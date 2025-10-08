Caso Osimhen, le chat di Giuntoli e Chiavelli: “Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine”

Torna a far discutere l’affare Osimhen tra Napoli e Lilla, al centro dell’inchiesta della Procura di Roma per falso in bilancio. La Repubblica ha svelato le chat tra l’ad del Napoli Andrea Chiavelli, l’allora ds azzurro Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, ora finite nell’informativa della Guardia di Finanza.

“Speriamo rifiutino… sennò dovremo darci alle rapine”, scriveva ironicamente Chiavelli a Giuntoli il 17 luglio 2020, mentre i dirigenti azzurri trattavano le ultime bozze dell’accordo con il Lilla. Un messaggio che racconta il clima teso di quei giorni e i dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione.

Per raggiungere i 70 milioni richiesti dal club francese, sarebbero stati inseriti nell’affare i cartellini di Karnezis e di tre giovani – Liguori, Manzi e Palmieri – valutati complessivamente 20 milioni ma mai realmente approdati in Francia, venendo subito girati in prestito in Serie C e D.

In un’altra chat, Pompilio ammoniva Giuntoli di “non scrivere nulla”, dopo che il ds aveva scherzato sull’impossibilità di fare mercato: “Scrivi che siamo stati fortunati che Amrabat e Kumbulla non sono venuti, altrimenti bisognava giocare con Petagna”. “Non devi scrivere nulla – replica Pompilio – tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare”.

Secondo l’informativa, l’allora presidente del Lilla, Gerard Lopez, avrebbe proposto di “gonfiare” formalmente il valore dell’operazione per permettere al Napoli di chiudere a condizioni più vantaggiose. Un’idea che fece insospettire il direttore amministrativo del club francese, Julien Mordacq, che scrisse al suo ceo Marc Ingla: “È mio dovere metterti in guardia sui rischi di quest’affare”.

L’udienza preliminare è fissata per il 6 novembre: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e per Andrea Chiavelli. Sul piano sportivo, la Figc aveva già archiviato il caso nel 2022, ma la vicenda rischia di riaprirsi con nuovi sviluppi.

