Roma, Ventola e Adani lanciano la bomba: “E se arrivasse Lookman?”

Durante il programma Viva el Futbol, condotto da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, i tre ex calciatori hanno discusso di un possibile arrivo di Lookman a gennaio nella Capitale.

Lele Adani apre il tema con un’interessante suggestione: “E se arrivasse…”. Ventola conferma la possibilità: Secondo me ci proveranno. Con lui e Soulé anche Dovbyk farebbe meno fatica. Gasperini non è ancora soddisfatto della rosa che ha a disposizione”.
Anche Cassano entra nel merito dell’ex Leicester: “Soulé con Gasperini diventerà più forte di Lookman. La Roma deve fare uno sforzo per prendere il nigeriano e se ha l’opportunità la deve sfruttare perché sono convinto che a gennaio rimarrà attaccata ai primi posti in classifica. Se dovessero prendere Lookman e si sblocca Ferguson la Roma può far paura”.

Fonte: Viva el Futbol
3 Commenti

  1. Lookman è devastante.
    Non lo scopriamo oggi.
    Ricordiamoci che ha vinto una finale d’Europa League da solo, tripletta e tutti a casa.

    Detto questo, non vedo perchè l’Atalanta dovrebbe privarsene per darlo ad una diretta concorrente.

    Sarebbe folle da parte loro.

    Per noi invece sarebbe tanta tanta roba.

    ❤️🧡💛

