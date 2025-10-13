Roma-Inter, sfida tra opposti: la miglior difesa d’Europa contro il super attacco nerazzurro

Da una parte la miglior difesa d’Europa, dall’altra un attacco da record. Roma-Inter non sarà soltanto una partita di vertice, ma un vero e proprio crash test per misurare fino a dove possono spingersi le ambizioni giallorosse.

Il calcio di Gasperini, sorprendentemente ermetico rispetto al suo tradizionale stile offensivo, ha trovato la sua forza proprio nella solidità difensiva. Con appena due reti subite in sei giornate, la Roma vanta la miglior retroguardia d’Italia e d’Europa: nel 2025, nessuna squadra dei cinque principali campionati ha incassato meno gol — solo 13 in tutto l’anno solare, davanti al Napoli (19). Una solidità che affonda le radici nel finale della scorsa stagione, quando Ranieri aveva già restituito alla squadra equilibrio e compattezza. Gasperini ne ha raccolto l’eredità, costruendo attorno al blocco difensivo la base del suo primato.

All’Olimpico, però, arriva l’Inter, che segna con ritmi da capogiro: 17 gol in 6 partite di Serie A (media 2,83 a gara) e 5 reti in due gare di Champions. Una macchina offensiva che punisce ogni disattenzione e che costringerà la Roma a una gara di grande sacrificio e compattezza.

Lautaro e Bonny, in vantaggio su Esposito, sono i principali pericoli per una difesa che ruoterà ancora intorno a due colonne: Mile Svilar, autore di parate decisive, e Gianluca Mancini, ormai diventato un vero regista arretrato. Al loro fianco, Celik e Ndicka assicurano continuità e affidabilità, confermando un reparto che oggi rappresenta il fiore all’occhiello del progetto Gasperini.ù

La sfida con l’Inter, in fondo, è anche questo: la miglior difesa d’Europa contro il miglior attacco d’Italia. Una partita che dirà molto sulle reali ambizioni della Roma.

