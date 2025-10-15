ULTIME DA TRIGORIA – Bailey parzialmente in gruppo. Angelino fermato dalla bronchite

Meno tre a Roma-Inter e alla ripresa del campionato dopo la sosta di ottobre per gli impegni delle nazionali. La grande novità di oggi a Trigoria è il rientro in gruppo di Leon Bailey, anche se solo in modo parziale.

L’esterno giamaicano, fermato a inizio stagione per un infortunio muscolare piuttosto serio, sta rientrando gradualmente come previsto dallo staff medico giallorosso e dal programma voluto da Gasperini per evitare dannose ricadute. Bailey potrebbe anche essere convocato per Roma-Inter, ma solo per fargli riassaporare l’aria del match.

Non si è allenato ancora in gruppo invece lo spagnolo Angelino: per il terzino, fanno sapere da Trigoria, si tratta di bronchite asmatica, un problema di salute che sta rallentando parecchio il suo rientro in campo. A questo punto la presenza dell’ex Lipsia contro l’Inter si fa seriamente a rischio.

LEGGI ANCHE – Roma, occhi su Angelino: il laterale resta ai box e accende i sospetti

Nessun problema invece per Wesley, che sabato sera dovrebbe partire titolare: l’esterno brasiliano ha completamente recuperato dal piccolo problema fisico accusato durante Fiorentina-Roma e oggi si è allenato regolarmente. Ok anche il giovane Sangarè, che ha messo i guai fisici alle spalle e punta a trovare spazio in Europa League.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini