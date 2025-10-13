“ON AIR!” – ROSSI: “L’anno prossimo la Roma deve prendere Kean”, PUGLIESE: “Konè? Difficile pensare che possa restare un altro anno”, CORSI: “Se lo vendono sono completamente pazzi…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io tra Kean e Retegui, per la Roma prenderei Kean tutta la vita. Ragazzi, è proprio il prototipo del centravanti moderno. Anzi, vi dico: la Roma deve prendere Kean l’anno prossimo. Ti vendi Dovbyk, ci fai quello che ci fai, e sopra ci metti i soldi che ti servono per Kean. Dal primo luglio la Roma dovrebbe essere fuori dai paletti del settlement agreement e una cosetta, una, si può fare. Se io fossi nella Roma farei all-in su Kean…Sancho? Se l’avessimo preso avremmo sbagliato per dare retta alle fregole dell’allenatore. Questo per dire che l’allenatore deve fare il lavoro suo, e il direttore sportivo lo stesso…All’epoca Massara è passato per cogl**ne, e invece aveva ragione…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ho visto la partita della Norvegia e poi quella dell’Italia, e mi sto convincendo che i norvegesi sono effettivamente più forti degli azzurri…è una squadra forte, che gioca a pallone… Sancho? Lo stesso discorso possiamo farlo per El Aynaoui, nemmeno lui sta giocando. La stagione è appena iniziata? Vero, ma allora questo discorso vale anche per Sancho…”

LEGGI ANCHE – Roma, lo strano destino degli obiettivi sfumati: Sancho sparito, Echeverri riserva, Silva ko

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Konè penso che si possa fare poco per trattenere un calciatore di questo livello. La bravura è stato prenderlo, e dovrai essere altrettanto bravo a rivenderlo al prezzo giusto. Ma pensare che possa restare dieci anni nella Roma mi riesce difficile pensarla…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ci sono due giocatori su cui va posto l’accento, uno è Pisilli che sta giocando poco nella Roma e probabilmente questa partita con l’U21 può dargli una botta di adrenalina in un momento dove può essere un po’ giù di morale. E l’altro è Konè, un calciatore che sta mostrando di essere un giocatore di livello assoluto, è diventato un pilastro, è un calciatore basilare. Difficile che resti alla Roma per altri dieci anni? Sinceramente a me viene difficile pensare che possa restare anche solo per un altro anno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Per me Cassano è più forte di Del Piero tecnicamente, ma come carriera manco ti rispondo…Ormai lasciamolo stare, insulta gli altri per fare due lire… Ma perchè il Corriere dello Sport parla sempre di Konè e del fatto che lo vuole il PSG? Così sembriamo proprio la bottega di quartiere. Lui è un pilastro di questa Roma, per me sono pazzi completamente se lo vendono…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Si parla di Konè perchè ora c’è la pausa per le nazionali e i giornali non sanno di cosa scrivere….La scorsa estate l’Inter non si era spinta oltre i 40 milioni, massimo 45, e per quello poi si sono fermati. Io non so la Roma quanto ci voglia fare con Konè…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma arriva allo scontro con l’Inter nel miglior modo possibile anche se Bailey non penso sarà ancora pronto, ma l’approccio è molto positivo. La partita di sabato sarà un indicatore importante, ma non decisivo… Dovbyk? Sta convincendo di più Gasperini, e secondo me giocherà ancora lui contro l’Inter. Accanto a Soulè penso che Pellegrini sia ancora avanti, pur non avendo le caratteristiche dell’esterno di Gasperini ha quelle qualità che mancano alla Roma. Dybala a gara in corso può essere un’arma importante…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ci sono partite che in un percorso possono far capire delle cose, far aumentare o diminuire la tua consapevolezza. Se sabato contro l’Inter prendessi la sveglia, la Roma ne uscirebbe ridimensionata, ma se dovesse vincere farebbe riflettere anche chi non la mette tra le candidate alla vittoria finale. Sarebbe un’iniezione di fiducia clamorosa. Anche un pareggio non sarebbe un cattivo risultato contro questa Inter. Ma secondo me la Roma può provare a battere anche l’Inter…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A me piace tantissimo Scalvini e spero che la Roma possa acquistarlo, anche se è frenato dagli infortuni. Konè al PSG? Secondo me è possibile, ha la forza economica di acquistarlo. Il Paris è la squadra campione d’Europa che vuole continuare a stupire. Se cercherà un centrocampista, considerando i buoni rapporti tra i Friedkin e Al Khelaifi, penso che possa nascere una trattativa…”

LEGGI ANCHE – Francia pazza di Konè: PSG pronto a offrire 60 milioni per convincere la Roma

Redazione Giallorossi.net