Calciomercato Roma, idea Stassin per l’attacco: il St-Etienne chiede 40 milioni

La Roma guarda al futuro e comincia a muoversi per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Tra i nomi inseriti nella lista dei possibili obiettivi c’è quello di Lucas Stassin, attaccante belga classe 2004 attualmente in forza al Saint-Etienne.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club francese avrebbe già respinto una maxi offerta da 26 milioni di euro arrivata dal Paris Saint-Germain, fissando la valutazione del giovane centravanti intorno ai 40 milioni. Una cifra importante, che testimonia la considerazione crescente di cui gode il talento belga nel panorama europeo.

LEGGI ANCHE – Roma, i soldi per sognare: premio ai giocatori e acquisti a gennaio

Stassin, cresciuto nel vivaio dell’Anderlecht, si è messo in mostra con continuità nella scorsa stagione in Ligue 2, contribuendo in modo decisivo alla promozione del Saint-Etienne. In questo avvio di campionato 2025/26 sta confermando le aspettative, con gol e prestazioni convincenti che hanno attirato l’interesse di diversi club.

Oltre alla Roma, sulle sue tracce ci sarebbero anche Rennes, Al-Hilal, CSKA Mosca e Brentford, tutti pronti a inserirsi nella corsa qualora il club francese aprisse alla cessione.

I giallorossi seguono il profilo con attenzione, consapevoli che la richiesta del Saint-Etienne è elevata, ma che l’investimento su un giocatore del genere potrebbe rivelarsi strategico in ottica futura. Gasperini ha espresso chiaramente la necessità di un rinforzo offensivo e Stassin, per età e caratteristiche, rappresenta una pista concreta da monitorare nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Roma, idea Zirkzee per gennaio: idea prestito, Gasperini lo voleva già all’Atalanta

🚨🆕 #SaintÉtienne 🇧🇪

AS Roma are targeting Belgian striker Lucas Stassin! 💰Saint-Étienne rejected €26M from Paris FC and demanded €40M. 👀Also tracked by: Stade Rennes, Al-Hilal, CSKA Moscow and Brentford. pic.twitter.com/P4rzaar93Z — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 11, 2025