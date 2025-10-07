Stadio della Roma, a Pietralata iniziano i lavori: rimosso il “solettone” dell’ex autoricambi – FOTO

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori nell’area di Pietralata dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. Un passo importante è stato compiuto nelle ultime ore con l’avvio delle operazioni di rimozione del cosiddetto “solettone”, la grande lastra di cemento situata nella zona dell’ex autoricambi.
A documentare l’intervento è stato il giornalista Alessio Di Francesco, che su X ha pubblicato due scatti dei lavori in corso. Le immagini mostrano le ruspe all’opera per liberare l’area, primo segnale tangibile di un percorso che, dopo anni di attesa, inizia finalmente a trasformarsi in realtà.
#StadiodellaRoma iniziate le operazioni per la rimozione del “solettone” nell’area dell’ex autoricambi #ASRoma pic.twitter.com/Ov8fAoqRJk
— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) October 7, 2025
Il cantiere è ancora in una fase preliminare, ma i lavori di bonifica e demolizione rappresentano una tappa fondamentale verso la costruzione del nuovo impianto giallorosso, destinato a sorgere a poca distanza dalla stazione Tiburtina. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, che dovrebbe essere presentato entro la fine di ottobre, e i passaggi amministrativi previsti nei prossimi mesi, la Roma e il Comune di Roma puntano a rispettare la tabella di marcia.
fatto salvo che comunque sia va bene ma voi piace lo stadio?
Aspetterei di vederlo prima di esprimere giudizi basati su fonti completamente inattendibili. Se, come pare, si sono affidati ad una società specializzata nella costruzione di impianti sportivi, di certo sarà costruito con tutte le più moderne caratteristiche ragion per cui dovrebbe essere un gioiellino come tanti impianti appena costruiti che si vedono in giro per il mondo.
Fosse la volta buona…..
FORZA ROMA SEMPRE!
ancora non hanno iniziato e gia chiacchieri come quando dicevate che celic era un pippone nessuno che dice mi ero sbagliato
Non c’è ancora un progetto definitivo, ma solo rendering. Per quanto ne sappiamo può essere anche completamente diverso (in ogni caso, a me questa versione non dispiace)
scusa, in che senso? non capisco questo tuo commento. vuoi fare un sondaggio?
o che altro.
sfr. ❤️🧡💛
si ce piace e pure tanto
🤔
e il comitato a difesa del solettone non dice niente?
dopo 30 anni dai tempi di Sensi,e Pallotta questa è la volta buona di avere uno stadio tutto nostro. Sarà una Roma più appetibile per i futuri compratori e fatturato e sponsor in aumento
Si fa? Benissimo.
Speriamo però che i Friedkin vendano il pacchetto ben prima che i lavori siano terminati, che basti l’opera in costruzione.
Così magari nel nuovo stadio ci giocherà qualche Campione, con la nostra Maglia. Auspicabilmente.
