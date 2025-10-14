Pisilli di nuovo mattatore con l’Italia U21: assist e giocate nel 5 a 1 all’Armenia

Ancora protagonista. Niccolò Pisilli continua a crescere e a prendersi la scena con la maglia dell’Italia Under 21. Nella vittoria per 5-1 contro l’Armenia, il centrocampista della Roma ha sfoderato un’altra prestazione da applausi, confermandosi tra i talenti più in vista della nuova generazione azzurra.

Pur senza trovare il gol, Pisilli è stato il vero motore della squadra di Baldini: suo l’assist decisivo che ha sbloccato la partita con Dagasso, poi un passaggio chiave nell’azione del raddoppio firmato da Camarda. Non pago, il giallorosso si è esaltato con uno slalom in area che ha portato al poker di Fini.

Una prova completa, fatta di qualità, corsa e intelligenza tattica, che conferma l’ottimo momento di forma del classe 2004. Dopo essersi ritagliato poco spazio con la Roma di Gasperini, Pisilli ha ritrovato nuovo smalto con la nazionale azzurra dimostrando di avere doti importanti da poter sviluppare.

Brilla anche l’altro giallorosso Luigi Cherubini, esterno offensivo attualmente in prestito alla Sampdoria: il sette azzurro, partito titolare, ha dimostrato di avere corsa, resistenza e grande abnegazione, risultando essere uno dei migliori in campo.

Giallorossi.net – G. Pinoli

