Dopo l’addio di Abraham, anche Eldor Shomurodov si prepara a lasciare Trigoria. L’attaccante uzbeko, accostato senza successo a Cremonese e Rennes, ha deciso di accettare la corte del Basaksehir. Ora la palla passa al club turco, che dovrà trovare un’intesa con la Roma sulla base di 10 milioni di euro: è questa la cifra richiesta per chiudere l’operazione.

Nel frattempo, Massara si muove per regalare a Gasperini un rinforzo offensivo all’altezza. In pole c’è Georges Mikautadze, attaccante georgiano del Lione, valutato 22 milioni. Il club francese ha bisogno di fare cassa e potrebbe abbassare le pretese. Su di lui c’è anche l’interesse del Sunderland, dove Ghisolfi lo conosce bene.

Ma non è l’unico nome sul taccuino: la Roma è in corsa anche per Evann Guessand del Nizza, già accostato nei giorni scorsi. Sul franco-ivoriano si è mosso anche il Fenerbahce, pronto a mettere sul piatto 25 milioni. Resta però il nodo della volontà del giocatore, che per ora non sembra convinto della destinazione turca.

Fonte: Gazzetta dello Sport