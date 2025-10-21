È ancora la vecchia Roma. Da Ferguson a Tsimikas, i nuovi sono in difficoltà

Non è ancora la Roma di Gasperini. E per certi versi, come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra ancora quella di Ranieri. Il problema non è solo tattico o di identità, ma di rendimento: i nuovi acquisti fin qui non hanno inciso.

Degli otto volti arrivati in estate, l’unico ad aver trovato spazio con continuità è Wesley, titolare in sette partite su nove per un totale di 590 minuti. Tanta corsa, ma anche confusione e poca concretezza. Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza.

Deludenti anche Evan Ferguson e Neil El Aynaoui, entrambi arrivati con aspettative ben più alte. L’irlandese, costato 3 milioni per il prestito e con un riscatto fissato a 38, è ancora a secco di gol e appare in evidente difficoltà fisica e mentale. Il marocchino, invece, non ha mai trovato ritmo né spazio, scivolando progressivamente nelle gerarchie. Non brilla nemmeno il greco Tsimikas, rimasto in panchina contro l’Inter nonostante l’assenza di Angelino.

Unico spiraglio di luce arriva da Jan Ziolkowski, il difensore polacco classe 2005 che, pur avendo giocato appena tre spezzoni, ha mostrato personalità e crescita costante. Giovedì contro il Viktoria Plzen potrebbe arrivare la sua prima da titolare, così come quella di Leon Bailey, tornato finalmente a disposizione dopo l’infortunio. Restano invece del tutto fuori dai radar il portiere Vasquez — la cui esclusione era preventivabile — e soprattutto Ghilardi: acquistato per oltre 10 milioni, oggi è la sesta scelta di Gasperini.

Il bilancio, insomma, è chiaro: i nuovi non hanno ancora alzato il livello della Roma. E per una squadra che punta in alto, è una lacuna che il tecnico non potrà permettersi ancora a lungo.

Fonte: Gazzetta dello Sport

