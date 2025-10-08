Caso Osimhen, le chat di Giuntoli e Chiavelli: “Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine”

Torna a far discutere l’affare Osimhen tra Napoli e Lilla, al centro dell’inchiesta della Procura di Roma per falso in bilancio. La Repubblica ha svelato le chat tra l’ad del Napoli Andrea Chiavelli, l’allora ds azzurro Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, ora finite nell’informativa della Guardia di Finanza.
“Speriamo rifiutino… sennò dovremo darci alle rapine”, scriveva ironicamente Chiavelli a Giuntoli il 17 luglio 2020, mentre i dirigenti azzurri trattavano le ultime bozze dell’accordo con il Lilla. Un messaggio che racconta il clima teso di quei giorni e i dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione.
Per raggiungere i 70 milioni richiesti dal club francese, sarebbero stati inseriti nell’affare i cartellini di Karnezis e di tre giovani – Liguori, Manzi e Palmieri – valutati complessivamente 20 milioni ma mai realmente approdati in Francia, venendo subito girati in prestito in Serie C e D.
In un’altra chat, Pompilio ammoniva Giuntoli di “non scrivere nulla”, dopo che il ds aveva scherzato sull’impossibilità di fare mercato: “Scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono venuti, altrimenti bisognava giocare con Petagna”. “Non devi scrivere nulla – replica Pompilio – tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare”.
Secondo l’informativa, l’allora presidente del Lilla, Gerard Lopez, avrebbe proposto di “gonfiare” formalmente il valore dell’operazione per permettere al Napoli di chiudere a condizioni più vantaggiose. Un’idea che fece insospettire il direttore amministrativo del club francese, Julien Mordacq, che scrisse al suo ceo Marc Ingla: “È mio dovere metterti in guardia sui rischi di quest’affare”.
L’udienza preliminare è fissata per il 6 novembre: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e per Andrea Chiavelli. Sul piano sportivo, la Figc aveva già archiviato il caso nel 2022, ma la vicenda rischia di riaprirsi con nuovi sviluppi.
Questa vicenda ,come quella ancor più clamorosa e sistematica posta in atto dalla Yuventus di Agnelli e Nedved, dovrebbe portare a punti di penalizzazione in classifica,come da regolamento.
Invece ,proprio per il precedente della Yuve finito con una ridicola multa (evvero Gravina?),anche questo caso finirà in cavalleria.
Guarda te se questo non è l’anno buono, Zenò.
Però, poi, sento parlare di quanto Friedkin possa essere un imprenditore incapace.
Ad oggi potremmo dire che sicuramente è onesto, e paga, senza fare intrallazzi.
Un caro saluto a Guidone Corsi.
il sistema calcio è malato, marcio e corrotto..noi siamo la parte offesa e sempre più stupida che crede ancora che la Roma possa competere con queste squadre che hanno personaggi che siedono nella cupola del calcio
. noi invecchieremo, ci ammaleremo, ma le cose resteranno sempre uguali..a noi spettano solo le briciole.
I “Cazzettari”…. 😂😂😂
Devono “sparigliare” la concorrenza per far posto alle “strisciate”….
Perché le “strisciate” sono corrette e specialmente oneste… 🤦😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
…e poi sai com’è… bisogna difenderne il brend…
vedremo come andrà a finire, vedremo se daranno una pacca sulla spalla come massima punizione…
vedremo…
oppure apparecchieranno con i soliti tarallucci e vino…
ancora oggi mi chiedo come mai tutto ciò sia andato bene al Lille, in ogni caso non si può sempre risolvere tutto con i soldi o mesi di “inattività”. Chi ci restituisce la regolarità dei campionati scorsi e di conseguenza i possibili introiti mancati? Immaginatevi un napoli senza mai aver avuto osimhen ma giocando con petagna
FIGC che archivia.
Come finirà, comunque si sbagliera’: o perché farebbero “un torto” al Napoli rispetto alla juve, o perché farebbero un torto a tutte quelle Società oneste come la Roma!!!
Uno spaccato di “storie all’itagliana”….!!!
FORZA ROMA
Gaeta’…..? Ma che stai male?
Buon giorno. Vorrei salutare tutti quelli che “ma non possiamo avere anche noi un presidente presente come adl?!” Qui, nel centro storico della città, c’è uno striscione che recita: chi ama il calcio odia la Juve. Ecco, loro stanno prendendo il posto degli strisciati bianconeri (andate a rivedervi la direzione arbitrale di domenica scorsa.. ). E invece, apro la pagina del sito di tifosi Romanisti e vi trovo l’elogio dell’imbroglione. Hanno vinto due scudetti negli ultimi tre anni? IO SONO SEMPRE ORGOGLIOSO DEL MIO ESSERE ROMANISTA!
Ah, a proposito, quando parlate della Roma dovete sta’ zitti! (cit.)
