Giallorossi in nazionale: Ferguson-gol regala i tre punti all’Irlanda, a segno anche Mancini nel 3 a 0 dell’Italia. Ok El Aynaoui e Ndicka

Serata decisamente positiva per i giallorossi impegnati con le rispettive nazionali. Vince l’Italia di Gattuso, che batte 3 a 0 Israele: decide una doppietta di Retegui, ma nel finale va a segno anche Gianluca Mancini di testa. In campo nel finale anche l’altro romanista Cristante.
Decisivo Evan Ferguson nella vittoria di misura dell’Irlanda sull’Armenia (1-0): il centravanti giallorosso regala i tre punti ai suoi con un colpo di testa ravvicinato che vale i tre punti.
LEGGI ANCHE – Ferguson: “Impossibile dire no a un club come la Roma. I tifosi? Sono dei pazzi…”
Vittorie anche per il Marocco di El Aynaoaui (in campo per tutto il match) sul Congo (1-0) e per la Costa d’Avorio di Ndicka, anche lui titolare, sul Kenya (3-0). Vince anche la Turchia di Celik (4-1 alla Georgia) ma il terzino giallorosso assiste al trionfo dei suoi compagni di squadra dalla panchina.
Giallorossi.net – T. De Cortis
LEGGI ANCHE – Zazzaroni: “Gasperini deluso dal mercato, voleva Rios e Fabio Silva più di Sancho”