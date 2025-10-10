Roma, Ventola e Adani lanciano la bomba: “E se arrivasse Lookman?”

Durante il programma Viva el Futbol, condotto da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, i tre ex calciatori hanno discusso di un possibile arrivo di Lookman a gennaio nella Capitale.

Lele Adani apre il tema con un’interessante suggestione: “E se arrivasse…”. Ventola conferma la possibilità: “Secondo me ci proveranno. Con lui e Soulé anche Dovbyk farebbe meno fatica. Gasperini non è ancora soddisfatto della rosa che ha a disposizione”.

LEGGI ANCHE – Friedkin dà il via libera: a gennaio arriverà un rinforzo in attacco

Anche Cassano entra nel merito dell’ex Leicester: “Soulé con Gasperini diventerà più forte di Lookman. La Roma deve fare uno sforzo per prendere il nigeriano e se ha l’opportunità la deve sfruttare perché sono convinto che a gennaio rimarrà attaccata ai primi posti in classifica. Se dovessero prendere Lookman e si sblocca Ferguson la Roma può far paura”.

Fonte: Viva el Futbol

LEGGI ANCHE – Roma, idea Zirkzee per gennaio: idea prestito, Gasperini lo voleva già all’Atalanta

