Capello: “Roma da scudetto ma servono rinforzi precisi”

Dal Festival dello Sport, Fabio Capello analizza l’inizio della Serie A e, parlando della lotta scudetto, inserisce anche la Roma di Gian Piero Gasperini tra le possibili contendenti.

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex tecnico giallorosso ha elogiato il lavoro svolto finora a Trigoria. “Se la Roma è da scudetto? Penso di sì”, ha dichiarato Capello. “È una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare”.

Secondo l’ex allenatore, per fare il definitivo salto di qualità, la Roma avrebbe bisogno di intervenire ancora sul mercato: “Con dei rinforzi nei ruoli precisi potrebbe essere una delle sorprese“. E ha aggiunto: “Non parlavo di attaccanti ma di altre posizioni. Un allenatore sa quale sia il potenziale davanti e sa dove rinforzarsi”.

LEGGI ANCHE – Roma, idea Zirkzee per gennaio: idea prestito, Gasperini lo voleva già all’Atalanta



Fonte: Tuttomercatoweb.com