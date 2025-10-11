Totti: “Roma da scudetto? Per ora è chiacchiericcio. L’obiettivo è la Champions”

Francesco Totti torna a parlare della Roma e dell’Italia a margine dell’EA7 World Padel Tour. Queste le sue dichiarazioni sulla nazionale azzurra e sul primato dei giallorossi in campionato.
“La nazionale? Speriamo che siano un gruppo unito, e con il grande mister possa portarci al mondiale. Cosa presterei dell’Italia del 2006? Tutto, era un gruppo speciale e aveva un grande allenatore. L’unico obiettivo era portare l’Italia sul tetto del mondo. Un calciatore in particolare che mi piace di questa squadra? Non c’è, deve essere unito il gruppo”.
Sulla Roma così in alto: “Nessuno se l’aspettava. Nemmeno Gasperini. Speriamo che possano continuare su questi livelli. Scongiuri a parte, tifiamo Roma. L’obiettivo principale è tornare in Champions. Se poi quando mancano 7-8 partite, la Roma è ancora lì davanti, allora l’obiettivo diventa diverso”.
“Se è una vittoria parlarne già ora a ottobre? No, non lo è, è un chiacchiericcio. E’ normale che se ne parli quando sei primo in classifica. La difficoltà è rimanerci là davanti. Io spero che la Roma possa rimanerci il più possibile“.
Il quarto posto sarebbe un miracolo. Anche l’Atalanta, che noi avevamo tutti sottovalutato comprensibilmente perché aveva assunto Juric, é più forte della Roma in tutti i reparti del campo tranne la porta, perché la Roma ha il portiere più forte della Serie A. E l’Atalanta non sembra aver smesso di correre e fornire prestazioni. D’altronde Juric é di quella scuola calcio Gasperiniana. Ci sono 5 squadre davanti a noi
Cerchiamo di essere obiettivi: è vero che le avversarie sono più forti sulla carta davanti e a centrocampo. Ma io non scambierei i nostri difensori (come blocco) con nessuna delle altre, Napoli compreso.
La Roma è da Champions? Nell’anno solare 2025 ha dimostrato di esserlo: è la squadra che ha fatto più punti (8 più del Napoli mi pare). Quindi, al di là che ci sia Ranieri o Gasperini, questo è un gruppo più che valido. Certamente migliorabile, soprattutto lì davanti, anche se ho la sensazione che questo modo di giocare, raccolti verso il basso e con l’azione che viene spesso impostata col lancio del portiere, il gioco degli attaccanti è penalizzato. Quest’ anno in più abbiamo l’aggressione alta quando la palla è agli avversari, ma nonostante ciò… raramente le punte vengono servite con palle decenti, tipo quella che s’è mangiata Dovbik a Firenze.
assolutamente d’accordo
