Stadio Roma, il Comune: “Progetto definitivo entro fine anno. L’impianto si candiderà a ospitare Euro 2032” (COMUNICATO)

Passo avanti importante verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. In Campidoglio si è infatti tenuta una riunione tra Comune e società giallorossa per fare il punto sui prossimi passaggi amministrativi.
Ecco quanto comunicato dal Comune di Roma in una nota ufficiale: «In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio – coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi.»
«L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio.»
«L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032.»
Un passaggio formale ma significativo, che ribadisce la collaborazione tra Roma Capitale e la società giallorossa per rispettare la tabella di marcia e garantire che il nuovo impianto possa essere tra i protagonisti di Euro 2032.
Lotito chiede se ci sarà l’acqua calda…..????
😂😂😂😂
ed io non ho capito cosa cacchio c’entrano i pareri e le congetture di Marino …..
ogni settimana sto definitivo verrà consegnato un mese o due dopo la data precedente…ora da fine ottobre, arriviamo a fine anno…ma chi sta a prende per il cubo chi?
Pensa a tifà!!!!!!
il fine anno guarda non è specificato quale anno 🤣🤣🤣
fusse che te rifusse la vorta bona.
come diceva Nino Manfredi.
sfr. ❤️🧡💛
Non si sa nemmeno quale studio professionale sta elaborando il progetto dello stadio.
Così, tanto per dire.
Non era Populous?
Lo studio di architettura che ha firmato il progetto per il nuovo stadio della Roma è Populous. Il progetto è stato selezionato tra diverse proposte e prevede una struttura ispirata al Colosseo e situata nel quartiere di Pietralata-
Populous, in precedenza HOK Sport Venue Event, è uno studio di architettura specializzato nella progettazione di centri congressi e impianti sportivi.
Lo studio gode di notevole fama dovuta alla progettazione di nuovi ed avveniristici stadi quali: Yankee Stadium a New York, Wembley Stadium a Londra, Wimbledon Centre Court, Target Field a Minneapolis, AT&T Park, United Center, Busch Stadium, Heinz Field, Reliant Stadium, Emirates Stadium, University of Phoenix Stadium, Olympic Stadium, Estádio da Luz e il Millennium Stadium.
MA NON SI SA.
Così,
tanto per dire….
se iniziano i lavori nel 2027 sarà pronto per il 2030
Stavolta il progetto sarà approvato dal Comune, se non altro perché ci saranno le elezioni amministrative il prossimo anno.
Il problema sarà la conferenza dei servizi di competenza regionale, dove governando la destra non vorranno certo far fare bella figura a Gualtieri e potrebbero creare dei problemi per mettere in cattiva luce il Comune.
Comunque personalmente spero che arrivi l’approvazione definitiva dal Comune e dalla Regione e che gli americani si tolgano dai piedi al più presto.
Così, tanto per punirli del fatto che sarebbero stati i primi a portare a dama un’idea che falliva da decenni. Ci sta 😀
apposta lo hanno candidato per gli europei 2032, per andare in deroga alla Regione…spero
ci siamo
dici e?
basta che a fine anno nun dicono; entro aprile….
