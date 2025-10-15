ROMA-INTER: arbitra Massa, al VAR scelto Meraviglia

La Serie A torna protagonista e il prossimo weekend mette in calendario uno dei match più attesi: Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le gare della 7ª giornata, con particolare attenzione alla sfida di cartello tra i giallorossi e i nerazzurri.
Per la partita dell’Olimpico è stato designato Massa come arbitro, coadiuvato al VAR da Meraviglia. Un nome di esperienza, chiamato a dirigere un match delicato che potrebbe influenzare il vertice della classifica. Con il fischietto ligure la Roma non vince da sette partite.
Ecco tutte le altre designazioni della 7ª giornata:
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
TORINO – NAPOLI Sabato 18/10 h. 18.00
MARCENARO
SCATRAGLI – CECCON
IV: TREMOLADA
VAR: DOVERI
AVAR: MAGGIONI
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI (foto)
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI
…..e vedemo pure sta Meraviglia al bar…. sperem…..
Dacce il rigore su Shomurodov, poi vediamo se cacciano DDR
“con il fischietto ligure la Roma non vince da sette partite”.
Serve aggiungere altro? Marotta league
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.