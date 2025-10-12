Roma, lo strano destino degli obiettivi sfumati: Sancho sparito, Echeverri riserva, Silva ko

La Roma ha affrontato il mercato estivo 2025 con l’intento dichiarato di rinnovare la rosa e inserire giovani di talento capaci di adattarsi al calcio dinamico e verticale voluto da Gasperini. Tra i nomi più seguiti c’erano Claudio Echeverri, Jadon Sancho, Tyrique George e Fabio Silva, profili diversi ma accomunati dall’idea di poter diventare centrali nel progetto tecnico giallorosso.

Alla fine, però, nessuno di loro è sbarcato a Trigoria: le trattative si sono arenate e il club ha virato su altri obiettivi come El Aynaoui, Ferguson e Bailey. Ecco cosa stanno facendo oggi i quattro calciatori che avrebbero potuto vestire la maglia della Roma.

Claudio Echeverri: pochissimi minuti nel Leverkusen

Il talento argentino classe 2006, dopo il passaggio dal River Plate all’Europa, è approdato al Bayer Leverkusen in prestito secco, formula che la Roma non ha gradito. L’inizio non è stato semplice: 49 minuti in Bundesliga e 33 in Champions League, sempre da subentrante. Il “Diablito” paga la grande concorrenza nel reparto offensivo, ma resta un prospetto con doti da sviluppare. Gasperini lo avrebbe voluto come esterno d’attacco, ma per ora il suo percorso in Germania procede a piccoli passi.

Jadon Sancho: ancora in salita la stagione allo United

Per esperienza e qualità, Jadon Sancho era visto come il rinforzo d’impatto ideale per la Roma. L’inglese però, dopo un interminabile tira e molla, ha detto no alla corte di Gasp per trasferirsi (anche lui in prestito) all’Aston Villa di Unai Emery. Un’avventura per adesso decisamente infelice: zero gol e nessun assist nelle prime giornate di Premier League, con appena otto minuti giocati. Anche in Europa League non va meglio, dove è sceso in campo solo per 32 minuti. Per lui i vecchi problemi non sembrano superati: Monchi, che lo ha portato a Birmingham, ha pagato pegno.

Tyrique George: il Chelsea lo sta svezzando con calma

Tra i nomi accostati alla Roma, Tyrique George è stato uno dei più intriganti per prospettiva. Il classe 2006 del Chelsea è rimasto a Londra, dove sta accumulando esperienza tra Premier e Champions. Finora qualche presenza (3 in Premier, 1 in Champions, 1 in EFL Cup, con un gol e un assist), pochi minuti giocati ma buone impressioni. Gioca da mezzala, esterno o anche punta centrale, ma deve ancora trovare continuità e peso offensivo.

Fabio Silva, quanti infortuni: il Dortmund lo aspetta

Tra gli obiettivi offensivi più seri della Roma, Fabio Silva sembrava vicino a un trasferimento, poi sfumato. L’attaccante portoghese è finito al Borussia Dortmund per 22,5 milioni di euro più bonus, ma per ora l’investimento non è stato ripagato. In questo avvio di stagione 2025/26 è stato pesantemente condizionato dagli infortuni: per lui appena 15 minuti tra Bundesliga e Champions. I tedeschi sperano che il suo rendimento cambi radicalmente una volta messi alle spalle i guai fisici.

Gli altri obiettivi: Rowe, Tzolis e Paixao

Non troppo esaltante l’avvio di stagione di Jonathan Rowe al Bologna: l’esterno inglese, a cui la Roma aveva pensato viste le difficoltà con Sancho, sta faticando a imporsi negli emiliani. Per lui ancora nessun assist o gol tra coppe e campionato. Sta andando meglio Igor Paixao nel Marsiglia, specialmente in Champions: per l’esterno, dopo un infortunio muscolare che lo ha bloccato a inizio stagione, 3 gol e 1 assist nelle sei partite disputate.

Non un grande avvio di stagione per Antonio Nusa, rimasto al Lipsia: per il giovane esterno norvegese cinque presenze con il club tedesco, 279 minuti giocati ma ancora nessuna rete o assist nel suo score. Sta facendo meglio di tutti l’esterno del Bruges, Christos Tzolis: il 23enne sta confermando le sue qualità, mettendo a referto 3 gol e 3 assist in Jupiler League, ma anche 2 gol e 4 assist in Champions, comprese le gare di qualificazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

