Lazio Women, niente acqua calda per gli arbitri: arriva la multa per Lotito

Doccia fredda in tutti i sensi per la Lazio Women. Dopo la vittoria per 2-1 di sabato scorso contro il Genoa al Fersini, la formazione biancoceleste si è vista recapitare un’ammenda di 200 euro da parte del Giudice Sportivo.
Il motivo? Semplicemente surreale: come riportato nel comunicato ufficiale, la società è stata sanzionata «per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara».
Insomma, arbitri costretti a una doccia… gelida, e la Lazio punita per l’inconveniente. Una multa simbolica, ma che fa comunque sorridere: una vera e propria doccia fredda per Lotito, stavolta anche in senso letterale.
no vabbe’… lotito resisti!!! 😂😂😂😂😂
adesso si fa due conti se l’acqua calda costa più di 200 euro doccia fredda per tutti
è tutto pagato… 🙂
Socio onorario ( a titolo gratuito )dell ‘ “International Pulciar Club “………
Ammazza che lotirchio ah ah solo 200 euro de multa???
Claudio resisti!
Si è convenzionato col “Diurno” della stazione Termini…….
Questi sono davvero dei grandissimi comici,
hanno sbagliato mestiere, peccato.
Avrebbero creato un gruppo che neanche i Monty Python….
Ci aggiungiamo anche l’abuso edilizio di Ciro Immobile con megasequestro,
per ricordare che puoi portare un calciatore via dalla Lazio,
ma non puoi portare la Lazio via da un calciatore, segnato a vita.
Rubinetti chiusi…..è l’inizio della Fine! SS Podistica 1900 si avvia al Fallimento!
ROMA tifa ROMA!
sono i paletti del fair play finanziario del lazio
Ahahahahahahahah Surreale è Lotirchio ahahahahahahhah. Quest’uomo è uno spettacolo! Se non ci fosse dovrebbero inventarlo! Che sfigati i sbiaditi.. Lunga vita al Re della Burinia! Ahahahahaahah
Se non paghi il gas prima paghi la multa dopo……
no te prego manco un boiler hahahahahah adoro sta persona hahahaha aiuto me sto a soffocà
Deve risparmiare sulla bolletta… sennò come tira avanti? non arriva alla fine del mese..
Mkhitaryan, la rivelazione: “Rifiutai un triennale della Lazio, a me la doccia piace calda”
Mi sembra Totò nel film 47 Morto che parla… loro si lavano e io pago …
