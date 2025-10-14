ULTIME DA TRIGORIA – Bailey lavora a parte, ok Wesley, Angelino ancora out (VIDEO)

Visite di controllo ok per Leon Bailey, che ha avuto il via libera dei medici al ritorno in campo. L’attaccante giamaicano però ha lavorato individualmente e non in gruppo, rimandando ai prossimi giorni il rientro ufficiale: per lui è ancora possibile una convocazione per l’Inter, ma sarebbe solo simbolica.
Ok il brasiliano Wesley, tornato a disposizione di mister Gasperini dopo il piccolo trauma che gli ha impedito di rispondere alla chiamata del Brasile. Ancora out invece Angelino, fortemente debilitato dall’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi: per lo spagnolo allenamento in palestra. 

Hanno assistito alla seduta il senior advisor Claudio Ranieri insieme al ds Ricky Massara. Stanno rientrando alla spicciolata i nazionali: oggi gli ultimi impegni per Mancini, Cristante, El Aynaoui, Pisilli, Ndicka, Ferguson e Celik, attesi a Trigoria nella giornata di domani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini
