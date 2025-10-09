Calciomercato Roma, voci su un possibile addio di Angelino a gennaio

Secondo quanto riportato da Enrico Camelio ai microfoni di Radio Radio, il futuro di Angelino potrebbe già avere una svolta a gennaio. Il giornalista ha sottolineato come il laterale spagnolo e l’allenatore non siano in sintonia: “Io credo che a gennaio andrà via Angelino, sia per scelta dell’allenatore che del calciatore, diciamo che non si piacciono”.
La dichiarazione evidenzia come il rapporto tra il giocatore e la guida tecnica non sia idilliaco, aprendo a scenari di mercato concreti già nella sessione invernale. La possibile partenza di Angelino spingerebbe Massara a cercare un titolare nel ruolo di terzino sinistro, sia sul mercato interno che internazionale.
Per ora, però, rimangono esclusivamente ipotesi e rumors di mercato: non ci sono conferme dalla società. La scorsa estate Angelino era stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita, poi sfumato per volere del terzino spagnolo.
C’è sta Renan Lodi (27) svincolato…
quindi la dichiarazione di tale camelio la prendiamo come verità vera e assoluta ? Io ho molti dubbi in proposito.
la verita’ di camelio……ahahah
Angelino non è a suo agio già dal precampionato, la notizia che sarebbe potuto andare in Arabia era vera poi Inzaghi ha avuto la possibilità di prendere Theo Hernandez ed ha scelto lui, poi, l’arrivo di Tzsimikas ha peggiorato la situazione. Domenica, dopo la sostituzione, non ha accennato neanche un minimo saluto a Gasperini…
Se va via Angelino non bisogna comprare nessun sostituto perche’ siamo imbottitti di difensori!! Bastano e avanzano, alla Roma servono le PUNTE altro che difensori!!
Li metti tu i cross col piede sinistro se si fa male il greco?
Come sempre detto, a fronte di lauta ricompensa monetaria, nessuno della Roma è incedibile. Se dovesse realmente andare in Arabia la Roma deve monetizzare e puntare su qualche giovane di prospettiva che piace a Gasperini. Quei soldi vanno reinvestiti tutti o quasi tutti.
Non mi pare un’ipotesi eccessivamente credibile.
Anzitutto, perché fa parte del bagaglio di rumors già avutisi, sui media, da giugno (“Angelino incompatibile con le esigenze di Gasp, detto a priori), ma poi smentiti dalla realtà del campo, cioè dall’impiego di Angelino quasi costante, al netto dell’attuale leggero infortunio/influenza.
Secondariamente perché Tsimikas non sembra un titolare alternativo irresistibile, mentre Rensch, a destra è comunque un adattato.
Infie e soprattutto, di conseguenza, la Roma a gennaio, se deciderà di muoversi, avrà ben altre priorità da soddisfare, nel reparto offensivo (e magari per un centrale di centrocampo).
Aprire un altro fronte, e creare un vuoto aggiuntivo in organico – in ogni caso, difficile da colmare efficacemente a gennaio -, sarebbe ragionevolmente ipotizzabile in un solo caso: quello della realizzabilità, con la cessione di Angelino, di una sostanziosa plusvalenza.
Ma cederlo a prescindere, senza cercare di recuperarlo (impresa non impossibile, anzi), pare un’illazione..
Camelio chi?
Per crisos: si’ potrei farli io i cross sulla testa di chi? Degli attaccanti? Quali? Perche’ la Roma ha anche gli attaccanti? Dalle partite che ho visto la roma e’ orfana di attaccanti ergo non serve un sostituto di Angelino!
Riccardo dagli cross decenti ed i nostri centravanti segnano. non sono di movimento e dribblomani ma 9 vecchio stile, finalizzatori.(ps) non mi citare l’errore di Dobvik con la Viola come esempio e riguardati i goal che ha fatto l’anno scorso in caso)
forza Roma
ah vabbe se lo dice Camelio… che se ne torni a fare il cuoco e si levi pure la cuffia che tanto la piscina è chiusa
