“ON AIR!” – PETRUZZI: “Se la Roma dovesse battere anche l’Inter, i piani andrebbero rivisti”, CORSI: “Incredibile, non vinciamo nemmeno con uno degli uomini più ricchi”, MAGLIARO: “Progetto stadio entro ottobre? Ci credo molto poco”

David Rossi (Rete Sport): “Il dibattito su Friedkin e il summit con Gasperini non mi appassiona, ci sta già Ranieri che è il facente funzione dei Friedkin…E poi che Gasperini parla di mercato con Friedkin? Quello scambia un centravanti per un terzino…ma voi vi mettereste a parlare di calcio con Friedkin? Ma non ci si metterebbe neanche lui, che è una persona intelligente. Io quel tipo di discorso lo farei piuttosto con Ranieri. Gli direi: “Vista l’aria che tira, forse è il caso che facciamo un cincinnino in più, che è quello che non avete fatto ad agosto…“. La Roma con l’ala sinistra quanti punti in più poteva fare? Al massimo tre, perchè le altre le ha vinte tutte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Povero De Rossi, l’abbiamo seccato l’altro giorno…Lui al Parma? Perchè dovrebbe andare lì a retrocedere, non vedo molte squadre peggiori dei ducali…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Summit tra Gasperini e Friedkin? Per me è interessante, perchè si parlerà anche di quello che può arrivare a gennaio. E’ diverso parlare con il diretto interessato. Se tu, non sia mai detto, che riesci a fare un grande risultato contro l’Inter, andranno riviste tante cose…allora ci puoi stare lassù. Certo, il Napoli resta la più forte, lo sappiamo, però si è visto che si può inceppare, non è la squadra che ammazza il campionato. Se fai i tre punti con l’Inter, allora comincia a essere un bel campionato…”

Fernando Magliaro (Rete Sport): “Progetto stadio definitivo entro ottobre? Ci credo molto poco. Ieri sono ricominciato i lavori di demolizione, non sappiamo quanto è profonda la soletta da togliere, la grandezza è circa di un campo da calcio. Ci vorranno ancora 10 giorni, nel frattempo dobbiamo attendere la consegna della perizia finale dell’agronomo, attesa per metà di ottobre. I tempi sono incerti. Di chi è la colpa di questi ritardi? Per me il 55% è legato al tempo perso dalla Roma, e 45% il tempo perso dal Comune…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Milan, Inter, Juve e ora anche il Napoli vincono. Io guardo questo. Parlare di come sono messi gli altri è da ridere…Noi siamo una squadra che ha nome e tifosi, basta, e andiamo a guardare se gli altri hanno più buffi di noi? Poi certo, se quest’anno vinciamo lo scudetto allora si para tutto ed è un problema comune, di certo se vinco lo scudetto non è che sto a pensare a quanto spendi…ora però è così, e ancora parliamo degli altri…La realtà è che nemmeno quando arriva uno degli uomini più ricchi del mondo come Friedkin la Roma vince, ma possibile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma ha un costo degli stipendi altissimo, se non ricordo male 220 milioni, con il monte ingaggi dei calciatori che incide in larga parte: è una cifra altissima. Con quel tipo di monte ingaggi dovresti lottare ogni anno per lo scudetto, e se non lo fai significa che stai lavorando male, vuol dire che butti i soldi e non fai crescere qualitativamente il tuo gruppo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quello dell’attacco è un discorso molto complesso, su Ferguson dobbiamo considerarlo forse ancora in fase di recupero. Di certo non è ancora nella condizione fisica ideale. Gli attaccanti hanno un percorso diverso, Kean ha iniziato ad avere continuità dopo i 23-24 anni. Ranieri? E’ un collante, è una presenza costante: la sua importanza è nelle questioni fondamentali come la scelta del tecnico, o come quando ci sono state trattative di mercato. Lui lavora dietro le quinte, ma il suo ruolo è centrale…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ferguson è partito molto bene a Bologna, poi è andato così così col Pisa, dove comunque fa l’assist, poi è letteralmente sparito. Ha fatto addirittura peggio di Dovbyk, che almeno un gol lo ha fatto…Ferguson non è un bomber? questo non lo sappiamo, parliamo di un calciatore di 21 anni e non so prevedere il suo futuro…Spero che possa giocare in Nazionale e che possa fare bene, che possa ritrovare il gol che può migliorare la sua autostima. E’ molto giovane, e ha bisogno di sentirsi forte…”

Stefano Impallomeni (Radio Romanista): “Gasperini non si è mai lamentato del mercato, è normale che che volesse qualcosa di più e Friedkin questo lo sa. Dan vorrebbe la Roma sistematicamente in Champions, vorrebbe realizzare lo stadio, e togliere di mezzo questa mannaia dei paletti della Uefa per poi vincere. Se cominci a buttare giù questa base, non dico che è una conseguenza aritmetica, ma ti ci avvicini…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Vertice a Trigoria con Friedkin? Mi aspetto rassicurazioni sui desideri di Gasperini, che però per questa stagione dovrà contare sulla rosa che ha. Però non è colpa dei Friedkin se i calciatori nuovi non fanno per ora al caso dell’allenatore. Massara è un esperto, ma al momento non ha portato quei rinforzi che potevano servire alla Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Una volta saranno i Friedkin a chiedere perchè sono stati comprati i giocatori, perchè il mercato lo fanno, i soldi li tirano fuori e tanti. Mi aspetto che prima o poi chiederanno spiegazioni su come mai manca sempre qualcosa…”

