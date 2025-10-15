Roma, occhi su Angelino: il laterale resta ai box e accende i sospetti

Che fine ha fatto Angelino? A oltre dieci giorni dall’assenza a sorpresa nella lista dei convocati di Gasperini per Fiorentina-Roma del 5 ottobre, il terzino spagnolo non è ancora tornato in gruppo. L’assenza, inizialmente motivata da un attacco influenzale, continua a destare curiosità: ieri Angelino si è limitato ad allenarsi in palestra, senza riprendere il lavoro sul campo con i compagni.

Questo ritardo nel reintegro ha alimentato sospetti tra addetti ai lavori, giornalisti e opinionisti, che si interrogano sulle reali ragioni dietro a questa assenza prolungata. Possibile che una banale influenza tenga il giocatore lontano dai campi per dieci giorni? E così i più maligni iniziano a sospettare che Angelino potrebbe avere difficoltà ad adattarsi ai ritmi elevati imposti da Gasperini.

A complicare la situazione ci sono anche le voci di mercato: negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento a gennaio, alimentando i dubbi sul rapporto, non proprio idilliaco, tra il laterale e l’allenatore.

Oggi, agli occhi dei tifosi e degli osservatori, l’allenamento a Trigoria sarà sotto la lente d’ingrandimento non solo per il ritorno di Bailey, ma anche per Angelino: il suo rientro in gruppo potrebbe mettere a tacere le speculazioni. Viceversa, un’ulteriore assenza rilancerebbe inevitabilmente il dibattito su “che fine ha fatto Angelino“.

Giallorossi.net – G. Pinoli