Stadio della Roma, a Pietralata iniziano i lavori: rimosso il “solettone” dell’ex autoricambi – FOTO

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori nell’area di Pietralata dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. Un passo importante è stato compiuto nelle ultime ore con l’avvio delle operazioni di rimozione del cosiddetto “solettone”, la grande lastra di cemento situata nella zona dell’ex autoricambi.

A documentare l’intervento è stato il giornalista Alessio Di Francesco, che su X ha pubblicato due scatti dei lavori in corso. Le immagini mostrano le ruspe all’opera per liberare l’area, primo segnale tangibile di un percorso che, dopo anni di attesa, inizia finalmente a trasformarsi in realtà.

#StadiodellaRoma iniziate le operazioni per la rimozione del “solettone” nell’area dell’ex autoricambi #ASRoma pic.twitter.com/Ov8fAoqRJk — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) October 7, 2025

Il cantiere è ancora in una fase preliminare, ma i lavori di bonifica e demolizione rappresentano una tappa fondamentale verso la costruzione del nuovo impianto giallorosso, destinato a sorgere a poca distanza dalla stazione Tiburtina. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, che dovrebbe essere presentato entro la fine di ottobre, e i passaggi amministrativi previsti nei prossimi mesi, la Roma e il Comune di Roma puntano a rispettare la tabella di marcia.

