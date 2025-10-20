Calciomercato Roma, avanti tutta per Zirkzee: possibile addio anticipato di Ferguson

La Roma si muove per rinforzare l’attacco e il nome in cima alla lista di Gasperini è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, oggi al Manchester United, ha giocato appena quindici minuti nell’ultimo mese e mezzo di Premier League e spinge per cambiare aria a gennaio per non perdere la vetrina del prossimo Mondiale.

Il suo entourage lo ha proposto in Serie A, e tra le squadre più interessate c’è proprio la Roma, che valuta concretamente l’operazione in prestito. Il Manchester, che un anno fa lo pagò circa 45 milioni, non è disposto a cederlo a titolo definitivo, ma i giallorossi potrebbero approfittare di una formula più leggera. L’ingaggio, 3,6 milioni a stagione, sarebbe sostenibile grazie alla copertura parziale dello stipendio: la Roma ne verserebbe circa la metà.

Per accogliere Zirkzee, però, servirà liberare spazio in rosa. Dovbyk, pur non brillando, resta avanti rispetto a Ferguson nelle gerarchie di Gasperini. Ma l’irlandese — arrivato in prestito dal Brighton e ancora a secco di gol — potrebbe rientrare anticipatamente in Inghilterra per trovare più minuti altrove, liberando così una casella in attacco.

Un’ipotesi che il tecnico e la dirigenza stanno valutando con attenzione, anche alla luce delle difficoltà realizzative emerse nelle ultime settimane. La Roma segna poco, soprattutto con le punte centrali, e Zirkzee rappresenta un profilo ideale per il gioco di Gasperini: giovane, tecnico e capace di dialogare con la squadra.

Fonte: Gazzetta.it

