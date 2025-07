Angelino non molla. Il terzino spagnolo ha scelto di giocarsi le sue carte alla corte di Gian Piero Gasperini. Nonostante nei giorni scorsi fosse stato accostato all’Al Hilal di Inzaghi — club che aveva sondato il terreno con l’entourage del giocatore per un possibile trasferimento in Arabia Saudita — l‘ex Lipsia ha rifiutato ogni ipotesi di addio.

Angelino ha un obiettivo chiaro: restare alla Roma e conquistare un posto nella nuova rosa che Gasperini sta cercando di plasmare a sua immagine. Il suo atteggiamento è stato fin da subito quello di chi non vuole fare le valigie, ma piuttosto sudare per convincere l’allenatore, anche a costo di adattarsi a un ruolo diverso o a nuovi compiti tattici. In un sistema di gioco che richiede intensità, resistenza e applicazione, l’esterno iberico è determinato a mettersi alla prova, pur sapendo che la concorrenza sarà serrata e che la società è attiva sul mercato per rinforzare proprio le corsie esterne.

Wesley del Flamengo e De Cuyper del Brugge sono nomi caldi sul taccuino di Massara, ma Angelino non si sente affatto fuori dal progetto. Anzi, si è presentato a Trigoria con il piglio giusto e la voglia di sorprendere, consapevole che sarà Gasperini — e solo lui — a decidere chi farà parte del nuovo corso giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport