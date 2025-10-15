Zirkzee apre al ritorno in Serie A: Gasp lo vuole, ma anche il Como sogna il colpo

Joshua Zirkzee torna a far parlare di sé. Dopo la stagione da protagonista vissuta con la maglia del Bologna, l’attaccante olandese sta vivendo un momento complicato al Manchester United, dove gioca poco e non nasconde la propria insoddisfazione. Una situazione che – secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport – potrebbe presto riportarlo in Serie A.

La Roma di Gasperini segue con attenzione l’evolversi della situazione: i giallorossi non sono ancora del tutto convinti da Dovbyk e valutano un profilo più duttile e tecnico come quello di Zirkzee. L’olandese, però, potrebbe arrivare soltanto in prestito, per non sforare i parametri imposti dal fair play finanziario.

Zirkzee al momento è chiuso da Sesko, Cunha e Mbeumo e rischia di perdere il treno per il Mondiale con l’Olanda. Da qui l’apertura a un trasferimento già nel mercato di gennaio. La Roma resta alla finestra, Gasperini lo accoglierebbe molto volentieri, ma dovrà guardarsi anche dalla concorrenza del Como, che sogna il colpo e ha i mezzi economici per tentare l’operazione a titolo definitivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport

