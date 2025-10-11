Roma, i soldi per sognare: premio ai giocatori e acquisti a gennaio

Si prega di non porre limiti. Il piano di Dan Friedkin per la Roma, pur stretto nel perimetro del Faîr play finanziario, non ammette previsioni o progetti al ribasso, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. D’Urso). E il proprietario del club è pronto pure a fissare un gratificante premio per la Champions, l’obiettivo stagionale dichiarato, se non per “qualcosa di più” che però, alla sesta giornata, è meglio non precisare meglio.
Ed ecco che i proprietari americani, oltre ai bonus già riconosciuti a quasi tutti gli elementi in rosa, hanno ritenuto di alzare l’asticella, decisi a premiare i protagonisti giallorossi in caso di “Europa Vip” e di rinforzare intanto l’organico a gennaio. In questi giorni il presidente della Roma ha lavorato a tutto tondo in una settimana che a Trigoria hanno bollato come fondamentale.
Friedkin ha rinsaldato importanti legami internazionali, accelerato sul fronte stadio, incontrato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, fatto il punto sul main sponsor e rassicurato proprio l’allenatore Gasperini sulla voglia di impreziosire la rosa a gennaio. Friedkin ha garantito al tecnico che si proverà a rinforzare proprio il reparto offensivo a fronte magari di un paio di cessioni. Molto dipenderà dalla formula con cui verranno piazzati i cosiddetti esuberi.
In prestito potrebbe essere preso Joshua Zirkzee, ex Bologna, che ha voglia di trovare spazio per non perdersi il Mondiale. Uno spazio che a Manchester, sponda United, è ormai ai minimi termini. Lo sguardo del ds Ricky Massara, però, è anche rivolto alla Francia, dove giocano Folarin Balogun del Monaco (anche lui scivolato in panchina) e Lucas Stassin del Saint-Etienne, che lo scorso anno è stato votato migliore giovane della Ligue 1. Jeff Ekhator del Genoa è un altro profilo gradito a Gasperini.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Avanti con le critiche subito dopo aver ascoltatoto i vostri giornalai preferiti in radio dai….
Ekhator… va bene come investimento per il futuro
Per cavalcare la classifica serve Zirkzee o simili.
La Roma ha una grande opportunità con Gasperini di poter arrivare in Champions il primo anno. Si trova in quella situazione positiva anche migliore con cui si trovò a metà stagione con Mourinho (mi.sembra il secondo anno) dove era in Champions e bastava un rinforzo iin attacco per la volata del finale di stagione.. ma gli presero Solbaken.
La Roma se riuscisse a prendere Zirkee per me, sperando che Bailey non sia una bufala, potrebbe avere serie opportunità di andare in Champions.
Champions vuole dire prestigio, entrare finanziarie, maggiori sponsor, sarebbe veramente il primo passo per risanare la società e forse non dovremmo cedere un big.
Altrimenti stiamo parlando sempre di un progetto che non parte mai. Zirkee potrebbe realizzare la prima parte di quel progetto.
Forza Roma
Guarda gallico, per me a Mou fecero le scarpe.
A Gasp, con Ranieri in società, la vedo difficile lasciare la squadra senza un rinforzo a gennaio. con questa posizione in classifica poi. sempre che continui.
si ma se vuoi vincere ti serve un attaccante subito pronto per fare la differenza. Se prendi Ekhator non ti puoi aspettare di vincere subito, ma neanche con Zirkzee hai la certezza di poter vincere. Serve un nome importante con esperienze importanti
Zirzkee, oltre ad un nome sulla carta impronunciabile, vanta però un’esperienza di ottima efficacia nel campionato italiano. E’ un po’ come Hojlund in Premier: dato lì come seconda linea in difficoltà, al Napoli (e pure nella sua nazionale) si è sbloccato in crescendo.
Ciò che va bene in serie A non sempre funziona in Premier, per vati e noti motivi.
Ma poi, stiamo a parla’ del nulla (o del pressapochismo): quando saremo a gennaio, si capirà subito quali siano le tattiche, o strategie (più ambiziosamente), societarie. Si capirà, ANZITUTTO, se si riescono a portare a compimento delle uscite rilevanti e quindi se si è programmato per l’entrata di giocatori risolutivi; o comunque voluti veramente da Gasp.
Il tempo di programmare questa volta ci sarebbe (anche scontando quali difficoltà si sono incontrate in estate).
Ed inoltre, il presupposto di qualsiasi movimentazione ambiziosa è che la nostra posizione in classifica, al volgere del girone di ritorno, sia ancora agganciata ai vertici (da cui, semplicemente…sgrat e…tana per la gazzetta, gufante).
C’è da dubitare però che le carte escogitate dentro l’AS Roma, e come giocarsele, siano plausibilmente note alla Gazzetta. Che ha tutto l’interesse (proprietario) a spingere la Roma su false piste e vicoli ciechi.
Van Basten?
Chiacchiere.. Era così l’estate scorsa e il mercato di inverno scorso… Era così due anni fa e così anche quest’anno. Per ora la cervice dura della Roma è Gasperini, come lo è stato Ranieri la scorsa stagione che con questa Rosa fatta di 3/4 elementi TOP e il resto panchinari di lusso, hanno fatto miracoli fino ad ora. Personalmente sono fiducioso anche per Roma Inter ma solo perché, appunto, c’è Gaspare in Regia
@cucs77
ma infatti sto delirio collettivo fatto di sogni scudetto nasce da semplici casualità favorevoli (o fortuna, chiamatela come volete) in queste prima partite, senza le quali ora probabilmente la Roma avrebbe 7/8 punti e non 15.
io continuo a vedere una squadra lenta, macchinosa, stanca, da anni nelle ultime posizioni in serie a per quantità di corsa veloce e per quantità di scatti.
mi tengo una residua speranza che la preparazione pesante di Gasperini possa dare i frutti in ritardo,
ma boh, siamo a metà ottobre…
Ma guarda che sfonnate porte già aperte….eh
non leggo trionfalismo da nessuna parte. certo semo nella fase tutti a Circo Massimo, ma sappiamo bene che un terzo della Rosa è vecchio, un altro è scarso, e giusto un terzo è da CL. ma il Gasp quest’ anno c’è l’abbiamo noi
Ieri Gasperini, non i cosiddetti giornalai, ha detto chiaro e tondo: la Roma non ha una rosa da Champions League, l’attuale primo posto è casuale. Verissimo, finora abbiamo incontrato solo squadre di seconda fascia ed in molte occasioni pali o traverse ci hanno graziato.
La palla ora passa ai Friedkin: vogliono veramente far diventare la Roma una squadra da Champions ? E allora a gennaio dovrà necessariamente arrivare qualche attaccante forte che sappia fare gol. Quest’anno non ci sono scuse, al 6° anno di gestione dobbiamo assolutamente arrivare tra le prime 4.
già… che poi è, né più né meno, quanto alcuni di noi sostengono su questo blog da tempo… però, per la moltitudine, è meglio illudersi.
o.t. qualcuno sa che fine ha fatto Drastivik? ha cambiato di nuovo nickname per caso? tanto verrà sgamato alla prima amedeata che scrive…
Anche io me domandavo di Drastico… chissà. Me stava simpatico.
Diventare riserva dello United può anche esserci ma riserva del Monaco non è un bel viatico.
Supposizioni a vanvera…vedremo.
ci vorrebbe un batigol dei tempi belli
si…..a gennaio lo trovi alla Oviesse.
basterebbe un pruzzo o un montella
si…..loro alla Conad
Prestito per prestito proverei a chiedere lukaku al Napoli visto che ormai è Hojlund la punta sulla quale devono puntare e dato che hanno speso bei soldi anche per Lucca.
Lukaku conosce già l’ambiente ed è il tipo di giocatore adatto per Gasperini. Il suo rientro è previsto per metà dicembre, quindi sarà pronto ed affamato per gennaio. A quel punto proverei a piazzare Dovbik e con il ricavato della sua cessione punterei ad un grande acquisto per il ruolo di ala destra (SCHADE o chi per lui)
non so quanto si potrebbe ricavare dalla cessione di dovbyk , che non è più titolare in nazionale
Caspita … che intuizione. Ma poi mai visto zero pollici a favore e tutti contro! Fantastico
balogun ha saltato per infortuni l’anno scorso 44 partite tra club e Nazionale, meglio cercare altro. Non è il profilo che ci servirebbe
Il tono assertivo dei commenti tecnici di Adriano è una delle cose più esilaranti di questo blog.
Resisti… insisti… desisti… lassa perde…
Insomma la solita storia vendere per comprare oppure prestiti di giocatori che hanno fallito o sono rotti che non spostano nulla, non se ne esce mi dispiace ma con questi la Roma rimarrà una squadra da 5/6 posto
meglio volare basso….tutto quello che ne consegue sarà oro colato.
vediamo con l’Inter come và poi cominceremo a fare delle valutazioni sulla classifica….
prima Ranieri dice che bisogna vendere xhe nn cu suo iscrivere al campionato ed ora sta cazzata di nuovo giocatori
Con ogni probabilità a gennaio arriverà un’attaccante, ma non credo una punta centrale, salva l’improbabile ipotesi di cessione dell’ucraino.
Arriverà, invece, un esterno offensivo di sinistra/trequartista di piede destro.
Baldanzi, già fuori dalla lista UEFA, è il candidato principale a lasciargli il posto, ma potrebbe partire anche uno tra Pellegrini ed El Sha se dovessero arrivare proposte.
Nel frattempo segnalo che il crack Sancho ad oggi ha totalizzato 3 spezzoni di partita tra campionato e coppe con zero gol e zero assist a referto.
Trovo improbabile che venga ceduto in prestito Pisilli, proprio a gennaio, quando l’assenza di El Aynaoui x la coppa d’Africa gli avrà lasciato più spazio x giocare.
Un 21 enne può crescere bene anche alle spalle dei titolari in una squadra come la Roma.
Con tre competizioni, la coppa d’Africa che porterà via il franco-marocchino a dicembre/gennaio ed un reparto di centrocampo per niente affollato il suo minutaggio lo avrà.
arriverà Lewandowski
Scusate, dici una fesseria Visto che mancano tre mesi a gennaio,non potrebbero secondo voi ,già “:bloccare” ( o quantomeno cercare di farlo) la tanto sospirata punta per magari presentarla già i primi di gennaio….Insomma, come se dice,portarsi avanti col lavoro….
Volevo dire” dico” una fesseria….
Se la Roma batte l’Inter, bisogna costruire un arco di trionfo a Gasperini nel Foro Romano.
Alla faccia della Sopraintendenza.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.