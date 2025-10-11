Totti: “Roma da scudetto? Per ora è chiacchiericcio. L’obiettivo è la Champions”

Francesco Totti torna a parlare della Roma e dell’Italia a margine dell’EA7 World Padel Tour. Queste le sue dichiarazioni sulla nazionale azzurra e sul primato dei giallorossi in campionato.

“La nazionale? Speriamo che siano un gruppo unito, e con il grande mister possa portarci al mondiale. Cosa presterei dell’Italia del 2006? Tutto, era un gruppo speciale e aveva un grande allenatore. L’unico obiettivo era portare l’Italia sul tetto del mondo. Un calciatore in particolare che mi piace di questa squadra? Non c’è, deve essere unito il gruppo”.

Sulla Roma così in alto: “Nessuno se l’aspettava. Nemmeno Gasperini. Speriamo che possano continuare su questi livelli. Scongiuri a parte, tifiamo Roma. L’obiettivo principale è tornare in Champions. Se poi quando mancano 7-8 partite, la Roma è ancora lì davanti, allora l’obiettivo diventa diverso”.

“Se è una vittoria parlarne già ora a ottobre? No, non lo è, è un chiacchiericcio. E’ normale che se ne parli quando sei primo in classifica. La difficoltà è rimanerci là davanti. Io spero che la Roma possa rimanerci il più possibile“.

