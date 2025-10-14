Giallorossi in nazionale: Ferguson-gol regala i tre punti all’Irlanda, a segno anche Mancini nel 3 a 0 dell’Italia. Ok El Aynaoui e Ndicka

Serata decisamente positiva per i giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. Vince l’Italia di Gattuso, che batte 3 a 0 Israele: decide una doppietta di Retegui, ma nel finale va a segno anche Gianluca Mancini di testa. In campo nel finale anche l’altro romanista Cristante.

Decisivo Evan Ferguson nella vittoria di misura dell’Irlanda sull’Armenia (1-0): il centravanti giallorosso regala i tre punti ai suoi con un colpo di testa ravvicinato che vale i tre punti.
Vittorie anche per il Marocco di El Aynaoaui (in campo per tutto il match) sul Congo (1-0) e per la Costa d’Avorio di Ndicka, anche lui titolare, sul Kenya (3-0). Vince anche la Turchia di Celik (4-1 alla Georgia) ma il terzino giallorosso assiste al trionfo dei suoi compagni di squadra dalla panchina.

