Stadio Roma, Friedkin incontra Gualtieri per chiudere il progetto entro novembre

Nuovi passi avanti sul fronte stadio. Dan Friedkin, arrivato a Roma per partecipare all’assemblea dell’EFC, è pronto a occuparsi anche della questione più delicata in casa giallorossa: la realizzazione del nuovo impianto a Pietralata.

L’obiettivo della società resta quello di consegnare il progetto definitivo entro la fine di novembre, così da poter avviare l’iter per la costruzione nei tempi previsti. Una tabella di marcia ambiziosa ma necessaria, visto che i tempi burocratici rischiano di allungarsi ulteriormente se non si chiude la fase documentale entro l’anno.

Proprio per questo, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Friedkin e il sindaco Roberto Gualtieri. Sul tavolo ci saranno gli aggiornamenti tecnici, i passaggi amministrativi ancora da completare e le possibili accelerazioni da concordare con il Comune. Un summit cruciale per capire se il sogno del nuovo stadio potrà davvero entrare nella fase operativa già nei primi mesi del 2026.

Fonte: La Repubblica

