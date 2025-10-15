“ON AIR!” – PIACENTINI: “Cos’ha Angelino? Non si allena più”, CORSI: “E’ una delle prime vittime di Gasp”, PUGLIESE: “Se Bailey torna quello di Leverkusen diventa titolare fisso”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Pisilli è complicata la questione. Io credo, e vale per tutti, non solo per Pisilli, che si possa sacrificare un giocatore del genere di fronte a un obiettivo maggiore e più importante. Secondo me Pisilli è una mezzala da centrocampo a tre, e lui in un centrocampo a due perde qualcosa. E siccome Gasperini il modulo non lo cambia, se non va bene il giocatore si cambia il giocatore, non penso che la Roma cambi l’allenatore…Mandarlo in prestito al Sassuolo? Io al Sassuolo gli darei Baldanzi più che Pisilli. Mi chiedo cosa abbia Angelino, non si allena più…”

David Rossi (Rete Sport): “Io sabato sera metterei Rensch a sinistra su Dumfries. Se metti Angelino o Tsimikas, l’olandese dell’Inter se li magna vivi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Retegui migliora dopo partita, secondo me sarebbe un attaccante in grado di giocare nei top club italiani, e per la Roma sarebbe perfetto… Io preferirei battere l’Inter sabato, e poi perdere a Milano col Milan. Intanto batto i nerazzurri e me ne vado in testa alla classifica…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A oggi se dovessi scommettere, punterei sul no della Roma ai rinnovi di Pellegrini e Dybala. Senza contare El Shaarawy, quello secondo me è sicuro che non sarà rinnovato. E a quel punto penso che tanti scenari a gennaio potrebbero cambiare, per tutti. Se l’eventuale cessione di Pisilli ti permettesse di tenere i vari Soulè e Konè, posso comprendere questo tipo di sacrificio. Ragazzi, è un 2004, va per i 22 anni, e a quell’età ci sono giocatori in Europa che non solo sono titolari fissi, ma decidono le partite da soli. Zirkzee? Sarebbe un di più rispetto a Ferguson e Dovbyk…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Pisilli? Se dovesse arrivare un’offerta da 15-20 milioni, la Roma sarebbe obbligata a valutarla. Io penso che una sua cessione sia un’ipotesi al vaglio, la Roma vuole e deve sistemare i conti. Poi ovviamente dovresti prendere un altro centrocampista. Ci sono calciatori arrivati a parametro zero o cresciuti nel vivaio che ti farebbero fare plusvalenze secche, e tra Pisilli, Ndicka e Svilar, io penso che la cessione meno dolorosa sarebbe proprio quella di Pisilli, perchè Ndicka e Svilar sono due pilastri di questa squadra. Bailey? Se torna a essere quello di Leverkusen, diventa un titolare inamovibile di questa Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo che Angelino è guarito dal punto di vista medico, ma il fisico non risponde…sarà uno delle prime vittime di Gasperini? Secondo me sì. Poi c’è l’altra storia, quella di Bailey: il diktat di Gasp è che i giocatori infortunati non devono forzare, mai. Devono fare tutto quello che devono fare per recuperare fino a quando il tecnico può ricominciare a farli correre. Speriamo che i dispersi siano pochi, perchè ci servono tutti, anche Angelino e Bailey…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A Trigoria ora non puoi farti venire un dolorino e startene in infermeria, perchè ora c’è un certo Ranieri che viene lì a bussare e a chiederti: “Ma il dolorino è reale? Perchè sennò stai fuori“. Ora se scendi dal treno di Gasperini, difficilmente ci risali sopra. Se provi a fare il furbo ora c’è una rete di controllo molto diversa…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Gambe imballate ora per i carichi di lavoro? Non penso, quel tipo di lavoro duro viene fatto nel ritiro estivo, ora c’è un lavoro di richiamo. Se poi c’è qualcuno che non è abituato ad allenarsi, quello è un altro discorso…Siamo al 15 ottobre, la preparazione di luglio è bella e finita. Se hai ancora le gambe imballate, puoi andare a fare un altro lavoro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli nell’U21 gioca da mezzala nel 4-3-3 che è il suo ruolo preferito. E’ ovvio che la qualità dell’U21 dell’Armenia non è paragonabile al livello di club di Europa League, ma di sicuro in quella posizione si sente più libero. Speriamo vada verso un miglioramento globale e che possa essere inserito nel 3-4-2-1 di Gasperini. Bailey? Deve fare altri controlli, io me lo aspetto in gruppo tra oggi e domani. Penso che lo rivedremo forse in campo una manciata di minuti in Europa, se il match lo permette, ma la data da cerchiare in rosso è col Sassuolo. Poi vedremo che impatto avrà…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Inter? Saranno due squadre che cercheranno di capire come far male all’avversario. Penso che le fasce saranno importanti, andranno monitorate con attenzione. L’Inter l’ho vista giocare bene, pronti via Chivu ha preso subito in mano la situazione. In attacco, oltre a Soulè e Dovbyk, metterei uno tra Dybala e Pellegrini, senza alcun dubbio. Dybala devi recuperarlo assolutamente, è quello che può risolverti la partita. So che la Roma sta cercando un’ala alla Lookman, e allora dico stupidamente: ma perchè non prendersi Lookman per sei mesi? Su Bailey, se fa qualche partita bene, sennò a gennaio rivedranno la situazione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando c’era Atalanta-Inter con Gasp e Inzaghi come allenatori si parlava degli esterni come determinanti. Io penso che se vai a vedere, l’Inter sembra in vantaggio con Dimarco e Dumfries rispetto alla Roma. A sinistra con Angelino stai bene, ma a destra ci sono giocatori che devono un po’ capire. E’ la prima volta che Gasp non prende terzini fisici, ha due giocatori più rapidi che forti fisicamente. Penso che la partita possa risolversi sulle fasce…”

