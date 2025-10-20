Bailey, buona la prima: l’esordio accende la Roma e ora punta il Viktoria Plzen

Buona la prima per Leon Bailey, che si è finalmente lasciato alle spalle un calvario durato quasi due mesi e ha debuttato con la maglia della Roma. Il risultato contro l’Inter non ha premiato la squadra, ma lo spezzone giocato dal giamaicano lascia intravedere segnali incoraggianti per il futuro, come sottolinea Il Messaggero.
Non è ancora al meglio della condizione, ma la voglia di incidere è evidente. “Ho aspettato un po’ di tempo, ma ora sono felice. Ci vediamo giovedì sera”, ha scritto Bailey sui social, già proiettato verso la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.
Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti dopo il giorno di riposo, e in settimana si capirà quanti minuti avrà realmente nelle gambe. Gasperini, in conferenza stampa, ha spiegato che “inizialmente potrà dare una mano solo per qualche spezzone di gara”, ma il tecnico ci ha già abituati ai colpi di scena: alla vigilia della gara con l’Inter aveva parlato di un rientro entro “una-due settimane”, salvo poi sorprender tutti facendolo debuttare a partita in corso.
Bailey scalpita per conquistarsi spazio in una zona del campo ancora senza un padrone. Sulla trequarti di sinistra si sono alternati El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Baldanzi, ma ora tocca a lui. Il padre-agente, che giovedì sarà sugli spalti con i “pop corn pronti”, spera di vederlo protagonista. E Leon, con la sua velocità e la sua fame, è pronto a ruggire davvero.
Fonte: Il Messaggero
LEGGI ANCHE – Craig Butler: “Da Bailey aspettatevi di tutto, è un talento creativo. Immaginatevi cosa potrà fare con Dybala…”
Quel poco che si è visto mi è apparso molto positivo. Si è smarcato come un’anguilla in mezzo a un nugolo di avversari. Veloce e propositivo, proprio come quei due tontoloni li davanti…. speriamo bene, ne abbiamo davvero bisogno
Gnente gnente c’avesse ragione er padre
E’ stato pur sempre un subentrante, cioè a ranghi avversari più affaticati; ma positivo, veloce (spiccava nettamente) e buono anche nel palleggio-controllo. Oltretutto, via via che si inserirà, almeno uno dei “tontoloni” troverà più facilmente palle giocabili in area e pure per inserimenti in superiorità numerica.
Che il buon Dio “eupalla” (come diceva il discutibile Brera) preservi la salute-condizione di Bailey!
“trequarti di destra”??? 🤔 e io che pensavo ci servisse a sinistra 😅 vabbe’, daje Leon, ché ci servi come il pane!!
Perche ?
Perche si continua a coinvolgere Pellegrini e Dybala
soprattutto insieme.
Lo so che attirero le ire dei tifosi di Dybala , ma anche loro dovrebbero arrendersi all’evidenza.
Campionato 24/25
ultime 11 partite SENZA Dybala = 26 punti fatti.
Gol contro le Big ? 1 vs Milan
Quest’anno ? Ad ora 0 gol fatti 0 assist.
Pellegrini ? Ranieri ha tentato il recupero , Gasp ci sta provando.
Pisilli ad intristirsi in panchina.
Ma anche BASTA.
________
Forza Bailey , speriamo che , almeno tu , provi a fare qualche ASSIST ,
a giocare a favore dei centravanti.
Forza Angelino torna in salute
Forza Ziolkowski , continuando la crescita forse Gasperini non costretto a cambiare zona di riferimento ai difensori
26 punti fatti in 11 partite?
Ottimo!
Dite tutti ora che Bailey è fortissimo. Per mesi avete detto che è una sola. Una pipp* rotta. Che Massara ha comprato un altro Renato Sanchez. Adesso, dopo 10 minuti che ha giocato sabato sera, è diventato um campione. Il salvatore della Patria che ci farà vincere lo scudetto. Aripijateve…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.