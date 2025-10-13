“ON AIR!” – ROSSI: “L’anno prossimo la Roma deve prendere Kean”, PUGLIESE: “Konè? Difficile pensare che possa restare un altro anno”, CORSI: “Se lo vendono sono completamente pazzi…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Io tra Kean e Retegui, per la Roma prenderei Kean tutta la vita. Ragazzi, è proprio il prototipo del centravanti moderno. Anzi, vi dico: la Roma deve prendere Kean l’anno prossimo. Ti vendi Dovbyk, ci fai quello che ci fai, e sopra ci metti i soldi che ti servono per Kean. Dal primo luglio la Roma dovrebbe essere fuori dai paletti del settlement agreement e una cosetta, una, si può fare. Se io fossi nella Roma farei all-in su Kean…Sancho? Se l’avessimo preso avremmo sbagliato per dare retta alle fregole dell’allenatore. Questo per dire che l’allenatore deve fare il lavoro suo, e il direttore sportivo lo stesso…All’epoca Massara è passato per cogl**ne, e invece aveva ragione…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ho visto la partita della Norvegia e poi quella dell’Italia, e mi sto convincendo che i norvegesi sono effettivamente più forti degli azzurri…è una squadra forte, che gioca a pallone… Sancho? Lo stesso discorso possiamo farlo per El Aynaoui, nemmeno lui sta giocando. La stagione è appena iniziata? Vero, ma allora questo discorso vale anche per Sancho…”
LEGGI ANCHE – Roma, lo strano destino degli obiettivi sfumati: Sancho sparito, Echeverri riserva, Silva ko
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Konè penso che si possa fare poco per trattenere un calciatore di questo livello. La bravura è stato prenderlo, e dovrai essere altrettanto bravo a rivenderlo al prezzo giusto. Ma pensare che possa restare dieci anni nella Roma mi riesce difficile pensarla…”
Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ci sono due giocatori su cui va posto l’accento, uno è Pisilli che sta giocando poco nella Roma e probabilmente questa partita con l’U21 può dargli una botta di adrenalina in un momento dove può essere un po’ giù di morale. E l’altro è Konè, un calciatore che sta mostrando di essere un giocatore di livello assoluto, è diventato un pilastro, è un calciatore basilare. Difficile che resti alla Roma per altri dieci anni? Sinceramente a me viene difficile pensare che possa restare anche solo per un altro anno…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Per me Cassano è più forte di Del Piero tecnicamente, ma come carriera manco ti rispondo…Ormai lasciamolo stare, insulta gli altri per fare due lire… Ma perchè il Corriere dello Sport parla sempre di Konè e del fatto che lo vuole il PSG? Così sembriamo proprio la bottega di quartiere. Lui è un pilastro di questa Roma, per me sono pazzi completamente se lo vendono…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Si parla di Konè perchè ora c’è la pausa per le nazionali e i giornali non sanno di cosa scrivere….La scorsa estate l’Inter non si era spinta oltre i 40 milioni, massimo 45, e per quello poi si sono fermati. Io non so la Roma quanto ci voglia fare con Konè…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma arriva allo scontro con l’Inter nel miglior modo possibile anche se Bailey non penso sarà ancora pronto, ma l’approccio è molto positivo. La partita di sabato sarà un indicatore importante, ma non decisivo… Dovbyk? Sta convincendo di più Gasperini, e secondo me giocherà ancora lui contro l’Inter. Accanto a Soulè penso che Pellegrini sia ancora avanti, pur non avendo le caratteristiche dell’esterno di Gasperini ha quelle qualità che mancano alla Roma. Dybala a gara in corso può essere un’arma importante…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ci sono partite che in un percorso possono far capire delle cose, far aumentare o diminuire la tua consapevolezza. Se sabato contro l’Inter prendessi la sveglia, la Roma ne uscirebbe ridimensionata, ma se dovesse vincere farebbe riflettere anche chi non la mette tra le candidate alla vittoria finale. Sarebbe un’iniezione di fiducia clamorosa. Anche un pareggio non sarebbe un cattivo risultato contro questa Inter. Ma secondo me la Roma può provare a battere anche l’Inter…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me piace tantissimo Scalvini e spero che la Roma possa acquistarlo, anche se è frenato dagli infortuni. Konè al PSG? Secondo me è possibile, ha la forza economica di acquistarlo. Il Paris è la squadra campione d’Europa che vuole continuare a stupire. Se cercherà un centrocampista, considerando i buoni rapporti tra i Friedkin e Al Khelaifi, penso che possa nascere una trattativa…”
LEGGI ANCHE – Francia pazza di Konè: PSG pronto a offrire 60 milioni per convincere la Roma
Redazione Giallorossi.net
Quindi per Rossi l’allenatore non deve dare indicazioni per acquistare un giocatore? È proprio il mestiere suo! Ma tra i tanti lavori che ci sono proprio il giornalista doveva scegliere il David de noantri?
Mai d’accordo con Rossi a prescindere, ma gli allenatori vedono i giocatori avversari quante volte, due l’anno in serie a e mai se non li incrociano? Quante partite lì possono seguire, in quali contesti diversi ecc ecc.
l’allenatore bravo non deve dire mi serve sancho, deve dire mi serve un giocatore di piede destro che gioca alto a sinistra e mi crei superiorità numerica.
Il ds bravo lo deve trovare
Partendo dal presupposto che Kone non lo venderei mai; ma solo noi siamo la vigna del mascherone che arriva lo sceicco imballato di soldi e per “soli” 60 milioni lo diamo via?! Lo vogliono a tutti costi? Portate 100 così ci mettiamo a posto pure con i paletti dell’uefa e ci teniamo Svilar che reputo l’unico incedibile e che ha dimostrato la voglia di rimanere qui.
Allora i giocatori forti non li puoi prendere perchè costano troppo, quando indovini l’acquisto e ti trovi uno forte lo vendi per fare plusvalenza.
la sostanza è che non l’avemo mai una grande squadra
Corsi : se.la Roma vendesse Kone ti darebbe lavoro per un mese a spalare mexxa sulla Roma! Dovresti essere contento!
“Difficile pensare che possa rimanere un altro anno”. Riferito a Kone…
Ma siamo Roma o il sassuolo!?
E se volesse andare via lui perché gli offrono 4 milioni annui in più di quanti ne prende qua?
Se volesse andare via lui… Perché a gennaio o a giugno gli scade il contratto? Basta con questa storia che vale solo per i nostri giocatori in uscita, mentre in entrata, per quelli che vogliono venire da noi, accade il contrario.
Se una società non vuole vendere un giocatore lo stesso non parte.
P.S. Loockman alla fine a chi è stato ceduto?
Di centrocampisti moderni in giro c’è ne sono, vanno scovati come fatto per Koné. La ligue 1 in particolare sembra sfornare questi giocatori. Nel Lille ad esempio abbondano. El Ayanui doveva essere un acquisto questo tipo,non va bocciato ma bisogna svegliarlo.
Noi però abbiamo Bryan,che tutti fanno giocare, lo so. Ma permettetemi di aspettarmi al suo posto un giovane centrocampista sfrontato in grado di rubare palloni e portarli nell’ area avversaria.
Fossi Gasp una chance a Pisilli la ridarei.
sulla carta non c’è partita, e dobbiamo sperare di non prenderne troppi. Però poi la palla è rotonda, e magari gira tutto nel miglior modo possibile. Di certo il confronto tra gli esterni è tosto, e ci dirà qualcosa di più di Wesley, che contro Dimarco se la vedrà dura. Spero anche che Pellegrini resti in piedi il più possibile, perchè contro l’Inter è difficile che ti danno fallo se l’avversario ti ha solo soffiato sul collo, e il lavoro di copertura sui loro centrocampisti sarà importante. Spero che Gasp ci sappia stupire
La rovina della Roma sono anche e soprattutto questi cialtroni che parlano per radio e che diffondono l’immagine di una società di morti di fame che come ha un giocatore buono se lo deve svendere di corsa al primo sceicco che passa. E fissano pure il prezzo da pezzenti
50 mln max 60. Me cojons. Poi magari chiedi lo scozzese al Napoli e ADL ti chiede la luna. Noi no lo dobbiamo regalare Konè perché siamo i pezzenti della serie A e abbiamo i famosi paletti. Piacentini, Pugliese, Torri e compagnia perché non andate a dispensare il vostro pensiero dalle parti di quelli che hanno il mercato in entrata bloccato?
McTominay é giusto che valga tantissimo, perché oltre ad essere un ottimo centrocampista é comunque un giocatore che ti porta gol e assist e quindi anche tanti punti. In più ha vinto il campionato ed é stato eletto miglior giocatore della scorsa serie A.
Io sono innamorato di Kone, spero rimanga a lungo a Roma, sono convinto che sia già un campione, ma non possiamo chiedere 100 milioni per due motivi.
Il primo é che purtroppo non siamo ancora una società sana finanziariamente come potevano esserlo napoli, Sassuolo o atalanta (infatti vendevano a 50,60,70 milioni).
La seconda é che ad oggi koné nonostante sia molto forte, non ha raggiunto nessun traguardo importante, ne la giocare la Champions, ne vincere il campionato, ne fare grandi premi individuali. Quindi la valutazione giusta ad oggi per me non supera i 50/60 purtroppo, ed ecco perché la cosa migliore sarebbe riuscire a trattenerlo. Già tornando in Champions e uscendo dal settlement agreement potrebbe valere ancora di più.
Konè è difficilissimo da trattenere un altro anno, il discorso è prenderne coscienza e far partire un’astona già a luglio, se riesco a piazzarlo ad 80 milioni magari diventa l’unico sacrificio della sessione.
La Roma il prossimo anno non deve prendere solo Kean, ma anche Loockman, perché se per quest’anno ci si può accontentare del quarto posto, il prossimo bisogna puntare allo scudetto senza se è senza ma… E con questi due è con un forte centrocampista penso che oltre al compionato potremmo mirare anche a vincere in Europa…
Per Gianluca: e vero quello che dici che i giocatori che stanno in serie A gli allenatori li vedono due volte l’anno ma quelli degli altri campionati? Esempio De Rossi che Kone lo ha visto in un altro contesto per dire che si documentano anche su altri campionati! Un saluto e forza Roma.
Dice bisogna costruire….Kone è un giocatore che dobbiamo cercare di trattenere, anche a costo di qualche sacrificio, altrimenti non si riesce mai a costruire una squadra con ‘capo e coda’. Riempire lo scacchiere di una squadra non è facile, in questi anni abbiamo buttato sempre tutto alle ortiche e ricominciato. Stesso discorso per l’allenatore: 5 anni di Gasperini rinnovabili. Secondo me è così che si fanno le squadre forti quando non hai il potere di fare degli instant team. Poi degli ottimi scouter che vanno in giro per il mondo, no algoritmi e skills mostrate sul tubo. SFR
“Cassano è tecnicamente parlando, più forte di Del Piero”. Io direi che il livello di Corsi si riassume con questa frase qua.
karl il problema è che la UEFA ti chiede di rientrare entro il 30 giugno!ora..se andiamo in Champions..questa cifra sarà più annacquata..altrimenti non sarà tanto piccola!quindi o riesci a coprire con altri giocatori e nuovi munifici sponsor oppure Kone ti tocca venderlo a giugno!sempre che sia lui il sacrificabile!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.