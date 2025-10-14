Friedkin, main sponsor cercasi: chiesti 20 milioni per la maglia del centenario

L’obiettivo è chiaro: aumentare il fatturato. Da Pallotta ai Friedkin, la parola d’ordine a Trigoria è sempre stata la stessa: per portare la Roma a un livello più alto serve crescere nei ricavi. Un concetto semplice, ma difficile da realizzare quando il bilancio annuale si ferma intorno ai 250 milioni, mentre i grandi club europei viaggiano verso il miliardo.

Il nodo più evidente resta quello dello stadio, ancora fermo alla fase di progettazione. Una risposta parziale, però, ai limiti di sviluppo del club. Mister Dan, dopo aver sistemato la parte sportiva con la triade Ranieri-Gasperini-Massara, ora vuole concentrarsi sul fronte commerciale.

LEGGI ANCHE – Friedkin vuole tutto: stadio, Zirkzee, l’Under 23. La Roma è già nel futuro



Il primo problema da risolvere è quello dello sponsor principale. Dopo l’addio di Riyadh Season, la Roma non ha più trovato un main sponsor all’altezza. Il club avrebbe chiesto circa 20 milioni di euro per la maglia del centenario, cifra che però nessun marchio è disposto a garantire. I tentativi con Turkish Airlines e un ritorno di Riyadh Season non hanno prodotto risultati concreti.

Una delle ultime ipotesi sul tavolo — al momento non esclusa — sarebbe quella di inserire un marchio appartenente al gruppo Friedkin, soluzione “di casa” per tamponare una situazione che resta in cerca di risposte.

Fonte: La Repubblica

LEGGI ANCHE – Roma, i soldi per sognare: premio ai giocatori e acquisti a gennaio

