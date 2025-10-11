FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 11 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:15 – Addio al biglietto cartaceo: la Roma passa al digitale

Dalla sfida con il Torino, l’accesso all’Olimpico sarà consentito solo con biglietti digitali, da caricare sul Wallet dello smartphone o sull’app “Il Mio Posto”. La Roma punta così a ridurre l’impatto ambientale e a combattere il secondary ticketing, fenomeno della rivendita illegale. (asroma.com)

Ore 9:30 – Pellegrini prova a convincere la Roma

Lorenzo Pellegrini sta svolgendo una mini preparazione atletica durante la sosta per ritrovare la miglior condizione. Il ritorno di Dybala e Bailey consentirà a Gasperini di impiegarlo di nuovo a centrocampo, dove rende di più. Il capitano giallorosso punta anche a convincere la Roma a rinnovargli il contratto, nonostante i segnali al momento non siano incoraggianti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Stadio, respinto un altro ricorso al TAR

Nuovo passo avanti per lo stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha respinto un altro ricorso dei comitati contrari all’opera, questa volta incentrato sulla presunta presenza di un “bosco” nell’area designata. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sbloccando di fatto un progetto finora rallentato. (Corriere della Sera)

Ore 8:40 – Thuram verso il forfait con la Roma

Marcus Thuram difficilmente sarà a disposizione per Roma-Inter. Gli esami e i controlli alla Pinetina confermano il buon decorso dell’infortunio al bicipite femorale, ma i tempi di recupero restano stretti. L’attaccante punta al rientro per il match del 25 ottobre contro il Napoli. In sua assenza, spazio ai giovani Pio Esposito e Bonny, mentre Lautaro tornerà giovedì dal Sudamerica. (Gazzetta dello Sport)

