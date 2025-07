Roma, la meglio gioventù alla corte di Gasp

La restaurazione della rosa parte dai senatori, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua). Da quei calciatori che sono stati le colonne portanti della Roma e che Gasperini adesso potrebbe mettere ai margini: tra gli over 25, esclusi Ndicka, Mancini, Svilar e forse Cristante, non ne salverebbe nessuno.

A partire dagli esterni Angelino e Celik che Massara sta cercando di vendere per trovare opzioni migliori. Il ds sta trattando De Cuyper e Wesley, entrambi under 25, e Zortea che ha compiuto 26 anni a giugno. Passando poi per la difesa (Hermoso), il centrocampo (Pellegrini e Paredes), arrivando all’attacco (El Shaarawy, Dybala, Shomurodov e Dovbyk).

Cedere tutti non è possibile ma c’è la consapevolezza a Trigoria che un taglio del monte ingaggi sia necessario. Massara recentemente si è informato per Haraldsson, trequartista islandese classe 2003 del Lille, ma il costo si aggira intorno ai 20 milioni. Troppi per una zona del campo nella quale sono già in tre più Baldanzi. Più critica la situazione a centrocampo, dove almeno un elemento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La permanenza di Koné non è in discussione, quella di Cristante sì, mentre Paredes, 31 anni, si è promesso al Boca. grande punto interrogativo è l’attacco. Le strade sono due: offrire a Dovbyk la chance di diventare il nuovo bomber di Gian Piero, oppure, bocciarlo in partenza. Nelle ultime ore è emerso l’apprezzamento di Allegri che lo vorrebbe al Milan cedendo ai giallorossi Gimenez: entrambi valutati circa 30 milioni.

Fonte: Il Messaggero