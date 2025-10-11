FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 11 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:15 – Addio al biglietto cartaceo: la Roma passa al digitale
Dalla sfida con il Torino, l’accesso all’Olimpico sarà consentito solo con biglietti digitali, da caricare sul Wallet dello smartphone o sull’app “Il Mio Posto”. La Roma punta così a ridurre l’impatto ambientale e a combattere il secondary ticketing, fenomeno della rivendita illegale. (asroma.com)
Ore 9:30 – Pellegrini prova a convincere la Roma
Lorenzo Pellegrini sta svolgendo una mini preparazione atletica durante la sosta per ritrovare la miglior condizione. Il ritorno di Dybala e Bailey consentirà a Gasperini di impiegarlo di nuovo a centrocampo, dove rende di più. Il capitano giallorosso punta anche a convincere la Roma a rinnovargli il contratto, nonostante i segnali al momento non siano incoraggianti. (Gazzetta dello Sport)
Ore 9:00 – Stadio, respinto un altro ricorso al TAR
Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha respinto un altro ricorso dei comitati contrari all’opera, questa volta incentrato sulla presunta presenza di un “bosco” nell’area designata. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sbloccando di fatto un progetto finora rallentato. (Corriere della Sera)
LEGGI ANCHE – Stadio della Roma per Euro 2032, Marino: “Scelta ingiustificata, si vogliono aggirare le regole”
Ore 8:40 – Thuram verso il forfait con la Roma
Marcus Thuram difficilmente sarà a disposizione per Roma-Inter. Gli esami e i controlli alla Pinetina confermano il buon decorso dell’infortunio al bicipite femorale, ma i tempi di recupero restano stretti. L’attaccante punta al rientro per il match del 25 ottobre contro il Napoli. In sua assenza, spazio ai giovani Pio Esposito e Bonny, mentre Lautaro tornerà giovedì dal Sudamerica. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Pellegrini non si tocca!!!
Neppure con un fiore!
Toccare nel senso avere a che fare…. Nel senso che un suo rinnovo non deve essere preso in considerazione nemmeno per scherzo…
Non bisogna toccarlo, infatti. Bisogna lasciarlo stare fino a scadenza.
goditelo e pagato pure tu però. 4,5 milioni netti più 2,5 di bonus a 29 anni quasi per un gol a derby. Ecco come semo messi a Roma…critichiamo Dovbik che comunque ha segnato 17 gol lo scorso anno ed osanniamo un morto vivente che vegeta a suon di milioni da 8 stagioni a Trigoria. Ma gente come lui vi meritate e poi fate le manifestazioni di protesta contro la proprietà quanno nun vincemo un c….o vero? E voi sareste tifosi della Roma?
Ma tutti sti ricorsi a sti fantomatici comitati gli costeranno qualche spiccio? Mi auguro che li randellino per benino
…e che pagano loro? Ci pensa il buon Calt
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Bonny e Pio Esposito ci daranno fastidio lo stesso, non sono clienti semplici
Più fastidio daranno e più violenta sarà la risposta…
Dovrà (dovrebbe…) essere come mettere le mani in un nido di vespe..!!!
Si gioca per vincere, sempre…!!
“Questa volta” incentrato sulla presunta presenza di un bosco? Ma saranno 2 anni che vanno avanti con questa storia del bosco, dov’è la novità?
Anno Zero,se lo tocchi con un fiore je fai male e rischi la denuncia….
ma perché non ho capito dobvick non si può critica …..è de legno è antiestetico non aiuta la squadra è stato pagato 40 pippi 17 goal in tutta la stagione comprese le coppe penso il peggiore numero 9 degli ultimi 30 anni de Roma
Ranieri gli preferiva Shomurodov sarà questo il centravanti che te meriti te
Detto che pure Pelligrini per me se ne deve anda
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.