Roma, i soldi per sognare: premio ai giocatori e acquisti a gennaio

Si prega di non porre limiti. Il piano di Dan Friedkin per la Roma, pur stretto nel perimetro del Faîr play finanziario, non ammette previsioni o progetti al ribasso, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. D’Urso). E il proprietario del club è pronto pure a fissare un gratificante premio per la Champions, l’obiettivo stagionale dichiarato, se non per “qualcosa di più” che però, alla sesta giornata, è meglio non precisare meglio.

Ed ecco che i proprietari americani, oltre ai bonus già riconosciuti a quasi tutti gli elementi in rosa, hanno ritenuto di alzare l’asticella, decisi a premiare i protagonisti giallorossi in caso di “Europa Vip” e di rinforzare intanto l’organico a gennaio. In questi giorni il presidente della Roma ha lavorato a tutto tondo in una settimana che a Trigoria hanno bollato come fondamentale.

Friedkin ha rinsaldato importanti legami internazionali, accelerato sul fronte stadio, incontrato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, fatto il punto sul main sponsor e rassicurato proprio l’allenatore Gasperini sulla voglia di impreziosire la rosa a gennaio. Friedkin ha garantito al tecnico che si proverà a rinforzare proprio il reparto offensivo a fronte magari di un paio di cessioni. Molto dipenderà dalla formula con cui verranno piazzati i cosiddetti esuberi.

In prestito potrebbe essere preso Joshua Zirkzee, ex Bologna, che ha voglia di trovare spazio per non perdersi il Mondiale. Uno spazio che a Manchester, sponda United, è ormai ai minimi termini. Lo sguardo del ds Ricky Massara, però, è anche rivolto alla Francia, dove giocano Folarin Balogun del Monaco (anche lui scivolato in panchina) e Lucas Stassin del Saint-Etienne, che lo scorso anno è stato votato migliore giovane della Ligue 1. Jeff Ekhator del Genoa è un altro profilo gradito a Gasperini.

Fonte: Gazzetta dello Sport