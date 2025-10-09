FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 9 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Due uscite a gennaio in attesa dei rinforzi

Aspettando di vedere quale sarà l’apporto di Bailey, sicuramente sul mercato di gennaio ci si muoverà sia in entrata che in uscita. Gli indiziati principali a lasciare Trigoria sono Baldanzi ed El Shaarawy. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Nuovo Stadio Roma, più parcheggi nel progetto

Il nuovo piano prevede quasi mille posti auto in più, da 4.587 a 5.556, più 5.709 per le moto, per un totale di circa 26mila persone che potranno raggiungere l’impianto con mezzi propri. Tre le aree previste: stadio, extra stadio e parcheggi di scambio lungo la metro B, da cui i tifosi potranno proseguire verso Tiburtina e lo stadio. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Roma, nessuna amichevole nel fine settimana

Non ci sarà nessuna partita amichevole per la Roma durante la sosta: troppo pochi i calciatori a disposizione dell’allenatore tra acciaccati e assenti per le nazionali.

Ore 8:30 – Bailey, avanti piano

Rimandato di qualche giorno il rientro in gruppo di Leon Bailey: lo staff medico della Roma vuole sfruttare la sosta per non accelerare i tempi e rischiare una ricaduta. Il giamaicano potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni la prossima settimana. (Il Messaggero)

