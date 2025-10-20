Calciomercato Roma, avanti tutta per Zirkzee: possibile addio anticipato di Ferguson

La Roma si muove per rinforzare l’attacco e il nome in cima alla lista di Gasperini è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, oggi al Manchester United, ha giocato appena quindici minuti nell’ultimo mese e mezzo di Premier League e spinge per cambiare aria a gennaio per non perdere la vetrina del prossimo Mondiale.
Il suo entourage lo ha proposto in Serie A, e tra le squadre più interessate c’è proprio la Roma, che valuta concretamente l’operazione in prestito. Il Manchester, che un anno fa lo pagò circa 45 milioni, non è disposto a cederlo a titolo definitivo, ma i giallorossi potrebbero approfittare di una formula più leggera. L’ingaggio, 3,6 milioni a stagione, sarebbe sostenibile grazie alla copertura parziale dello stipendio: la Roma ne verserebbe circa la metà.
Per accogliere Zirkzee, però, servirà liberare spazio in rosa. Dovbyk, pur non brillando, resta avanti rispetto a Ferguson nelle gerarchie di Gasperini. Ma l’irlandese — arrivato in prestito dal Brighton e ancora a secco di gol — potrebbe rientrare anticipatamente in Inghilterra per trovare più minuti altrove, liberando così una casella in attacco.
Un’ipotesi che il tecnico e la dirigenza stanno valutando con attenzione, anche alla luce delle difficoltà realizzative emerse nelle ultime settimane. La Roma segna poco, soprattutto con le punte centrali, e Zirkzee rappresenta un profilo ideale per il gioco di Gasperini: giovane, tecnico e capace di dialogare con la squadra.
Fonte: Gazzetta.it
al di là di queste voci di mercato, ritengo fondamentale vincere domenica per rimanere attaccati al gruppo di testa che poi è lo stesso del gruppo champions. Per cui secondo me è necessario ruotare significativamente la squadra giovedì. Otterresti gente fresca domenica e metteresti alla prova tanti giocatori che hanno bisogno di giocare per vedere di che pasta sono fatti. Conta vincere domenica, e se la squadra è fresca si può vincere
quindi 3M di prestito buttati nella mondezza sotto settlement agreement. Massara ma non Massarissimo!
Ma infatti c’è la fila per Ferguson,
gira attorno al palazzo e prosegue,,,,,
al di là di quanto sia attendibile questa fonte, ma che significa che la Roma pagherebbe solo metà dell’ingaggio?
questo sarebbe vero per questa stagione, ma la prossima, se devi acquistarlo a titolo definitivo, lo pagherai per intero, sono 3,6 milioncini netti…. se bastano..
detto questo, visti gli attaccanti che abbiamo e quello che era zirkzee, magari.
INTER: Bonny, Lautaro, Thuram, Pio Esposito
JUVE: Vlahovic, Openda, David, Milik
NAPOLI: Lukaku, Hojlund, Lucca, Ambrosino
MILAN: Gimenez, Nkunku, Leao
Questi i nostri più probabili competitor per il 4 posto.
Tutti hanno dai 3 ai 4 centravanti in rosa.
Mi chiedo per quale ragione autolesionistica l’arrivo di Zirkzee dovrebbe determinare la partenza di uno dei due centravanti.
Peraltro arriverebbe una punta atipica, un giocatore che svaria su tutto il fronte e quindi nella stessa partita da giocare da ala, da trequartista e da seconda punta. Per dire che come si tempi della prima Atalanta, la Roma potrebbe anche schierare due punte con Zirkzee a fare il Muriel della situazione ed uno tra Dobvik e Ferguson a fare lo Zapata.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.