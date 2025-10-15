ROMA-INTER: arbitra Massa, al VAR scelto Meraviglia

3
42

La Serie A torna protagonista e il prossimo weekend mette in calendario uno dei match più attesi: Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le gare della 7ª giornata, con particolare attenzione alla sfida di cartello tra i giallorossi e i nerazzurri.

Per la partita dell’Olimpico è stato designato Massa come arbitro, coadiuvato al VAR da Meraviglia. Un nome di esperienza, chiamato a dirigere un match delicato che potrebbe influenzare il vertice della classifica. Con il fischietto ligure la Roma non vince da sette partite. 

Ecco tutte le altre designazioni della 7ª giornata:

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

 

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

 

TORINO – NAPOLI    Sabato 18/10 h. 18.00

MARCENARO

SCATRAGLI – CECCON

IV:       TREMOLADA

VAR:      DOVERI

AVAR:        MAGGIONI

 

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

 

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

 

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

 

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

 

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

 

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, occhi su Angelino: il laterale resta ai box e accende i sospetti
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

3 Commenti

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome