Lazio Women, niente acqua calda per gli arbitri: arriva la multa per Lotito

Doccia fredda in tutti i sensi per la Lazio Women. Dopo la vittoria per 2-1 di sabato scorso contro il Genoa al Fersini, la formazione biancoceleste si è vista recapitare un’ammenda di 200 euro da parte del Giudice Sportivo.

Il motivo? Semplicemente surreale: come riportato nel comunicato ufficiale, la società è stata sanzionata «per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara».

Insomma, arbitri costretti a una doccia… gelida, e la Lazio punita per l’inconveniente. Una multa simbolica, ma che fa comunque sorridere: una vera e propria doccia fredda per Lotito, stavolta anche in senso letterale.
16 Commenti

    • Socio onorario ( a titolo gratuito )dell ‘ “International Pulciar Club “………

  5. Questi sono davvero dei grandissimi comici,
    hanno sbagliato mestiere, peccato.
    Avrebbero creato un gruppo che neanche i Monty Python….

    Ci aggiungiamo anche l’abuso edilizio di Ciro Immobile con megasequestro,
    per ricordare che puoi portare un calciatore via dalla Lazio,
    ma non puoi portare la Lazio via da un calciatore, segnato a vita.

  8. Ahahahahahahahah Surreale è Lotirchio ahahahahahahhah. Quest’uomo è uno spettacolo! Se non ci fosse dovrebbero inventarlo! Che sfigati i sbiaditi.. Lunga vita al Re della Burinia! Ahahahahaahah

