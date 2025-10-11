Pjanic: “A Roma troppe voci e poca tranquillità, alla Juve sapevano gestire le pressioni”

Un regista elegante, che a Roma ha già diretto uno dei periodi più belli dell’ultimo decennio. Miralem Pjanic torna a parlare della sua ex squadra e lo fa con affetto e lucidità, analizzando il cammino della formazione di Gasperini, oggi in testa alla classifica. Il bosniaco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si augura che la stagione giallorossa possa culminare in qualcosa di davvero importante.
“Nel 2013 volavamo in classifica: dieci vittorie su dieci gare in avvio, un risultato incredibile”, ricorda Pjanic. “In quel periodo c’era anche la Juve che andava molto forte, ma riuscimmo comunque a fare cose rilevanti. E tutti possono ricordare la qualità del nostro gioco anche a distanza di anni”.
LEGGI ANCHE – Matic accusa: “La Roma non ha mantenute le promesse, mi sentivo sempre in prova”
E quella Roma di Garcia, oggi, sarebbe candidata allo scudetto? “Quella squadra, con Totti, De Rossi e Maicon, era superiore qualitativamente. Quella di oggi è l’evoluzione del gruppo della scorsa stagione, con un Gasperini che ha portato disciplina e intensità. È una squadra pronta fisicamente, difficile da affrontare: con Gasp si attacca e si difende in undici”.
Poi il paragone con la Juventus, dove Pjanic vinse tutto: “Rispetto alla Juve, a Roma mancava un po’ di tranquillità. A Torino c’era un club sicuro di sé, capace di gestire le pressioni: quello che succedeva nello spogliatoio rimaneva lì. A Roma invece usciva sempre qualche voce di troppo. Sabatini, Massara e Fenucci erano straordinari, ma nonostante la loro professionalità le voci continuavano a circolare”.
Sul presente, Pjanic non ha dubbi: “I Friedkin sono ambiziosi, credono in un futuro radioso per la Roma. Sono credibili, investono e hanno già portato risultati: la Conference del 2022 è un traguardo che tanti avrebbero voluto. Mi è solo dispiaciuto per l’esonero di De Rossi, che ancora non ho capito bene. È mancata la Champions, ma ora i tempi sono maturi per tornarci”.
Infine, uno sguardo ai protagonisti di oggi: “Koné lo conoscevo già ai tempi del Borussia Mönchengladbach, l’avevo consigliato a Benatia ma le cifre erano troppo alte per l’OM. È un giocatore forte, attorno a cui costruire un progetto. Dybala? Uno come lui serve sempre: ha esperienza, qualità e può aiutare la Roma a superare i momenti difficili”.
LEGGI ANCHE – Mkhitaryan, la rivelazione: “Rifiutai un triennale della Lazio, pensavo ai tifosi della Roma”
Fonte: Gazzetta dello Sport
Mercenario. Sei scappato di notte.
Levagli le testate amiche e fagli vincere uno scudetto ogni 20 anni a Torino e poi riparliamo di tranquillità.
Lo facevo più intelligente
Ma quante persone sono scappate di notte dalla Roma ?
Pianico rinnovò anche se aveva offerte decisamente migliori.
Quando andò via avevamo bisogno di soldi e li abbiamo venduto a cifre inferiori alla clausola.
Non capisco. Se c’è un giocatore romano, lo ammazzate per farlo andare via, se c’è uno che si comporta da professionista, lo ammazzate perché non si comporta da romanista. Bha.
embè certo alla Juve sapevano gestire bene i loro intrallazzi tra contratti a giocatori sconosciuti di svariati mln a docenti corrotti x superare esami italiano a frode in bilancio arbitri chiusi a chiave amici del bar rigori inventati 33 scudetti di cui 34 rubati ma come fanno i poveri tifosi juventini a non vergognarsi di appartenere a sta società x bene onesta e rispettats
alla juve controllano radio e giornali è diverso.
Ancora co sta menata.A torino se non vinci una partita ti contestano.Bel modo di gestire la pressione nella solare torino.Roma la dovete lascià sta non la nominate più.
Manca tranquillità, troppe voci…
È pur vero ma, fatevi una domanda se giornali come la “Cazzetta”, repubblica, corriere ect.. fanno un articolo la mattina e uno al pomeriggio sempre per criticare ed evidenziare negatività…
Oggi in società ci sono persone competenti a gestire le “pressioni” ed anche la proprietà stessa con tutti i suoi difetti ha dimostrato di non curarsi e snobbare tutte le chiacchiere non parlando e non rispondendo mai alle provocazioni…
Dove sta la verità..??
La Roma di Garcia è uno stupendo ricordo.
un po’ meno quella sera all’olimpico col bayern
ma rimangono sempre quelle prime dieci vittorie
falla finita, nessuna lezione dalla falsinbilancius
Anche ribadendo del bellissimo periodo di Garcia evidenzio che a Roma purtroppo c’è la Rupe Tarpea e prima o poi ti ci buttano.
Ti informo che la Rupe Tarpea, purtroppo, è in disuso da svariati secoli…
A te è andata bene, tutto sommato… ti è toccato l’ostrakon degli antichi greci. Non dire che non te lo sei meritato, sii umile.
Kawa scusa ma ci conosciamo ? Ma ti ho fatto qualche sgarbo che non ricordo ?
Pensa quanto sarebbe bello tifare la Roma e poter esprimere il proprio parere senza essere offeso personalmente, ti assicuro che non è una utopia è fattibile..
tranquillo, romano, si scherza… non pensavo fossi così suscettibile 😱
Ci sono alcune verità e alcune decisamente meno, ma prendere lezioni da disonesti no, proprio no. La Juve come esempio è qualcosa che non si può sentire. Noi non abbiamo una stampa amica semplicemente perché non foraggiamo scribacchini prezzolati. Che i Friedkin abbiano fatto errori si sa, ma è anche vero che ci hanno messo gran bei soldi e ora sembra che abbiano capito i propri errori.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Gestire o “comprare”?
i gobbi sono peggio della pandemia.
Benatia, Pjanic, Vucinic…manca solo Emerson, che già quarche anno fa fecero pure imboccà a Trigoria, che c’aveva da piazzà li pischelli de la scòla carcio sua. Robba che se comannavo io, j’avrei chiesto “Come mai da ste parti?!’ T’è passata a’ depressione!?”
“alla yuve certi giornalisti li segrevavo nel bagno”
( Autobiografia Luciano Moggi)
Giuda! Non me la prendo con lui, si qualifica da solo per il tradimento di cui si è macchiato, me la prendo con chi sceglie di intervistarlo.
A Roma non ci sono né “aiutini” né stampa a favore, e per vincere occorrono attributi e personalità. Tu evidentemente eri sprovvisto di entrambi.
per carità, tutto vero, dagli spogliatoi non
usciva mai niente che potesse nuocere
alla società o ai calciatori. certo anche che la stampa e tv private erano tutte in sintonia per non fare trapelare niente che
potesse arrecare danni.non capisco perché tutti i giocatori che dalla Roma
sono passati alla rubentus non hanno mai messo in evidenza il trattamento degli
arbitri . permissivo oltre ogni immaginazione quando vestivano a strisce, oppressivo vergognosamente
quando vestivano il giallorosso. anche a
distanza di anni,a carriera conclusa, nessuno ha mai tirato in ballo questi argomenti. forse sarà perché poi moltissimi di loro sono finiti tutti a sky
o dazn? di ex giallorossi in TV è rimasto
solamente il buon sebino nela. mentre di
ex rubentini è una cosa vergognosa.
sfr. ❤️🧡💛
Suppongo sia piu’ facile gestire le pressioni quando nei momenti topici di stagioni e partite cominciano a succedere cose a favore…
Eccone n’ altro!!!!
ma perché quando vanno via dalla Roma continuano a parlare della Roma e a frantumare i zebedei? Ma parla delle squadracce dove sei stato dopo.
Caro pjianic alla juve c’erano le spinte arbitrali nei momenti di calo…. ti sei dimenticato la gomitata in bocca di Chiellini? Nemmeno ammonito, a De Rossi per la stessa cosa identica tre giornate di squalifica e gogna mediatica.
Sulle punizioni un cecchino, però nei momenti importanti sparivi sempre e anche alla juve non è che hai fatto meraviglie, diciamolo.
e poi è facile gestire la pressione quando si è spesso aiutati (eufemismo)
La storia del campionato di calcio italiana è tutta farlocca.
Si può paragonare al cinodromo di ponte Marconi.
E chi è Romano verace come una vongola di Fiumicino, sa cosa voglio dire.
Pjanic é un Cast away.
Certo ha sentirvi parlare non ve se capiscie niente de quello che state a di vestate a becca uno con con un’altra ma parlate della Roma che e meglio sempre sempre sempre forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.