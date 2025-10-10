Roma, idea Zirkzee per gennaio: idea prestito, Gasperini lo voleva già all’Atalanta

La Roma guarda al mercato di gennaio con un occhio attento alle occasioni in attacco, e il nome nuovo sul taccuino di Gian Piero Gasperini è quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato da Leggo (F. Balzani), l’attaccante olandese del Manchester United si sarebbe proposto a diversi club di Serie A, tra cui proprio la Roma.

Zirkzee, arrivato a Manchester dal Bologna un anno fa per 43 milioni di euro, è ormai finito ai margini del progetto tecnico e vuole rilanciarsi per non perdere la vetrina del Mondiale. L’idea è quella di un prestito secco fino a giugno, formula che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare l’attacco senza appesantire il bilancio, in linea con i vincoli del Fair Play Finanziario.

Gasperini conosce bene il giocatore e lo avrebbe voluto già ai tempi dell’Atalanta: ne apprezza la duttilità, la capacità di giocare spalle alla porta e la tecnica sopra la media. Anche dal punto di vista economico l’operazione sarebbe sostenibile: l’ingaggio da 3,6 milioni verrebbe dimezzato, visto che la Roma pagherebbe solo il secondo semestre.

Nel frattempo, Dan Friedkin continua a muoversi tra diplomazia e campo: dopo gli incontri con Massara, Ranieri e lo stesso Gasperini, il presidente vuole accontentare il tecnico almeno con un innesto offensivo. Per far spazio, però, serviranno alcune cessioni: tra i possibili partenti figurano Dovbyk, Baldanzi e Pisilli.

Zirkzee rappresenta una tentazione concreta: giovane, già adattato al calcio italiano e desideroso di rilanciarsi. Gasperini spinge, Friedkin valuta. A gennaio la Roma potrebbe regalarsi un colpo d’autore.

Fonte: Leggo