“ON AIR!” – PIACENTINI: “La scelta di Ranieri è il punto di svolta dei Friedkin”, CORSI: “Come fa Dan a dire certe cose sulla Uefa?”, NARDO: “Bailey sarà la nostra arma in più”, MORONI: “Con le ali voleremo”

David Rossi (Rete Sport): “Friedkin? Non ci voleva tanto…bastava mettere le persone giuste nei posti giusti, soprattutto persone che sanno di calcio, e voilà. Ovviamente sto esagerando, ma sicuramente questo è un momento molto sereno che loro si stanno godendo. Speriamo che questa roba duri molto, e che si possa andare avanti a lungo con queste atmosfere, che sono propedeutiche per l’ottenimento di risultati molto importanti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è un punto di svolta nella presidenza Friedkin, che è quando hanno deciso di affidarsi a chi ne sa molto più di loro, e cioè Claudio Ranieri. Molte cose fatte erano sbagliate, dalla scelta di Mourinho in poi, e lo dico da estimatore di Mourinho. Poi c’è stata la svolta con la scelta di Ranieri: da quel momento in poi non è stato fatto più un errore. Poi si può discutere sul mercato, c’è a chi piace e a chi non piace, ma in teoria hai fatto tutte le cose giuste. Da quel momento è venuta meno la curiosità di capire quello che fanno i Friedkin e come ragionano…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “L’entusiasmo per il primo posto ci sta, ma non condivido l’esagerazione. Restiamo con i piedi per terra, al prossimo passo falso evitiamo i drammi come era successo col Lille. Gasperini ha portato una mentalità vincente? Sono quelle frasi fatte che andrebbero evitate, non penso possa esistere un allenatore che arriva e ti chiede di perdere…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ho fatto un sogno: Bailey gioca il 26 ottobre a Sassuolo e ci cambia le prospettive in attacco, perchè con il tanguero a destra e il leone giamaicano a sinistra arriveranno tanti cross in area per Dovbyk, e spezzeremo le reni al campionato, perchè con le ali si vola… L’ho detta in maniera scherzosa, ma sono convinto che il giorno che giocherà Bailey, e non parlo di un assaggino di 10 minuti, ma quando sarà titolare, voi vedrete la Roma delle Rome. E lo farà col Sassuolo…”



Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Friedkin dice che supporta completamente tutto ciò che sta facendo la Uefa, uno che dice una cosa del genere dopo le più grosse sole che abbiamo preso…ma come fai a dirlo. Tu sei il presidente della Roma, stai guidando questa macchina, e non puoi addirittura non voglio dire leccare…non puoi sostenere le persone che non hanno mandato la Roma in Champions League. Questa è la cosa più importante che ha detto, il resto conta poco…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sono convinto che Bailey sarà un’arma in più per la Roma di Gasperini. Secondo me sono ancora tanti i margini di miglioramento di questa rosa. Io in questi giorni penso al giamaicano, e pur sapendo che non è Messi, è quel calciatore che ti può dare imprevedibilità, spunti, assist e gol. Non sarà un inserimento banale il suo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mercato di gennaio? Tutti sanno la situazione economica della Roma, e a qualsiasi tavolo si mette seduta parte in situazione di svantaggio, e toccherà inventarsi qualcosa. Di giocatori ce ne sono tanti, io per esempio andrei dal Lione e proverei a prendere Fofana, che a me piace tantissimo. Ma voi Chiesa lo prendereste? Anche perchè il prossimo giugno devi considerare che vanno via Ferguson, Dybala, Bailey ed El Shaarawy…per cui tu devi anche ragionare anche in questi termini, che l’anno prossimo i tanti attaccanti che vuole Gasperini non ci saranno. Se Ferguson è questo, dubito che la Roma spenderà 38 milioni per riscattarlo…ma manco 18…Ti resteranno Soulè e Dovbyk, e per rifare l’attacco servono i soldi…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “La Roma aveva provato a fare uno scambio Dovbyk-Zirkzee senza riuscirci. Il problema è che più provi a farlo giocare, e più neanche in prestito lo prendono. Su Sancho, io amo Gasperini ma lui con l’inglese ha fatto perdere del tempo, e sarebbe stato un danno prenderlo, perchè con l’Aston Villa ha giocato otto minuti. Io credo che a gennaio andrà via Angelino, sia per scelta dell’allenatore che del calciatore: diciamo che non si piacciono…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “El Aynaoui? Ma che devi aspettare…aspettiamo tutto l’anno, ma pure l’anno che viene…aspettiamo sti francesi presi a inizio mercato per 25 milioni che poi finiscono nel dimenticatoio. Aspettiamo a vedere se si inseriscono, dovrebbero alzare il livello ma non lo fanno…”

