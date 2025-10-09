Massara guarda in Francia e prepara il colpo per gennaio

Non solo sorrisi e complimenti nel summit andato in scena ieri a Trigoria tra Dan Friedkin, Massara e Gasperini. Dopo le parole d’elogio del presidente — “Gasperini è fantastico, siamo in piena sintonia” — la dirigenza giallorossa ha approfittato dell’incontro per fare un punto generale sul momento della squadra, ma anche per gettare le basi in vista del mercato di gennaio.

L’obiettivo è accontentare il tecnico con un rinforzo nel reparto offensivo e, assicura l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i radar di Massara si sono già spostati in Francia, un campionato che il nuovo ds conosce molto bene. Nel mirino ci sarebbero Terem Moffi, 26 anni, attaccante del Nizza, e Folarin Balogun, 24 anni, che al Monaco ha perso terreno nelle gerarchie. Due profili diversi ma accomunati da potenza e capacità realizzativa, caratteristiche che Gasperini ritiene indispensabili per il suo gioco.

Non solo nomi affermati: la Roma tiene d’occhio anche Lucas Stassin, talento belga di 20 anni del Saint-Étienne, eletto miglior giovane della scorsa Ligue 1. Un prospetto che piace per freschezza, duttilità e margini di crescita.

Massara ha già alzato il binocolo verso la Ligue 1, ma la reale efficacia di un colpo di gennaio dipenderà da tre fattori: adattabilità tattica («fit» con il 3-4-2-1 di Gasp), sostenibilità economica (cedibili e plusvalenze sul tavolo) e tempistica dell’operazione. Nei prossimi 30-40 giorni la dirigenza valuterà profili pronti all’impatto e prospetti di sviluppo come Stassin: la scelta non sarà solo sul nome, ma su quale soluzione può risolvere il problema offensivo senza compromettere il budget e l’equilibrio della rosa.

