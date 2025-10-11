Giallorossi in nazionale: in gol Celik, pochi minuti per Cristante, male Ferguson

Serata positiva per alcuni dei giocatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra questi brilla Zeki Celik, che con la maglia della Turchia ha trovato il gol nel largo successo per 6-1 contro la Bulgaria.

All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Sofia, il terzino giallorosso è partito titolare e ha disputato tutti i 90 minuti. Il suo sigillo è arrivato al minuto 65, quando ha colpito di testa su calcio d’angolo battuto da Guler, firmando la rete dell’1-5. Un’altra buona prestazione per il giocatore allenato da Vincenzo Montella, che con questa vittoria si porta al secondo posto del girone con 6 punti, a -3 dalla Spagna capolista.

LEGGI ANCHE – La seconda vita di Celik, da esubero a pilastro: ora va blindato

In campo anche l’Italia, impegnata a Tallinn contro l’Estonia. Gli Azzurri hanno vinto per 3-1, ma con un impiego limitato per i due romanisti convocati da Gattuso. Bryan Cristante è subentrato al 77’ al posto di Retegui, mentre Gianluca Mancini è rimasto in panchina per tutta la gara. A segno Kean, Retegui e Pio Esposito, con gli Azzurri che consolidano il secondo posto nel Gruppo I salendo a 12 punti, tre in più di Israele.

Nessuna gioia invece per l’Irlanda di Evan Ferguson, sconfitta 1-0 a Lisbona dal Portogallo. L’attaccante irlandese, titolare dopo aver smaltito un problema alla caviglia, ha vissuto una serata complicata: solo 14 palloni toccati e un duello vinto su 16, prima di lasciare il campo al 78’. Il Portogallo si conferma in testa al girone con 9 punti, mentre l’Irlanda resta ultima con una sola lunghezza.

LEGGI ANCHE – Roma, segnali positivi dalle nazionali: gol di Tsimikas, debutto super per Ziolkowski

Giallorossi.net – G. Pinoli