Roma, idea Zirkzee per gennaio: idea prestito, Gasperini lo voleva già all’Atalanta

La Roma guarda al mercato di gennaio con un occhio attento alle occasioni in attacco, e il nome nuovo sul taccuino di Gian Piero Gasperini è quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Leggo (F. Balzani), l’attaccante olandese del Manchester United si sarebbe proposto a diversi club di Serie A, tra cui proprio la Roma.
Zirkzee, arrivato a Manchester dal Bologna un anno fa per 43 milioni di euro, è ormai finito ai margini del progetto tecnico e vuole rilanciarsi per non perdere la vetrina del Mondiale. L’idea è quella di un prestito secco fino a giugno, formula che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare l’attacco senza appesantire il bilancio, in linea con i vincoli del Fair Play Finanziario.
Gasperini conosce bene il giocatore e lo avrebbe voluto già ai tempi dell’Atalanta: ne apprezza la duttilità, la capacità di giocare spalle alla porta e la tecnica sopra la media. Anche dal punto di vista economico l’operazione sarebbe sostenibile: l’ingaggio da 3,6 milioni verrebbe dimezzato, visto che la Roma pagherebbe solo il secondo semestre.
Nel frattempo, Dan Friedkin continua a muoversi tra diplomazia e campo: dopo gli incontri con Massara, Ranieri e lo stesso Gasperini, il presidente vuole accontentare il tecnico almeno con un innesto offensivo. Per far spazio, però, serviranno alcune cessioni: tra i possibili partenti figurano Dovbyk, Baldanzi e Pisilli.
Zirkzee rappresenta una tentazione concreta: giovane, già adattato al calcio italiano e desideroso di rilanciarsi. Gasperini spinge, Friedkin valuta. A gennaio la Roma potrebbe regalarsi un colpo d’autore.
Fonte: Leggo
visto le condizioni di bailey e dybala se arriva (a gratis) a gennaio per 5/6 mesi si può fare
daje Roma daje
Guarda che per stipendio e costo del cartellino non sarebbe tanto più costoso del riscatto eventuale di Ferguson, o di quanto è costato e costa Dovbik. Se non sbaglio l’ultimo fantacalcio l’ho vinto co Zirkzee. Nel modno dei sogni, fossi il DS della Roma, valuterei ogni opzione per portarlo a Gasp, sempre che Gasp lo chieda. Prestito con obbligo perfino, a determinate condizioni favorevoli, tipo qualificazione in CL, o che ne so.
Giocatorte tecnico, forte fisicamente, gioca con la squadra, segna il giusto, ma sempre più di quelli che abbiamo noi.
giocatore in involuzione, non gioca mai
sara che é il Manchester ad essere in involuzione infinita e chiunque co giochi fa sta fine?
io dico magari arrivasse
con Gasperini …
Mammagari me lo dai, guarda! Poi te lo fa vedè er Gasp quanto è involuto er bòn Zirkzee…
Magari.
questo si che sarebbe un bel profilo, serve un acquisto di questo livello a gennaio, o almeno uno, soprattutto in attacco, poi bisogna sempre vedere Bailey che tipo di apporto riesce a dare
Giocatore che oltre al fisico, sa partecipare bene all’azione.
Finalmente un nome degno di nota, anche Kessie e Chiesa finiscono nel taccuino, prendo appunti🖍️
troppi attaccanti e stipendio insostenibile
Cominciamo a ragionare
Il problema del prestito secco è il rischio di perdere il giocatore (certezza, più che rischio) dopo averlo rivalutato. E magari se lo prende una concorrente diretta che può spendere più di noi…
Sì ma magari i suoi gol ti hanno fatto andare in Champions League, dove ne prendi una barca di soldi. Poi puoi riprogrammare un nuovo mercato.
non e un campione ..tra l’altro ne vedo pochi in giro . quindi si può rischiare eccome
A parte che non sappiamo se la futura trattativa sarà intavolata; ma si potrebbe ragionevolmente fissare da subito un diritto di riscatto: se vale la pena, a consuntivo del girone, Zirkzee, per allora, sarà ammortizzato intorno ai 25/26 milioni. Se non sarà andato bene, non li paghi. Altrimenti, la Roma potrà scegliere tra quelli da riscattare (vari), includendo anche lui (e dipenderà dalle prospettive aperte da un eventuale piazzamento in Champions etc…).
metticeli tu una 40ina di milioni e siamo tutti più contenti.. a me andava bene pure echeverri in prestito, basta che ci portano in Champions poi il prossimo anno si vedrà.
MAGARI!!! Per questa Roma Gasperiniana sarebbe pefetto
Magari!!! grande giocatore capace di supportare la fase offensiva e creare superiorità anche con la velocità di passaggio, giocate e sa segnare. nel Mutd è stato risucchiato dal vortice negativo che accompagna la squadra da 2 anni. nn so qnto sia adatto al gioco del Gasp, pensavo più ad un ruolo da falso nueve con un gioco fatto di molti fraseggi, ad ogni modo se lo voleva già nn posso che fidarmi…e ripeto Magari sarebbe un’enorme crescita per la ns fase offensiva.
Se arrivasse subito a gennaio sarebbe un grosso acquisto, con qualsiasi formula, è fondamentale qualificarsi in Champions, dentro anche Rodrygo o Chiesa che non giocano al Real e Liverpool, vogliono andare al Mondiale, allora ci potremmo divertire ultimi 5 mesi. Prima o poi ma manca poco ormai ci libereremo dei contratti capestro come li ha definiti Gasperini, qualcuno degli stipendiati d’oro o esuberi schioderanno, già a gennaio un bel rimescolamento della rosa si potrebbe fare.
Gran bel giocatore , però segna poco pure lui. Nella sua migliore stagione 12 gol, come Dovbik nella sua peggiore (parlando solo di campionato). E se diciamo sempre che nella Roma mancano e urgono i gol…
Ok buon giocatore, ma prestito secco?
L’anno prossimo non avrai più (almeno è quello che trapela al momento) Dybala, El Shaarawy e Pellegrini… probabilmente non riscatterai né Bailey (forse troppo fragile), né Ferguson (38 ml sono troppi per la Roma).
Baldanzi non convince e nemmeno Dovbik.
Praticamente riparti solo con Soule e dovrai comprare almeno 5 attaccanti avendo solo i soldi che ti entrano dall’eventuale cessione di Dovbik. Tradotto a gennaio serve un titolare da comprare e non da prendere in prestito altrimenti l’anno prossimo per rifare l’attacco devi vendere Kone e Ndicka (ma credo che uno dei due dovrà a prescindere essere sacrificato). La squadra al momento regge ma la metà di questi l’anno prossimo non ci saranno e non porteranno soldi i loro addii (o troppo pochi). Mi auguro almeno i rinnovi molto ribassati di Dybala e Pellegrini altrimenti l’anno prossimo in attacco ci sarà troppo da fare e non abbiamo i mezzi economici per farlo.
cercate di non destabilizzare l ambiente con queste notizie buttate giusto fare notizia
E un ottimo profilo, ha conosciuto tempi migliori forse al Bologna, poi si è un po’ perso ma con Gasperini può crescere ancora… No assolutamente al prestito secco, si alla possibilità di riscattarlo a fine stagione, dove presumo che ci lascerà Fergusson ormai dedito e appassionato alla cucina Romana!
Dai.
Ce la fanno a fare un acquisto decoroso, da Champions?
Non ci credo, ormai. Vedremo.
e vai , via due dei migliori giovani del campionato :; poi andiamo ad elemosinarli come frattesi e calafiori
Lo auspico da tempo; giocatore che potrebbe fare la differenza.
MAGARI CE CASCA
