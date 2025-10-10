Roma, segnali positivi dalle nazionali: gol di Tsimikas, debutto super per Ziolkowski

Segnali incoraggianti per la Roma dalle partite delle nazionali. Tra i giallorossi impegnati, spiccano la prima rete di Kostas Tsimikas con la Grecia e l’esordio assoluto di Jan Ziolkowski con la nazionale maggiore della Polonia, ma anche la buona prova di El Aynaoui con il Marocco.

Serata agrodolce per il terzino greco, protagonista ma sconfitto nella delicata sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Scozia. Il terzino sinistro della Roma aveva portato in vantaggio la Grecia al 62’, con un sinistro preciso che aveva illuso i suoi.

La gioia però è durata poco: due minuti più tardi, Christie ha firmato il pari per gli scozzesi, che nel finale hanno completato la rimonta con i gol di Ferguson all’80’ e Dykes al 93’. Per Tsimikas anche un’ammonizione al 72’, ma prestazione generosa e novanta minuti giocati interamente. La sconfitta, tuttavia, complica il cammino della Grecia, ferma a 3 punti nel girone, mentre la Scozia sale a 7.

Sorrisi invece dalla Polonia, dove Jan Ziolkowski ha vissuto una serata indimenticabile. Il giovane difensore giallorosso ha esordito da titolare nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda, restando in campo per tutta la partita e convincendo il ct con una prova solida e matura. A impreziosire la sua prestazione sono arrivate anche le parole di una leggenda del calcio polacco ed ex romanista, Zbigniew Boniek, che lo ha definito “il migliore in campo”.

Un riconoscimento importante per il difensore classe 2004, che continua la sua crescita e conferma le ottime impressioni lasciate nelle primissime uscite con la Roma.

Novanta minuti in campo anche per Neil El Aynaoui, impegnato con il Marocco nel test terminato 1-0 contro il Bahrein. Il centrocampista della Roma ha giocato da titolare in mediana, ripagando la fiducia del commissario tecnico. Un’altra prestazione utile per crescere e per consolidare la sua presenza stabile all’interno della nazionale, in attesa del rientro a Trigoria.

Giallorossi.net – G. Pinoli



