Stadio Roma, il Comune: “Progetto definitivo entro fine anno. L’impianto si candiderà a ospitare Euro 2032” (COMUNICATO)

Passo avanti importante verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. In Campidoglio si è infatti tenuta una riunione tra Comune e società giallorossa per fare il punto sui prossimi passaggi amministrativi.

Ecco quanto comunicato dal Comune di Roma in una nota ufficiale: «In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio – coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi.»

«L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio.»

«L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032.»

Un passaggio formale ma significativo, che ribadisce la collaborazione tra Roma Capitale e la società giallorossa per rispettare la tabella di marcia e garantire che il nuovo impianto possa essere tra i protagonisti di Euro 2032.