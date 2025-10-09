Massara guarda in Francia e prepara il colpo per gennaio

Non solo sorrisi e complimenti nel summit andato in scena ieri a Trigoria tra Dan Friedkin, Massara e Gasperini. Dopo le parole d’elogio del presidente — “Gasperini è fantastico, siamo in piena sintonia” — la dirigenza giallorossa ha approfittato dell’incontro per fare un punto generale sul momento della squadra, ma anche per gettare le basi in vista del mercato di gennaio.
L’obiettivo è accontentare il tecnico con un rinforzo nel reparto offensivo e, assicura l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), i radar di Massara si sono già spostati in Francia, un campionato che il nuovo ds conosce molto bene. Nel mirino ci sarebbero Terem Moffi, 26 anni, attaccante del Nizza, e Folarin Balogun, 24 anni, che al Monaco ha perso terreno nelle gerarchie. Due profili diversi ma accomunati da potenza e capacità realizzativa, caratteristiche che Gasperini ritiene indispensabili per il suo gioco.
Non solo nomi affermati: la Roma tiene d’occhio anche Lucas Stassin, talento belga di 20 anni del Saint-Étienne, eletto miglior giovane della scorsa Ligue 1. Un prospetto che piace per freschezza, duttilità e margini di crescita.
Massara ha già alzato il binocolo verso la Ligue 1, ma la reale efficacia di un colpo di gennaio dipenderà da tre fattori: adattabilità tattica («fit» con il 3-4-2-1 di Gasp), sostenibilità economica (cedibili e plusvalenze sul tavolo) e tempistica dell’operazione. Nei prossimi 30-40 giorni la dirigenza valuterà profili pronti all’impatto e prospetti di sviluppo come Stassin: la scelta non sarà solo sul nome, ma su quale soluzione può risolvere il problema offensivo senza compromettere il budget e l’equilibrio della rosa.
Cedibili e plusvalenze sul tavolo? Quali potrebbero essere? La vedo dura.
dembelè e milioni per dobvyk , barcola e milioni per el sharawi ; secondo me si potrebbe fare
Vedo parecchio scetticismo.
Io invece ho fiducia.
Mi piace tanto; quasi tutto di questa nuova Roma.
E che io mi senta credibile lo dimostra il fatto che in passato sono stato critico e manco poco.
Ma guai a incaponirsi e fissarsi sulle proprie idee.
Dall’arrivo di Ranieri in poi la ASR ha fatto passi avanti enormi.
Speriamo in una soluzione risolutiva questa squadra con un buon realizzatore sotto porta può darci molte soddisfazioni…..💪💗
Già che somiglia a Seedorf per me va bene
Bell’articolo… La fiction allo stato puro, ma d’altronde siamo alla sosta
Aria fritta!
Urge un attaccante
Ancora nomi, possibilità di adattamento al modulo di gioco, sostenibilità economica, sembrano tutti concetti molto chiari, ma….. alla fine si è preso un Dobvik che a detta degli esperti andava bene per il campionato spagnolo perchè i difensori hanno maglie meno strette delle nostre e anche per il modulo di gioco della squadra, stessa cosa per Ferguson per altri motivi. Solo dopo si fanno queste considerazioni? In una Società dove balla più di un miliardo di euro non si possono fare acquisti tanto leggeri, spesso perchè mancavano quei 10 milioni in più per prendere un giocatore affidabile e giusto per il nostro campionato. La situazione è questa, abbiamo ottimi giocatori e uno straordinario allenatore, ma senza due punte è difficile qualificarsi in Champions (magari sarò smentito e vinciamo pure il campionato). Fino ad oggi bravura ma anche una piccola dose di fortuna che a noi non è stata mai concessa, quindi caro Massara questa non si può sbagliare, almeno una punta cazzuta a gennaio ce la devi portare, facendo i conti con le possibilità finanziarie.
Folarin Balogun un mostro. Gli altri non li conosco.
Servirebbe soprattutto un centrocampista. Il marocchino andrà in coppa d’Africa e rimarremo con i soli Cristante e Kone’.
Pisilli non da assolutamente garanzie. Numericamente ne serve un altro.
il sostituto di paredes serviva anche ad agosto
Massara il colpo lo doveva fare d’estate, non è riuscito a vendere Dovbyk e ha preso Ferguson.
Ora siamo praticamente senza centravanti.
finchè soulè e i difensori segnano ….
Come no! Er Farzo nove dove lo metti
e se lo dice Balzani….
Per me assolutamente il meglio per La ROMA e Folarin Balogun.
Speriamo in San dybala che possa giocare tante partite come la scorsa stagione solo così possiamo sperare di arrivare in alto a meno che Ferguson si sblocchi e cominci a segnare… Di dovbik non voglio più parlare fa quasi tenerezza…
Ma provare ha prendere zirkzee in prestito a gennaio dal manchester che li gioca poco?
Sarebbe il caso. Ma è fuori portata per questa proprietà.
Ricordo ai geni che, se solo parlavi di Hojlund, attaccavano con la tiritera: eh, ma costa tanto, eh ma prende un botto d’ingaggio, eh ma ha fallito…..e roba simile, che sta facendo un gol a partita. La qualità si paga. Per cui la sola domanda è: possiamo pagare? Ne dubito.
E allora poi non ci lamentiamo di avere attaccanti che non la buttano dentro manco con le mani.
Secondo me a gennaio non arriverà un centravanti “puro” come quelli citati sopra, salva l’improbabile ipotesi di riuscire a piazzare Dovbyk a gennaio.
Arriverà invece un esterno offensivo/trequartista sx di piede destro, profilo che è stato cercato invano fino all’ultimo nel mercato estivo.
Inoltre credo che si tratterà di un giovane talento, un po’ come l’Echeverri trattato per mezza estate, magari uno che si metterà in luce nel mondiale U20.
A me fa un sacco ridere che per anni giornali e radio ci hanno fatto una testa così sul ds italiano, poi poi danno sempre scoop e rumors di giocatori stranieri
ma chi so?
Domanda a massara, li conosce solo lui.
Cedere Baldanzi e Pellegrini
balogun l anno scorso fuori più di 200 giorni per infortunio alla spalla e alla caviglia…sicuramente il migliore de questi…ma c’è sta sto piccolo dettaglio, moffi e nigeriano e c avrà coppa d africa, stassin sta a gioca in ligue 2….boh…spero sia notizie farlocche….poi anche basta dalla Francia.
Massara conosce solo la ligue 1
Tutto il nulla in un articolo. Ci vuole talento, tanto talento…
Forza Roma
Un colpo ci può stare solo se vendi qualcuno. I Friedkin sono proprietari dell’Everton e nell’ambito di una sinergia potrebbero acquistare un nostro calciatore per far entrare soldi freschi nelle casse giallorosse. Sperare nei miracoli del Gasp è un pò riduttivo. Massara poi senza cash non può fare molto se non prendere qualche calciatore rotto e qualcuno da rilanciare.
