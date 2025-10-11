Bailey, avanti piano: obiettivo rientro tra Plzen e Sassuolo

Forse non è ancora il momento dei popcorn promessi dal suo stravagante papà-agente, ma Leon Bailey resta uno dei nomi più attesi a Trigoria. L’ex Aston Villa, infortunatosi al primo allenamento con la Roma, non è ancora tornato a disposizione di Gasperini. Da quel giorno sono passati quasi due mesi e i tempi di recupero, inizialmente stimati in quattro settimane, si sono allungati più del previsto.

Nelle scorse settimane il giamaicano ha avuto un consulto con dei medici inglesi e pochi giorni fa ha effettuato nuovi esami che hanno confermato l’assorbimento della lesione al retto femorale. Anche oggi, però, lavorerà ancora a parte. L’obiettivo è tornare gradualmente in gruppo dalla prossima settimana, con la ripresa fissata a martedì.

La data cerchiata in rosso è quella di sabato 18 ottobre, giorno di Roma-Inter. Ma – come riporta Il Messaggero – la convocazione potrebbe essere solo simbolica: dopo sessanta giorni di stop serve almeno una decina di giorni di allenamento pieno per ritrovare la condizione. Il rientro vero e proprio potrebbe dunque arrivare tra la gara europea contro il Viktoria Plzen (23 ottobre) e quella di campionato con il Sassuolo (26 ottobre).

Un passo alla volta, anche perché la storia clinica di Bailey non invita a forzare: nei suoi quattro anni all’Aston Villa ha saltato 54 partite per infortunio. E stavolta a Trigoria non vogliono correre rischi inutili.

Fonte: Il Messaggero