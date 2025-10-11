Bailey, avanti piano: obiettivo rientro tra Plzen e Sassuolo

Forse non è ancora il momento dei popcorn promessi dal suo stravagante papà-agente, ma Leon Bailey resta uno dei nomi più attesi a Trigoria. L’ex Aston Villa, infortunatosi al primo allenamento con la Roma, non è ancora tornato a disposizione di Gasperini. Da quel giorno sono passati quasi due mesi e i tempi di recupero, inizialmente stimati in quattro settimane, si sono allungati più del previsto.
Nelle scorse settimane il giamaicano ha avuto un consulto con dei medici inglesi e pochi giorni fa ha effettuato nuovi esami che hanno confermato l’assorbimento della lesione al retto femorale. Anche oggi, però, lavorerà ancora a parte. L’obiettivo è tornare gradualmente in gruppo dalla prossima settimana, con la ripresa fissata a martedì.
La data cerchiata in rosso è quella di sabato 18 ottobre, giorno di Roma-Inter. Ma – come riporta Il Messaggero – la convocazione potrebbe essere solo simbolica: dopo sessanta giorni di stop serve almeno una decina di giorni di allenamento pieno per ritrovare la condizione. Il rientro vero e proprio potrebbe dunque arrivare tra la gara europea contro il Viktoria Plzen (23 ottobre) e quella di campionato con il Sassuolo (26 ottobre).
Un passo alla volta, anche perché la storia clinica di Bailey non invita a forzare: nei suoi quattro anni all’Aston Villa ha saltato 54 partite per infortunio. E stavolta a Trigoria non vogliono correre rischi inutili.
Fonte: Il Messaggero
A me sta storia non mi convince per niente. Questo ragazzo è arrivato a Roma che era già infortunato e per non fare scaldare un clima già pesante, hanno nascosto il tutto. Impossibile che uno arriva e sta fuori due mesi appena mette piede in un campo di allenamento. Speriamo solo che non si riveli un altro Renato Sanches
concordo, lo ripeto da tempo non ho mai visto uno rompersi dopo solo 5 minuti al primo allenamento in assoluto, neanche sderanto sanches arrivo a tanto
se prende un vero colpo giocando quanto stara fermo se si è rotto solo correndo per 5 minuti
speriamo inverta la rotta per il resto dell’anno facciamo ottomila scongiuri
hai cambiato nick ma dici sempre le solite cose stantie… oggi vai a prendere aria al lago… rilassati un po’
Carissimo, loro credono che siamo stupidi….hai ragione questa farsa si ripeterà per lungo tempo, ennesimo giocatore rotto con a seguire scuse caxxare….
Ma certo , ma sicuramente, i complotti non esistono..Stranamente esistono i complotti dei Friedkin .
Quindi vediamo un po’ I Friedkin per prendere per il naso , a noi tifosi, io per primo , danno l’Ok per un giocatore rotto .E tutto complici, i medici ( della Figc giusto?) , il DS , Gasperini e Ranieri.
Tutti uniti per prenderci per il cul…
Ah no , Gasperini è na vittima, lui voleva l”esterno e glielo hanno preso rotto ,ma per non farglielo capire inscenano l’infortunio dopo 5 minuti..
Però tutta sta storia va a farsi benedire col famoso caso Milik , quello si veramente scassato , ma li i Friedkin avevano inscenato un ‘altra farsa , per non spendere i soldi per Milik..
👍
Sor Pasquino! Bravo! Mi hai beccato! Ora mi dici però quale sarebbe il mio vecchio Nick così lo so pure io? Forza Roma nel frattempo.. Visto che qui si dovrebbero commentare gli articoli e non fare gli investigatori privati e provocare o offendere le persone.
54 partite per infortunio è davvero tanto purtroppo 😞
mah un giocatore che crea scompiglio in attacco ci vuole.
Con il Plzen giochiamo in casa.
a gennaio go home.
54 partite in 4 anni sono veramente tante … speriamo bene …
In realtà 54 partite non significa molto in sè-
Bremer e Calafiori ne hanno saltate di più.
Qualcuno non vorrebbe Bremer o Calafiori in squadra? Io sì.
Qui il discorso è che tipo di infortunio ha avuto.
Perchè da una lesione non si impiegano 8 settimane per recuperare.
Ecco, forse sarebbe stata meglio più chiarezza su questo,
non cambiava nulla, ma meno polemiche.
Ps: il mitico Fabio Silva che dovevamo prendere a tutti i costi era invece effettivamente
infortunato in estate, ed è rientrato in campo solo nell’ultima di campionato prima della sosta per ben 5 minuti.
Ma quello era un affarone, Bailey una sola…. mah…..
Ti costa tra ingaggio e prestito oneroso 10 milioni per un anno, compravi un giocatore a 25 Mil, 5 anni di stipendio a 2 netti + bonus (4 lordi anno) ti costava tra ammortamento ed ingaggio 9 totali, davi Dovbyk in prestito al Milan anche secco risparmiando su ingaggio (7-8 lordi annui) o non ingaggiavi Ferguson, avevi le risorse e ti avanzavano per fare la stessa operazione del Napoli con Hojlund che si sta rivelando un’ira di Dio, tutto questo compatibilmente con i paletti del FFP. Poi dite tifosi commercialisti, ma è da queste scelte che passa il rafforzamento della squadra, capite dove sta il problema vero? Proprietà e management devono crescere, di conseguenza la competitività tecnica della rosa e poi gli obiettivi dei risultati.
vi passa ogni tanto per la testa che alcuni giocatori di medio/alto livello non siano interessati alla Roma attuale?
Repulisti con 10k prendevi Rabiot un top
Anche lui rientra in una lunga serie di acquisti o prestiti fatti per mancanza di liquidità, in cui ci si affida più alla fortuna che alla competenza.
I casi passati ce li ricordiamo tutti, cosi come ricordiamo bene che la fortuna poi non è mai arrivata, a parte sporadici goal o un paio di prestazioni convincenti.
Quando un problema è cronico, non arriviamo noi a risolverlo pedche diamo bravi e belli, ma molto piu semplicemente si ripresenterà a tempo debito (qui subito per altro)
Dato che voglio pensare ai professionisti della Roms, (tutti, anche quelli passatii) come persone intelligenti, è evidente che sia una strategia per cercare di calmierare allenatori e soprattutto tifosi con scelte sull carta roboanti o per lo meno interessanti, ma nella realtà perdenti e a volte anche svilenti.
D’altronde ho letto spesso su questo sito che appena rientrerà Bailey saremo da scudetto (e non parlo solo delle delira ti dichiarazioni del padre del goocatore), per cui il fumo negli occhi a qualcuno è entrato.
Succede sempre.
Poi Bailey farà un paio di buone prestazioni e loro saranno qui a dire:
“Visto???”
..
Ma a fine stagione un giocatore che ha saltato 54 partite in 4 anni con l’Aston Billa e che già sta fuori da 2 mesi senza aver mai giocato un minuto non in campionato, ma neanche nella partitella settimanale (e che se proprio la dobbiamo dire tutta, pur potendo giocare in entrambi i ruoli, sarebbe un esterno destro, non sinistro) che volete che fine farà??
Come diceva quel grande filosofo appartenente alla scuola peripatetica:
Non sogni, ma solide realtà!
Quelle ci servono.
“Anche lui rientra in una lunga serie di acquisti o prestiti fatti per mancanza di liquidità, in cui ci si affida più alla fortuna che alla competenza ” concordo in pieno
ma possibile che dopo anni e anni gente come i Friedkin, ossia imprenditori piu che affermati, commentano errori del genere prendendo dirigenti non all’altezza che ti portano a fare operazioni sconclusionate, senza senso, senza ritorno anzi con una bella spesa in piu per le casse…non ho piu parole come si possa essere così approssimativi ed essere la Roma, vorrei molto di piu per la nostra amata Roma
daje Roma daje
A gennaio Nusa con obbligo di riscatto altrimenti questi sono capaci di prendere Chiesa più inguaiato di Bailey
Avanti piano che significa? Che sta a fa li giri de campo in carozzina, spinto da n’magazziniere ? Nun ho capito….
un altro Dybala
Vi assicuro che ci avevano rassicurato che il giocatore è integrissimo!
campagna acquisti al momento totalmente fallimentare. aritatece sabatini.
solita storia…continuano ad acquistare calciatori rotti nella speranza che l aria di roma possa compiere il miracolo e trasformare gli zoppi in corridori provetti…..sono 13 anni che si promette una crescita della società ,e come nel gioco del monopoli ci si ritrova sempre nella casella di partenza….felice per la posizione in classifica ,ma come confermato dal nostro mister è qualcosa di provvisorio che nn ci appartiene….meglio evitare voli pindaraci…..l aspetto forse più triste è l assuefazione di noi tifosi alla mediocrità made in USA….Ci siamo fatti abbindolare non si sa da quale miraggio…. come oramai sono invecchiato nella speranza che qualcuno possa fare realmente grande la nostra Roma…..dagli americani nn mi aspetto nulla ne ora ne mai….spero solo che siano in grado di venderci ad una proprietà che tenga realmente ai nostri colori….e che come il buon ingegner Viola, immenso presidente , la sera per riasparmiare , spengneva le luci a trigoria prima di andare via….forza roma….
Che pacco ragazzi. Mai fare affari con Monchi.
