matic —. Ho scelto la Roma lasciando il Manchester United per entrare in un progetto che, nelle intenzioni, sarebbe dovuto durare almeno un paio d’anni. Avevo altre offerte, anche con contratti triennali, ma ho detto sì alla Roma soprattutto per José Mourinho. All’inizio non volevo venire: mi offrivano solo un anno, ma per lui ho accettato”.
Una scelta di cuore, ma che presto ha lasciato spazio alla delusione: “Mi avevano detto che a gennaio avremmo parlato del rinnovo, ma non è mai successo. A febbraio ho chiesto io chiarimenti e mi è stato detto che, se avessi giocato più del 50% delle partite, avrei avuto il rinnovo automatico. Non era quello che mi era stato promesso in estate. Mi sentivo sempre sotto esame, come se fossi in prova”.
L’ex giallorosso ha poi aggiunto di non aver mai trovato stabilità, né professionale né familiare: “A febbraio ho comunicato alla società che avrei dato tutto fino a fine stagione per portare la Roma il più lontano possibile. Ma già sapevano che in estate me ne sarei andato. Quando il Rennes mi ha offerto un contratto triennale ho accettato. Io non ero il problema — ha concluso —, il problema erano le persone che hanno promesso qualcosa e poi non l’hanno mantenuto”.
Fonte: Sky Sport
Va be’ … lascia proprio stare, forse dovevi parlare tra 10 anni, cosicché non ci si ricordava dei fatti accaduti
Ma infatti..
io ricordo che andò via come un ladro nella notte dopo che in tutto il ritiro era stato a scherzare con Dybala e si era creata una bellissima atmosfera..
se sai che non ti rinnovano, non sei così felice…
Mi dispiace perché era un calciatore fortissimo, ma si prendesse la responsabilità delle scelte fatte.
una xxxxa d’uomo
mi sembra che avesse iscritto il figlio ad
una scuola calcio della Roma. correggetemi se mi sbaglio. se sapevi che non ti rinnovavano, come dice giustamente NastyMax, perché questi comportamenti? come calciatore niente da dire, ma come uomo…….. perché dici
la tua verità senza che nessuno ormai
possa dire la sua di verità?
sfr. ❤️🧡💛
…..
Come giocatore mi piacevi moltissimo e ti avrei tenuto ma sulle spiegazioni dei fatti mi piacerebbe ascoltare anche l’altra campana e cioè l’allora dirigenza.
Evidente che occorre sentire la dirigenza del tempo anche perchè comunque aveva incominciato la preparazione per la nuova stagione.
Il rinnovo lo ha avuto, infatti non è andato via a parametro zero e tutti siamo rimasti sorpresi della sua partenza. Tra le righe mi pare di leggere che lui volesse più soldi, in quanto pensava di meritarli: il discorso sulla durata del contratto mi sembra strumentale a tal fine.
Probabile che abbia ragione.
Cioè che voleva un contratto più lungo per avete stabilità?
Bello, peccato che poi ha cambiato una squadra ogni 6 mesi quasi,
quindi il discorso della stabilità va un po’ a farsi benedire no?
Grande rispetto per l’uomo e per il giocatore. Dispiace per com’è andata, quelle persone non ci sono più e in molti ora hanno capito di che pasta fossero fatte. Se penso al centrocampo che poteva essere con Hhaka, Anguissa e Matic…e invece Aouar, Le Fee e Baldanzi…
Ćao Matic!
Sì, infatti Baldanzi gioca a centrocampo, come no…
Xhaka…
Ma nn era colpa di Cristante e Pellegrini, perché questo era girato in più radio Romane per alimentare critiche sempre verso gli stessi
Vedendo quanto dura nei club dopo che se ne è voluto andare dalla Roma, mi sembra che si commenti da solo
rega è andato via da roma perché la moglie lo tradiva co un compagno di squadra
azzo…..mo dicci pure chi era.
sfr. ❤️🧡💛
scelta più che giusta per calciatori over 30, prima si dimostra sul campo per chi lo merita si rinnova… basta vitalizi
Al tempo parte tecnica gestita da dilettanti, questo fa ancora la differenza magari averlo in rosa ora
Analizziamo le sue parole: Matic parle di rinnovo automatico dopo più del 50% delle partite giocate, ciò significa che questa condizione era già inclusa nel contratto firmato, altrimenti sarebbe dovuto essere discusso. Lui, invece, chiedeva il prolungamento del contratto, probabilmente perché voleva un ritocco dell’ingaggio, che forse non gli veniva concesso. Poi si parlò molto di problemi personali con la moglie. Andò al Rennes con un contratto triennale, ma ci è rimasto menodi 6 mesi, anche lì, gli avevano promesso cose mai mantenute, o continuavano i problemi personali? So che non è bello mettere in piazza le proprie cose private, ma almeno abbi la decenza di non gettare discredito su altri. Sarebbe utile che la società Roma, tramite il presidente, unico rimasto di quella dirigenza che non si può difendere, perché non c’è più, se abbia qualcosa da controbattere a quanto detto da Matic che dica qualcosa, altrimenti questa “sua” verità diventerà la verità sul caso del suo repentino e sorprendente trasferimento.
è vero c’è un altra storia pesante sotto
matic per quello che si sa ha un carattere ombroso, poco incline ai compromessi, piuttosto serio.
che i dirigenti della Roma negli ultimi anni siano stati “assenti” per non dire dannosi è cosa più che risaputa a chi non ha la memoria che si resetta giorno per giorno
Mah…sto discorso lo poteva fare Zaniolo ed era scusato data l’eta’ gia’ parlato in altro articolo, ma uno a fine carriera come lui e’ inaccettabile come scusa in piu’ lui ha un procuratore serio poi non capisco adesso senza che serve a qualcosa solo per parlare male di Pinto e della Roma . Vero che la situazione della Roma all’epoca era disdicevole, poi non si sputa dove si e’ mangiato. Mai sti personaggi si discutono non sbagliano mai ma ormai e’ di tutti il problema.
ma io non capisco ogni volta che vanno via sti giocatori devono sputare veleno stai giocando al Sassuolo e non ci rompere le cosiddette p….lle
