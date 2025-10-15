FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 15 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Roma, idea Freuler per il centrocampo

Remo Freuler torna nel mirino della Roma. Il centrocampista svizzero, in scadenza nel 2026 con il Bologna, sta valutando la proposta di rinnovo fino al 2027 (con opzione per un altro anno) avanzata dal club emiliano. Secondo Nicolò Schira, anche Juventus e Roma seguono con attenzione la situazione. Gasperini, che lo ha allenato a Bergamo, lo stima da sempre come uno dei suoi uomini simbolo.

Ore 9:00 – Petrucci: “Io vicepresidente Roma ma da laziale”

Gianni Petrucci, storico dirigente sportivo ed ex presidente del Coni, ha raccontato un curioso retroscena del suo passato giallorosso: “Diventai vicepresidente della Roma per un’idea di Andreotti. Furono mesi di contestazioni, arrivai ad avere due vigilantes che mi seguivano ovunque”. Petrucci ha poi ricordato la sua fede biancoceleste: “Sono un lazialotto. Andavo a salutare la squadra alla stazione Termini e seguivo gli allenamenti a Tor di Quinto. Ero sempre in curva”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – Bailey, recupero impossibile per l’Inter

Leon Bailey rimanda il rientro in gruppo: a tre giorni dall’Inter è impossibile pensare a un suo impiego contro i nerazzurri. E’ più probabile rivederlo in campo giovedì 23 ottobre contro il Plzen, o direttamente domenica 26 a Sassuolo. (Corriere della Sera)

