Roma, Celik convince tutti: rinnovo in vista per il turco

La crescita di Zeki Celik, protagonista sia con la Roma che con la Turchia di Montella, non è passata inosservata nemmeno ai vertici di Trigoria. L’esterno destro, tornato a livelli importanti dopo una stagione di alti e bassi, si è guadagnato la fiducia di Gasperini e della dirigenza nella nuova posizione di centrale difensivo, e ora il club valuta la possibilità di prolungare il suo contratto.

L’attuale accordo scade il 30 giugno 2026, ma la Roma vuole muoversi in anticipo per blindare un giocatore che sta dimostrando solidità, affidabilità e maturità. Oggi Celik percepisce circa 1,7 milioni netti più bonus, fino a un massimo di 2: una cifra considerata sostenibile per le casse del club.

A rendere l’operazione ancor più vantaggiosa contribuisce il Decreto Crescita, che consente di mantenere costi contenuti sul lordo, visto che il terzino turco è arrivato in Italia da meno di cinque anni. Un dettaglio non secondario per una società attenta alla sostenibilità economica.

Tradotto: il rinnovo di Celik sarebbe uno dei dossier più semplici da chiudere. In un periodo in cui la Roma deve pianificare con attenzione ogni mossa sul mercato e sui contratti, la posizione del numero 19 appare tra le più lineari.

Fonte: Il Messaggero

