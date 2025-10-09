Calciomercato Roma, voci su un possibile addio di Angelino a gennaio

Secondo quanto riportato da Enrico Camelio ai microfoni di Radio Radio, il futuro di Angelino potrebbe già avere una svolta a gennaio. Il giornalista ha sottolineato come il laterale spagnolo e l’allenatore non siano in sintonia: “Io credo che a gennaio andrà via Angelino, sia per scelta dell’allenatore che del calciatore, diciamo che non si piacciono”.

La dichiarazione evidenzia come il rapporto tra il giocatore e la guida tecnica non sia idilliaco, aprendo a scenari di mercato concreti già nella sessione invernale. La possibile partenza di Angelino spingerebbe Massara a cercare un titolare nel ruolo di terzino sinistro, sia sul mercato interno che internazionale.

Per ora, però, rimangono esclusivamente ipotesi e rumors di mercato: non ci sono conferme dalla società. La scorsa estate Angelino era stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita, poi sfumato per volere del terzino spagnolo.

