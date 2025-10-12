Ziolkowski in rampa di lancio: brilla con la Polonia e con Gasp scala gerarchie

«Bravo, sei stato il migliore in campo». Quando un complimento così arriva da Zibi Boniek, non puoi che prenderlo come una consacrazione. Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma classe 2004, è diventato in poche ore un nome di tendenza in Polonia dopo il debutto in nazionale maggiore nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda.

Novanta minuti da titolare, una prova solida e matura, che ha convinto il ct e acceso i riflettori sul centrale arrivato quest’estate dal Legia Varsavia per oltre 6 milioni di euro.
A Trigoria, Ziolkowski ha già fatto breccia: il giovane polacco ha superato Hermoso e Ghilardi nelle gerarchie difensive e in allenamento ha impressionato più di un compagno, in particolare Mancini, colpito dalla sua personalità e dalla sicurezza con cui interpreta il ruolo.

Un riconoscimento importante, che conferma la bontà dell’intuizione del ds Massara e regala alla Roma un prospetto destinato a crescere ancora.
Fonte: Il Messaggero

  7. la Roma deve costruire una squadra importante per il futuro tenendo Svilar Kone’ Soule’ Ziolkowski Wesley che sono asset sportivi ed economici. Sennò vinci solo il campionato delle plusvalenze ma non serve a niente, serve tenere i giocatori importanti e di prospettiva.
    Anche Ndicka El ayanoui e pisilli ad esempio

