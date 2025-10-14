FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 14 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 12:45 – Juve, operato Bremer: può saltare la Roma
Tegola per la Juventus: Gleison Bremer è stato operato al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, eseguito a Lione dal dottor Sonnery-Cottet, è perfettamente riuscito. Il difensore brasiliano resterà fermo per circa 8-10 settimane e difficilmente sarà disponibile per la sfida contro la Roma del 20 dicembre.
Ore 9:30 – Roma, tra oggi e domani rientrano i nazionali
La Roma si prepara al match contro l’Inter con quasi tutta la squadra di nuovo a disposizione. Nella notte rientreranno El Aynaoui, Ndicka, Celik, Ferguson, Cristante, Mancini e Pisilli, mentre Dovbyk e Koné, già in viaggio, svolgeranno seduta di scarico. (Il Messaggero)
Ore 8:20 – Roma-Inter, sfida tra “maestro” e “allievo”
Roma-Inter sarà anche il confronto tra due filosofie simili: quella di Gasperini e quella di Chivu. L’ex difensore nerazzurro ha alzato la linea difensiva dell’Inter e punta sulle verticalizzazioni rapide, principi che ricordano proprio il calcio del tecnico giallorosso. Gasperini, però, è più avanti nel percorso, con una Roma solida (solo 2 gol subiti) contro un’Inter dal miglior attacco del campionato. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Gasperini, mai dire Inter
Per Gian Piero Gasperini la sfida con l’Inter non sarà mai una come le altre. In carriera contro i nerazzurri ha raccolto solo 5 pareggi e 10 sconfitte nelle ultime 15 gare, senza vittorie dal 2018. L’Inter è anche il ricordo della peggior sconfitta del Gasp, il 7-1 del 2017 firmato Banega e Icardi. Sabato, con la Roma, l’occasione per provare a voltare pagina. (Il Messaggero)
3-4-2-1 o 3-5-2 ?la bilancia propende a quanto sembra per la seconda ipotesi, e non è un caso… Siamo svantaggiati sia a centrocampo che in attacco,e secondo me anche in difesa, dove diversi fattori favorevoli ci hanno permesso di limitare il passivo… Accoglierei un pareggio quindi a braccia aperte.. Spero che Gasperini che notoriamente non scende a compromessi, con la sua sfrenata voglia di attaccare e vincere a ogni costo non ci consegni in mano ai nerazzurri,e faccia per una volta un bagno d’umilta’, ci sono squadre contro il quale bisogna sapersi accontentare per limitare i danni,e l’Inter è una di queste..
Per come la vedo io, senza nulla togliere al tuo giusto commento, giocarsela a viso aperto contro la favorita per lo scudetto è una buona dose di fiducia per la squadra, sei in una posizione in classifica che ti permetterebbe di farlo senza comprometterti drasticamente. Poi se nel peggiore dei casi dovessi perdere ci può anche stare, ma daresti comunque un segnale forte alle altre squadre in lotta che la Roma non regala nulla…mi rode più per la partita persa col Torino per un eccesso di zelo, ha provato una soluzione fantasiosa sottovalutando l’avversario che alla fine alla prima occasione ti ha punito..la cosa che mi consola è che questo esperimento sia capitato ad inizio campionato.
Gasperini ha allenato un Inter “vecchia” e satolla. Aveva vinto tutto ed era arrivata a fine ciclo. Lui e Benitez non avrebbero mai dovuto accettare di andare ad allenare un Inter che non aveva più fame. Se ci fosse andato ora avrebbe fatto un altro triplete con la squadra che si ritrovano. Comunque, la prossima Roma Inter è una partita di campionato e tutto può succedere. Forza Roma
