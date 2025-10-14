FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 14 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:45 – Juve, operato Bremer: può saltare la Roma

Tegola per la Juventus: Gleison Bremer è stato operato al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, eseguito a Lione dal dottor Sonnery-Cottet, è perfettamente riuscito. Il difensore brasiliano resterà fermo per circa 8-10 settimane e difficilmente sarà disponibile per la sfida contro la Roma del 20 dicembre.

Ore 9:30 – Roma, tra oggi e domani rientrano i nazionali

La Roma si prepara al match contro l’Inter con quasi tutta la squadra di nuovo a disposizione. Nella notte rientreranno El Aynaoui, Ndicka, Celik, Ferguson, Cristante, Mancini e Pisilli, mentre Dovbyk e Koné, già in viaggio, svolgeranno seduta di scarico. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Roma-Inter, sfida tra “maestro” e “allievo”

Roma-Inter sarà anche il confronto tra due filosofie simili: quella di Gasperini e quella di Chivu. L’ex difensore nerazzurro ha alzato la linea difensiva dell’Inter e punta sulle verticalizzazioni rapide, principi che ricordano proprio il calcio del tecnico giallorosso. Gasperini, però, è più avanti nel percorso, con una Roma solida (solo 2 gol subiti) contro un’Inter dal miglior attacco del campionato. (Gazzetta dello Sport)



Ore 8:00 – Gasperini, mai dire Inter

Per Gian Piero Gasperini la sfida con l’Inter non sarà mai una come le altre. In carriera contro i nerazzurri ha raccolto solo 5 pareggi e 10 sconfitte nelle ultime 15 gare, senza vittorie dal 2018. L’Inter è anche il ricordo della peggior sconfitta del Gasp, il 7-1 del 2017 firmato Banega e Icardi. Sabato, con la Roma, l’occasione per provare a voltare pagina. (Il Messaggero)

