Bailey, buona la prima: l’esordio accende la Roma e ora punta il Viktoria Plzen

Buona la prima per Leon Bailey, che si è finalmente lasciato alle spalle un calvario durato quasi due mesi e ha debuttato con la maglia della Roma. Il risultato contro l’Inter non ha premiato la squadra, ma lo spezzone giocato dal giamaicano lascia intravedere segnali incoraggianti per il futuro, come sottolinea Il Messaggero.

Non è ancora al meglio della condizione, ma la voglia di incidere è evidente. “Ho aspettato un po’ di tempo, ma ora sono felice. Ci vediamo giovedì sera”, ha scritto Bailey sui social, già proiettato verso la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo il giorno di riposo, e in settimana si capirà quanti minuti avrà realmente nelle gambe. Gasperini, in conferenza stampa, ha spiegato che “inizialmente potrà dare una mano solo per qualche spezzone di gara”, ma il tecnico ci ha già abituati ai colpi di scena: alla vigilia della gara con l’Inter aveva parlato di un rientro entro “una-due settimane”, salvo poi sorprender tutti facendolo debuttare a partita in corso.

Bailey scalpita per conquistarsi spazio in una zona del campo ancora senza un padrone. Sulla trequarti di sinistra si sono alternati El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Baldanzi, ma ora tocca a lui. Il padre-agente, che giovedì sarà sugli spalti con i “pop corn pronti”, spera di vederlo protagonista. E Leon, con la sua velocità e la sua fame, è pronto a ruggire davvero.

