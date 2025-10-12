Ziolkowski in rampa di lancio: brilla con la Polonia e con Gasp scala gerarchie

«Bravo, sei stato il migliore in campo». Quando un complimento così arriva da Zibi Boniek, non puoi che prenderlo come una consacrazione. Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma classe 2004, è diventato in poche ore un nome di tendenza in Polonia dopo il debutto in nazionale maggiore nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda.
Novanta minuti da titolare, una prova solida e matura, che ha convinto il ct e acceso i riflettori sul centrale arrivato quest’estate dal Legia Varsavia per oltre 6 milioni di euro.
LEGGI ANCHE – Roma, segnali positivi dalle nazionali: gol di Tsimikas, debutto super per Ziolkowski
A Trigoria, Ziolkowski ha già fatto breccia: il giovane polacco ha superato Hermoso e Ghilardi nelle gerarchie difensive e in allenamento ha impressionato più di un compagno, in particolare Mancini, colpito dalla sua personalità e dalla sicurezza con cui interpreta il ruolo.
Un riconoscimento importante, che conferma la bontà dell’intuizione del ds Massara e regala alla Roma un prospetto destinato a crescere ancora.
LEGGI ANCHE – Ziolkowski: “Ho un piano preciso per la mia carriera. La Serie A mi farà crescere”
Fonte: Il Messaggero
Daje Zio
Ragazzo con la testa a posto e caratteristiche in linea per Gasp.
Daje !
Giovane affidabile a prezzo equo, Bravo Massara, in ogni ruolo ci vorrebbe un acquisto di questa portata
Ho sensazioni positive. Non penso che a fine campionato sarà ancora in panchina…..
Huijsen 2 la vendetta…..direi anche finalmente
Adesso speriamo di tenerlo almeno 10 anni.
Basta vendere i migliori appena crescono!!!!
la Roma deve costruire una squadra importante per il futuro tenendo Svilar Kone’ Soule’ Ziolkowski Wesley che sono asset sportivi ed economici. Sennò vinci solo il campionato delle plusvalenze ma non serve a niente, serve tenere i giocatori importanti e di prospettiva.
Anche Ndicka El ayanoui e pisilli ad esempio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.