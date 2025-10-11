Pjanic: “A Roma troppe voci e poca tranquillità, alla Juve sapevano gestire le pressioni”

Un regista elegante, che a Roma ha già diretto uno dei periodi più belli dell’ultimo decennio. Miralem Pjanic torna a parlare della sua ex squadra e lo fa con affetto e lucidità, analizzando il cammino della formazione di Gasperini, oggi in testa alla classifica. Il bosniaco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si augura che la stagione giallorossa possa culminare in qualcosa di davvero importante.

“Nel 2013 volavamo in classifica: dieci vittorie su dieci gare in avvio, un risultato incredibile”, ricorda Pjanic. “In quel periodo c’era anche la Juve che andava molto forte, ma riuscimmo comunque a fare cose rilevanti. E tutti possono ricordare la qualità del nostro gioco anche a distanza di anni”.

E quella Roma di Garcia, oggi, sarebbe candidata allo scudetto? “Quella squadra, con Totti, De Rossi e Maicon, era superiore qualitativamente. Quella di oggi è l’evoluzione del gruppo della scorsa stagione, con un Gasperini che ha portato disciplina e intensità. È una squadra pronta fisicamente, difficile da affrontare: con Gasp si attacca e si difende in undici”.

Poi il paragone con la Juventus, dove Pjanic vinse tutto: “Rispetto alla Juve, a Roma mancava un po’ di tranquillità. A Torino c’era un club sicuro di sé, capace di gestire le pressioni: quello che succedeva nello spogliatoio rimaneva lì. A Roma invece usciva sempre qualche voce di troppo. Sabatini, Massara e Fenucci erano straordinari, ma nonostante la loro professionalità le voci continuavano a circolare”.

Sul presente, Pjanic non ha dubbi: “I Friedkin sono ambiziosi, credono in un futuro radioso per la Roma. Sono credibili, investono e hanno già portato risultati: la Conference del 2022 è un traguardo che tanti avrebbero voluto. Mi è solo dispiaciuto per l’esonero di De Rossi, che ancora non ho capito bene. È mancata la Champions, ma ora i tempi sono maturi per tornarci”.

Infine, uno sguardo ai protagonisti di oggi: “Koné lo conoscevo già ai tempi del Borussia Mönchengladbach, l’avevo consigliato a Benatia ma le cifre erano troppo alte per l’OM. È un giocatore forte, attorno a cui costruire un progetto. Dybala? Uno come lui serve sempre: ha esperienza, qualità e può aiutare la Roma a superare i momenti difficili”.

Fonte: Gazzetta dello Sport