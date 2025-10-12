Sprint Koné. Francia e Roma ad alta quota

A distanza di sette mesi dall’ultima volta Manu Koné è tornato a guardare un’intera partita dalla panchina. A marzo – un po’ a sorpresa – aveva saltato la gara di ritorno contro l’Athletic Club mentre venerdì sera Deschamps lo ha risparmiato nel match contro l’Azerbaigian e Gasp ringrazia a distanza. Quasi sicuramente tornerà in campo domani contro l’Islanda per ipotecare la qualificazione al Mondiale, poi tornerà nella Capitale martedì per mettersi a disposizione alla ripresa degli allenamenti.

Nel mirino c’è l’Inter, la squadra che più di tutte la scorsa estate ha provato a strapparlo alla Roma. A Ferragosto era diventato l’obiettivo numero uno di Chivu che ora se lo ritroverà di fronte. […] Non era reputato incedibile (così come tutti in rosa) e i nerazzurri erano pronti a mettere sul piatto poco meno di 45 milioni di euro, cifra considerata troppo bassa dai Friedkin. I presidenti, inoltre, avevano anche registrato un notevole malcontento da parte della tifoseria. Quel ‘no’ ha cambiato volto agli ultimi giorni di mercato, la cessione avrebbe portato nella Capitale il tanto desiderato esterno d’attacco e un altro centrocampista. […]

Col passare delle settimane il valore è cresciuto e i 45 milioni di euro che l’Inter aveva intenzione di spendere ormai non basterebbero più. E col Mondiale in arrivo può lievitare ancora. In estate i top club europei inizieranno senza dubbio a bussare alle porte di Trigoria, e Manu – arrivato per 18 milioni di euro – rappresenterebbe una ricca plusvalenza. […] Un rubapalloni tra i migliori in rosa (solamente Mancini è sopra di lui in classifica) e un vero e proprio guerriero in mezzo al campo. Non a caso è terzo in Serie A per duelli vinti (42), meglio di lui Nico Paz (47) e Masini (49).

Un difetto? I gol. L’errore sottoporta col Bologna è da penna rossa e anche la scorsa stagione ha dimostrato poca freddezza nell’area piccola. Non è un problema per Gasperini che da lui si aspetta altro, ma sta lavorando in allenamento per migliorare sotto questo punto di vista. […] Sabato contro l’Inter guiderà il centrocampo col solito Cristante. I due si trovano bene e Gasp ha ereditato la coppia utilizzata da Ranieri.

Fonte: Il Messaggero