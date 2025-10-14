Pisilli di nuovo mattatore con l’Italia U21: assist e giocate nel 5 a 1 all’Armenia

Ancora protagonista. Niccolò Pisilli continua a crescere e a prendersi la scena con la maglia dell’Italia Under 21. Nella vittoria per 5-1 contro l’Armenia, il centrocampista della Roma ha sfoderato un’altra prestazione da applausi, confermandosi tra i talenti più in vista della nuova generazione azzurra.
Pur senza trovare il gol, Pisilli è stato il vero motore della squadra di Baldini: suo l’assist decisivo che ha sbloccato la partita con Dagasso, poi un passaggio chiave nell’azione del raddoppio firmato da Camarda. Non pago, il giallorosso si è esaltato con uno slalom in area che ha portato al poker di Fini.
Una prova completa, fatta di qualità, corsa e intelligenza tattica, che conferma l’ottimo momento di forma del classe 2004. Dopo essersi ritagliato poco spazio con la Roma di Gasperini, Pisilli ha ritrovato nuovo smalto con la nazionale azzurra dimostrando di avere doti importanti da poter sviluppare.
Brilla anche l’altro giallorosso Luigi Cherubini, esterno offensivo attualmente in prestito alla Sampdoria: il sette azzurro, partito titolare, ha dimostrato di avere corsa, resistenza e grande abnegazione, risultando essere uno dei migliori in campo.
G. Pinoli
Grande partita di Pisilli, è sembrato trasformato rispetto alle ultime prestazioni opache in giallorosso. Cherubini è un bel giocatore. CBCR.
Cherubini tanta roba, Pisilli solo a Roma i capiscioni lo fischiano.
Aspettiamo e pretendiamo lo stesso Pisilli con la Roma… Italia under 21 siamo bravi tutti
Pisilli sboccerà già quest’ anno se trovato lo spazio giusto e sera un top non ho dubbi che sarà un top
La preparazione atletica fatta a dovere è sempre una manna per i calciatori!
Che poi è quanto di più necessario e non sufficiente per prestazioni di livello.
FORZA ROMA
Evitiamo di fare con Pisilli quanto successo con Zalewski, criticato con la Roma e applaudito con la sua Nazionale.
Inoltre, riportiamo a casa Cherubini.
Più Romani ci stanno in squadra, meglio é.
Gli effetti delle cure di Gasp incominciano a vedersi. Sembrava andasse al doppio della velocità degli altri. Impressionante
si ma ci sta un abusati da u21 e e nazionali normali anche perché gli u21 forti forti stanno già in prima squadra
Niccolò e Luigi sono due ottimi prospetti che se stanno a conferma’ in under 21 e potranno diventa’ molto utili pe’ Gasperini. Per Pisilli ce sarà sicuramente spazio già nelle prossime partite. Cherubini tornerà alla base l’anno prossimo ed avrà il suo spazio nella Roma der futuro.
non mi pare che il PSG il Real il City il Bayern il Barcellona si stiano accapigliando per Pisilli e Cherubini ma mi auguro che possa succedere quanto prima vorrebbe dire che anche noi dalla nostra cantera possiamo ricavare risorse economiche e sportive tali da elevare l’asticella tecnica al contrario di qualcuno che si lascia impressionare dai cognomi….inaudito
pisilli é un grande talento una mezzala che secondo me Gasperini più che come mediano potrebbe provare anche come trequartista sfruttando la sua corsa e inserimento … anche Cherubini sta crescendo.. abbiamo ottimi giovani che ci faranno grandi
