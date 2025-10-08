FRIEDKIN: “Roma prima? Ottime sensazioni ma è molto presto. Credo in Gasperini, è fantastico”

Dan Friedkin torna a parlare e lo fa da Roma, a margine della 32ª assemblea generale della EFC (ex ECA) in corso al Roma Cavalieri Waldorf Hotel. Il presidente giallorosso, solitamente molto riservato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra, su Gasperini e sul lavoro che la Roma sta portando avanti in questa prima parte di stagione.

“Ottime sensazioni, ma è molto presto — ha detto Friedkin riguardo al primato dei giallorossi in classifica —. La stagione è lunga, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, nella squadra e in tutti i nostri sforzi. Stiamo facendo molti esperimenti”.

Il numero uno del club ha poi espresso parole di grande stima per Gian Piero Gasperini: “È fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Ha molte richieste, lavora duro ed è molto serio. Siamo perfettamente allineati, parliamo spesso e lavoriamo a stretto contatto. Non potremmo essere più felici di questo”.

Infine, un commento sulla decisione UEFA di far disputare Milan–Como in Australia: “Supporto completamente tutto ciò che sta facendo l’UEFA, è sempre vicina ai nostri partner e ai tifosi. Considerando tutto ciò che sta facendo in Europa, la supporto pienamente”.

