Roma, lo strano destino degli obiettivi sfumati: Sancho sparito, Echeverri riserva, Silva ko

La Roma ha affrontato il mercato estivo 2025 con l’intento dichiarato di rinnovare la rosa e inserire giovani di talento capaci di adattarsi al calcio dinamico e verticale voluto da Gasperini. Tra i nomi più seguiti c’erano Claudio Echeverri, Jadon Sancho, Tyrique George e Fabio Silva, profili diversi ma accomunati dall’idea di poter diventare centrali nel progetto tecnico giallorosso.
Alla fine, però, nessuno di loro è sbarcato a Trigoria: le trattative si sono arenate e il club ha virato su altri obiettivi come El Aynaoui, Ferguson e Bailey. Ecco cosa stanno facendo oggi i quattro calciatori che avrebbero potuto vestire la maglia della Roma.
Claudio Echeverri: pochissimi minuti nel Leverkusen
Il talento argentino classe 2006, dopo il passaggio dal River Plate all’Europa, è approdato al Bayer Leverkusen in prestito secco, formula che la Roma non ha gradito. L’inizio non è stato semplice: 49 minuti in Bundesliga e 33 in Champions League, sempre da subentrante. Il “Diablito” paga la grande concorrenza nel reparto offensivo, ma resta un prospetto con doti da sviluppare. Gasperini lo avrebbe voluto come esterno d’attacco, ma per ora il suo percorso in Germania procede a piccoli passi.
Jadon Sancho: ancora in salita la stagione allo United
Per esperienza e qualità, Jadon Sancho era visto come il rinforzo d’impatto ideale per la Roma. L’inglese però, dopo un interminabile tira e molla, ha detto no alla corte di Gasp per trasferirsi (anche lui in prestito) all’Aston Villa di Unai Emery. Un’avventura per adesso decisamente infelice: zero gol e nessun assist nelle prime giornate di Premier League, con appena otto minuti giocati. Anche in Europa League non va meglio, dove è sceso in campo solo per 32 minuti. Per lui i vecchi problemi non sembrano superati: Monchi, che lo ha portato a Birmingham, ha pagato pegno.
Tyrique George: il Chelsea lo sta svezzando con calma
Tra i nomi accostati alla Roma, Tyrique George è stato uno dei più intriganti per prospettiva. Il classe 2006 del Chelsea è rimasto a Londra, dove sta accumulando esperienza tra Premier e Champions. Finora qualche presenza (3 in Premier, 1 in Champions, 1 in EFL Cup, con un gol e un assist), pochi minuti giocati ma buone impressioni. Gioca da mezzala, esterno o anche punta centrale, ma deve ancora trovare continuità e peso offensivo.
Fabio Silva, quanti infortuni: il Dortmund lo aspetta
Tra gli obiettivi offensivi più seri della Roma, Fabio Silva sembrava vicino a un trasferimento, poi sfumato. L’attaccante portoghese è finito al Borussia Dortmund per 22,5 milioni di euro più bonus, ma per ora l’investimento non è stato ripagato. In questo avvio di stagione 2025/26 è stato pesantemente condizionato dagli infortuni: per lui appena 15 minuti tra Bundesliga e Champions. I tedeschi sperano che il suo rendimento cambi radicalmente una volta messi alle spalle i guai fisici.
Gli altri obiettivi: Rowe, Tzolis e Paixao
Non troppo esaltante l’avvio di stagione di Jonathan Rowe al Bologna: l’esterno inglese, a cui la Roma aveva pensato viste le difficoltà con Sancho, sta faticando a imporsi negli emiliani. Per lui ancora nessun assist o gol tra coppe e campionato. Sta andando meglio Igor Paixao nel Marsiglia, specialmente in Champions: per l’esterno, dopo un infortunio muscolare che lo ha bloccato a inizio stagione, 3 gol e 1 assist nelle sei partite disputate.
Non un grande avvio di stagione per Antonio Nusa, rimasto al Lipsia: per il giovane esterno norvegese cinque presenze con il club tedesco, 279 minuti giocati ma ancora nessuna rete o assist nel suo score. Sta facendo meglio di tutti l’esterno del Bruges, Christos Tzolis: il 23enne sta confermando le sue qualità, mettendo a referto 3 gol e 3 assist in Jupiler League, ma anche 2 gol e 4 assist in Champions, comprese le gare di qualificazione.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Mancini il brasiliano, Cassano, Ninja,Pianjc, Dodo’ Benatia,Emerson, Aquilani, Bertolacci, Lamela, Zaniolo, Borini, Cheerleader, Yanga mbiwa, Bradley, Aouar, Lijajc, Destro. Più Romagnoli e L. Pellegrini che hanno fatto una fine pessima a prescindere.Roma non perdona
Sei serio? Mancini comunque ha giocato nell’Inter e nel Milan, Pianjc ed Emerson Juventus, Benatia Bayer Monaco, Lamela premier e ci ha ciulato anche l’Europa League… Va bene essere tifosi e io sono il primo che adoro solo la Roma, ma dovete smettere di credere che siamo il centro del mondo, purtroppo ancora non è così…
So contento
pensiamo ai nostri guai..
Quali? Il primo posto?
è il karma!
Tutto previsto e prevedibile.
E a proposito, dubito Rios sarà il prossimo pallone d’oro.
Giocatore normalissimo ma con atteggiamenti da Campione assoluto.
La cosa che mi desta sgomento e’ Massara. Se questi flop erano i suoi obiettivi a cui si aggiunge ” chiacchiere e distintivo” Bayli sempre sponsorizzato da Monchi allora da tifoso non mi fido.
E certo, la colpa è di massara per i giocatori accostati alla Roma ma non arrivati e che stanno facendo male.
Qui siamo al top
Direi che, almeno sui nomi principali di quelli che sarebbero stati seriamente negoziati (gli altri sono poco più di voci o contatti non approfonditi), queste non sono cattive notizie: un po’ come quando, a causa di una gomma a terra, arrivi in ritardo a prendere, che so, un treno che, invece, è poi deragliato (esempi simili ce ne sono a bizzeffe; con un pizzico di “sliding doors”…calcistiche).
Meno buono è il fatto che anche quelli che abbiamo comprato, in buona parte, non giochino o giochino poco…ma dobbiamo tenere conto del tempo necessario all’inserimento, divenuto sempre più lungo, o incerto, nel calcio attuale.
L’importante, in questo caso, (come in assoluto nella vita), è che ci sia la salute (quindi che si risolvano gli infortuni)…
Tra quelli che abbiamo e gli obiettivi sfumati pare evidente che il poro massara non è un grande talent scout
Antonio Nusa solo questo prenderei a gennaio in accoppiata con Zirkzee e un centrocampista regista alla Ederson
Zirkiee o come si scrive è solo speculazione mediatica. Impossibile da prendere. Nusa è forte ma senza 45 milioni + bonus non si prende anche se lo prenderei. Perché: Nusa 45, Rudiger a zero, Timber a zero, 1 forte in prestito, hai fatto il calciomercato 2026. Ma ci arriveranno a fare questo ragionamento? Mah.
Anche i GRANDI Mister sbagliano.
Emery e Gasperini avevano grande fiducia in Sancho.
Fabio Silva era inteso come centravanti in grado di PARTECIPARE alla manovra , per ora infortunato ( non giudicabile )
Rowe calciatore esaltato da De Zerbi , merito piu del Mister che del calciatore .
Anche Luis Henrique ( inter) ha amnaliato CON De Zerbi , ma attualmente …
Paixao ? Con De Zerbi sta facendo MOLTO BENE , anche in questo caso CON DE ZERBI
Non ultimo , anche RIOS non sta entusiasmando col Benfica , in Poetogallo molti rimpiangono Fiorentino.
NB
De Rossi e stato importante per aver voluto Kone. Da non dimenticare , voleva anche CHIESA.
Hanno comunque giocato tutti più di Bailey.
Poi magari si rivela un fenomeno, eh…
èforte più di quelli citati. ma purtroppo la realtà è che potrebbe giocare poche partite
tzolis potrebbe essere prendibile e mi sembra un ottimo giocatore. Bisognerebbe guardare con più frequenza al campionato belga vera fucina di talenti.
Uno dei pochi che ce capisce. Gli altri si esaltano per mezzi giocatori. Non dico di prendere Doué a 100 milioni, ma un Tzolis a 22 farebbe al caso nostro e sarebbe titolare inamovibile. Invece qui si spendono gli stessi soldi per giocatori da mettere in panchina. Per fortuna che ci pensano i DS.
E c’è da meravigliarsi? La Roma da anni che se li va a cercare…meglio che non siano stati buttati altri milioni.
